星宇狂飆4成創新高 航空3雄掀比價行情

航空三雄比價振翅高飛！星宇（2646）股價持續噴出，16日早盤開高後一路向上走高，盤中最高來到27.2元，再創新高價，帶動華航（2610）、長榮航（2618）股價爆量上漲，由於星宇股價已超越華航，進一步追趕長榮航，航空三雄掀起比價行情。

航空股1月營收大好，客運營收更是大幅成長，星宇航空1月營收衝上15.23億元史上新高，加上洛杉磯航線即將開航，星宇16日股價持續噴出，11點股價來到27.2元、漲幅逾13％，四個交易日累計漲幅達4成，去年興櫃掛牌當日的25.2元的高價全部解套。

星宇今年1月受惠農曆春節效應，營收達15.23億元，單月營收已達到去年全年的45％，也大幅超車去年法說會法人預期單季15億元營收的目標。

星宇持續增班，隨著赴日本旅遊人數漸增，2月起以A330neo廣體機投入東京每日兩班直飛營運，3月以A350-900新機投入東京早班機營運。

華航股價被星宇超車後，16日股價落後補漲，早盤平高盤開出後走高，盤中最高來到21元，漲幅逾6％，11點成交量已逾16萬張，近二日外資也大買逾2.5萬張。

華航1月營收149.78億元，為2022年以來最高，年增5.07％，其中，客運收入89.36億元，年增82.58億元，增幅1217.99％；貨運收入為52.77億元。

華航兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，在有效的增班布局下，營收成長幅度為最大；另外，東北亞日本航點增班、東南亞峴港及清邁開航，均挹注客運營收增加。

長榮航16日股價同步走揚，盤中最高來到29.9元，漲幅逾4％，11點成交量也超過10萬張大量。

長榮航1月營收151.79億元，年增42.47％，其中，客運營收為101.86億元，年增3583.44％，客運營收、整體合併營收皆為疫情以來新高。

（工商時報 方明）

新科航空王誕生 星宇4天飆37％創新高價

拜客運營收大躍進之賜，航空股1月營收普遍大好，興櫃航運股的星宇，本周4個交易日股價更狂噴37％至25.9元，突破去年登錄興櫃時的25.2元，再創新高價，雖仍低於同為興櫃股台虎的35元，但直追長榮航的29元，被網友封為新科航空王，法人則分析，星宇台虎挾今年轉盈利多，加上貨運占比小，解封爆發力更驚人。

星宇股價連2天狂飆逾10％，今（16）日早盤續漲逾9％，讓網友驚呼連連。法人分析，受惠全球旅遊景氣復甦，加上大陸宣布20日起開放港澳居民來台自由行，航空股成近期盤面焦點。

航空股1月營收普遍大好，星宇1月營收衝上15.23億元新高，除月增58％、年增近13倍，也達去年全年的45％，並超車去年法說時法人預期季營收15億元目標。

此外，法人以近期毛利率15％估算，星宇毛利約2.28億元，管銷費用大概落在1.85~2億元之間，1月已開始單月小賺。加上公司持續增班，除主力日本線外，4月首航美國洛杉磯，下半年插旗舊金山，全力發展北美到東南亞轉運航網，推估全年獲利幾無懸念。

但也有專家提醒，雖油價回跌助降成本，但星宇購置大型新機今年起進入攤銷折舊，加上2027年前再引進20架新機，總機隊數達39架，未來成本持續擴增，也將考驗獲利能力。

除了星宇之外，台灣虎航1月營收9.03億元，也寫同期次高紀錄，月增81.48％，年增20.6倍，創2020年1月以來新高，相當於重返疫情前水準，同時也改寫史上第4佳的單月表現。

有望趕在8月上市的台虎，去年受疫情影響，前3季每股虧損7.12元，日前董事會決議以每股25元辦理現增，發行總額0.36億股，以充實營運資金及改善財務結構，全力搶攻解封後復甦商機。

華航子公司的台虎，為唯一的國籍廉航，法人推估，疫後載客率有望逐漸回升到9成的高水準，若上半年日本線全面復航，今年全年同樣有機會轉盈，之後更有機會回到疫情前，EPS挑戰4元。

法人分析，相較長榮、華航都有貨運部位，尤其華航貨運占比偏高，解封後客運業績易被貨運抵銷，星宇與台虎受貨運影響小，前者票價定位較高、後者則是航點多，各具優勢，所以業績成長明顯。

（旺得富理財網 李宗莉）

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