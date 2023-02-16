下波起漲訊號出現？操盤手點名20檔正夯

美股高歌齊漲，台股今（16）日一甩股神巴菲特大賣ADR陰霾，台積電（2330）一度上漲1％，終場守穩528元，被動元件龍頭國巨（2327）強漲5.5％，相關類股也翻多，航運、觀光等買盤進駐，電子、傳產百花齊放，終場上漲117.61點，加權指數收在15,550.5點，收復10日線，成交值2,298.4億元。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，內需消費股持續輪漲，繼先前行政院將於第二季普發6,000元，官方又宣布二月下旬進一步開放港澳客來台自由行，利多再加碼，包括亞洲藏壽司（2754）、王品（2727）、瓦城（2729）、雲品（2748）等持續走強，而漲勢擴散至雄獅（2731）、亞都（5703）、新天地（8940）、寬魚國際（6101）、鳳凰（5706）、達爾膚（6523）等。

核二廠二號機將在三月除役，加上氣溫逐漸回暖，缺電隱憂升溫，蔡正華看好的中興電（1513）創新高、而高力（8996）、森崴能源（6806）、大亞（1609）、華城（1519）、士電（1503）等也走強，本波也有買盤進駐。

此外，隨著車用晶片缺貨問題漸解決，裕隆（2201）與鴻海（2317）成立鴻華先進，加入電動車戰局，各大車廠加速發展電動車，車電股攻勢再起，車用元件的德微（3675）創下新高，而車用被動元件的國巨（2327）近年跨入感測器領域，毛利率將提升，後市可關注。

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（旺得富理財網 黃順德）

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