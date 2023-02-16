不只股神下車 「台積最強操盤手」也脫手

不只股神下車！「台積電最強操盤手」去年就賣了 暴賺1.1億 國賓也出清

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）重砍台積電ADR持股，閃電出脫「炒短線」讓市場十分訝異。事實上，曾被譽為「台積電最強操盤手」的龍巖，去年12月就已經賣出一大部分持股，處分利益達1.17億，而國賓更是在過年前公告出清。

波克夏去年第三季砸約41億美元建倉台積電ADR，買進6010萬股，當時激勵股價應聲大漲，台積電ADR一度漲逾10%。然波克夏周二（14日）公告最新持股變動的13F報告顯示，已經賣出約86%的台積電ADR持股，持股僅剩829萬股。

消息一出，台積電ADR盤後應聲跌逾4%，台積電昨（15日）股價同步下挫，最終跌20元，以525元作收。

不單單巴菲特的波克夏，知名避險基金老虎全球基金（Tiger Global）周二提交的持股變動，一口氣出清台積電ADR持股，這番操作與波克夏雷同，都是在去年第三季首度建倉台積電ADR，並在第四季出脫持股。

值得一提的是，被譽為「台積電最強操盤手」的殯葬龍頭龍巖，早在去年12月便公告自去年8月16日至12月27日期間，處分台積電股票835張，交易成本500.71元，處分利益1.17億元，目前還持有1061張。龍巖早於2020年3月，便以每股275元的價格買進1121張台積電。

此外，去年陸續操作台積電股票的國賓，過年前1月13日也公告處分870張台積電股票，全數出清，每單位價格485.12元，交易總金額約4.2億，因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益，故無處分損益。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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