2/16盤前》新產品搶數位大餅 2檔秀肌肉

台股今（2/16）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.內外資追捧台股題材，繼餐飲族群颳起旋風，再生能源指標股吸引市場目光，中興電（1513）強漲最為亮眼，金控旗下投顧看好擴廠迎接景氣榮景，把目標價升上三位數的115元，里昂證券則青睞高力（8996），推測合理股價高達320元。

2.暌違三年、重回實體展的世界通訊大展MWC 2023開展在即，雲端伺服器供應商緯穎（6669）與品牌廠技嘉（2376），緊抓5G O-RAN生態系、邊緣運算和綠色運算趨勢，端出旗下新一代伺服器產品陣容、前進MWC，搶攻全球業因應數位化發展引爆的商機。（閱讀全文）

3.在國際鋼價大漲與煤鐵礦原料高漲下，中鋼15日開出3月內銷盤價全面調漲，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲等八大項規格產品，每公噸漲600～1,200元、平均漲幅5.5％，創去年下半年以來最大漲幅，符合市場預期，並蓄積笫二季旺季向上動能。

4.中國大陸寶鋼、鞍鋼10日3月盤價開紅盤，每公噸調漲人民幣150～300元，中鋼15日開出的3月盤價，每公噸適度調漲新台幣600～1,200元，商品通膨恐再起，包括中鴻等16檔原物料概念股蠢蠢欲動。

觀察法人近五日買超原物料概念股，包括華航、中興電、中纖、中鴻、裕民、官田鋼、台玻、中鋼、亞力、台泥、中釉、新興、慧洋-KY、南紡、華榮、國產等16檔，看好解封補貨需求，法人搶先布局相關原物料概念股。

5.春節長假過後，大陸各區水泥價格已見零星上漲，加上煤炭價格有2成多的下修，市場指出，國內西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）大陸市場營運可望在首季落底，而後隨當地解封需求增加，今年營運可望「季季高」。

6.士電（1503）布局綠能、電動車事業有成，成市場追捧標的，轉投資行綠能接獲美國能源商9,000支電動車超級充電樁總計20億元大單，士電今年預計出貨千支，業績進補，且因應明後年訂單需求，規劃在新竹電裝廠新增設產線。

7.篩選外資15日逆勢加碼股有欣興、鴻海、日月光投控、華新、創意、群創、中興電、元太、美時、中租-KY、材料-KY、高力等12檔值注意。

8.股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司去年第四季再次加碼蘋果股票。

9.市場研究機構Omdia指出，群創跟隨集團透過技轉授權前進印度，將會取得一筆一次性技轉授權金，未來在新廠量產之後，還可以依照銷售數量取得授權金。對於當前艱辛的面板經營環境，群創不僅可以取得一筆資金，也不需自己投入資金建廠，未來還可以透過技轉授權分食東南亞市場的龐大商機。

10.斥資32億美元再加碼買進33.39萬股蘋果股票，台股蘋果供應鏈15日在「股神」光環眷顧下，由股王大立光領軍抗跌，ABF三雄欣興、南電、景碩同步大漲沾光。

另外，包括良維、群創、全新、穩懋、燿華、誠美材、玉晶光、健鼎、精英、國巨漲幅則介於0.93～1.82％，群創獲法人連二買8.12萬張，連兩日登外資買超張數之冠。

11.在傳統淡季和工作天數減少影響下，PCB普遍1月營收呈年、月雙減，而高技（5439）受惠車用、網通需求有撐，不畏工作天數減少，1月逆勢優於去年同期，法人看好，在客戶需求不差的狀況下，該公司首季營收有望力拚與上季持平。

12.RISC-V矽智財（IP）供應商晶心科（6533）在人工智慧（AI）需求加持，相關RISC-V開案量在第一季持續增加。法人指出，晶心科在AI趨勢推動下，今年在RISC-V授權金將可望優於去年水準，且今年晶圓產能全面舒緩，客戶有望在下半年開始進入量產，權利金收入可望在下半年回溫，全年營運有望再創新高。

13.揮別股神，陸行之：台積有七看點。陸行之放眼後市，認為在巴菲特溢價消失後，建議投資人著重台積電全球設計客戶與下游系統客戶需求、庫存變化、AI應用大幅攀升對台積電AI晶片客戶的影響、資本開支、3奈米量產進度、5與7奈米需求何時回升等。此外，台積電減少資本支出後，何時調升現金股利配發率，也是觀察焦點。

14.良得電（2462）近年積極轉型，2023年受惠車用產品逐漸放量，消費性電子產品比重降低，以及提升客製化產品占比，產品組合更進一步優化，有助於推升毛利、獲利表現，公司對於今年營運看法不悲觀。

15.生技公司2023年新春利多接棒，皇將（4744）開啟首樁併購佳音！15日宣布，以每股100.23美元、總計1,740萬美元（約合新台幣5.27億元），取得韓國昌誠（Changsung Softgel Systmtd.）100％股權，預計今年第二季前完成交割。

16.遠傳（4904）15日宣布配發現金股利每股3.25元，配發率110％，連續六年配發率超過110％。以15日收盤價68.2元計算，股息殖利率4.76％。

17.艾笛森（3591）積極擴建成品產能，降低LED元件比重，市場傳出艾笛森新廠已經通過美系客戶查廠，可望步入量產階段，艾笛森對此回應，認證、量產程序均按照原定計畫，雖然沒有具體回應市場傳言，但艾笛森預估，最快4月LED霧燈可望開始挹注營收。

18.台股外冷內熱，不畏股神大賣台積電（2330）的壓力，晶焱（6411）及長佳智能（6841）15日起分別以63元、57.6元承銷價進行公開申購，與其上櫃及興櫃現貨價差皆達5成以上，在指數震盪之際，有望掀起資金搶購熱潮；另外龍德造船（6753）16日起也將進入競拍階段，為IPO市場再添話題。

19.晶圓代工龍頭台積電（2330）旗下CMOS影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789）15日公告去年自結財務數字，由於生產鏈調整導致客戶訂單減少，采鈺去年第四季稅前盈餘年減逾六成，單季每股純益0.75元，累計去年全年稅前盈餘21.00億元，賺逾半個股本，年度每股純益5.80元。

20.兩岸局勢有緩和跡象，三三會理事長林伯豐15日表示，期盼政府能進一步以具體行動、主動釋出善意，包括重啟海協與海基兩會溝通機制、全面恢復兩岸直航航線等，以緩和兩岸關係，讓兩岸貿易重回正軌。

21.光寶科（2301）第四季表現不如預期，不僅營收未能超過第三季的相對高點、季減幅度為6.6％，代表本業獲利能力的營業利益更比前一季大幅下滑24.2％，稅前純益為48.47億元，同樣季減9.36％。至於去年全年稅前純益為178.45億元，受惠於2021年零組件漲價、缺料，比2021年成長1.2％。

22.搶攻疫後觀光旅遊商機，香港旅遊發展局啟動「Hello Hong Kong」全球行銷活動，搭上此班列車，雄獅、五福、吉帝、易遊網、東南與可樂等六家旅行社攜手國泰航空推出三天二夜自由行套裝遊程，全力搶攻228與清明連假台灣赴香港度假商機，兩人成行（未稅）每人只要9,999元起，掀市場大戰。

23.網家（8044）2023年加快腳步調整公司體質，持續汰弱留強。繼關閉日本服飾選品店MiTCH（覓去）及PChomeSEA東南亞跨境電商等業務，另一方面也持續擴展具潛力的事業，網家看好每年600億元的寵物商機，今年也開始大舉招募具備百貨業務經驗的好手。

24.Matter 1.0風潮席捲而來，智慧家庭商機浮動，友訊（2332）也做好備戰計畫，擬強化智能管理，全方位建構可靠信賴的智慧生活藍圖，以分食新商機。

25.近來兩岸暖風頻吹，在國民黨和工商團體相繼訪陸或表達訪陸計畫後，大陸方面的上海市政府一行六人，也將於18日至20日來台參加「台灣燈會」及參訪台北市政建設，已獲陸委會同意。這是疫情爆發三年多來，大陸官員首度來台交流。

26.記憶體大廠華邦電（2344）15日宣布正式加入UCIe小晶片互連產業聯盟，強化小晶片（chiplet）先進封裝市場布局。華邦電在2.5D／3D先進封裝已有豐富的生產及系統架構經驗，將積極參與UCIe產業聯盟，助力高性能chiplet介面標準的推廣與普及。

27.國際能源總署（IEA）與石油輸出國家組織（OPEC）同步上調今年全球石油需求成長預測，主要理由為大陸放寬防疫限可望刺激石油需求。

28.行政院會16（今）日將通過攸關生技產業發展的「再生醫療雙法」，包含母法《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，為再生醫療產業注入強心針。

值得一提的是，草案原先亮點是規劃設立再生醫療基金，考量重複補助及財源穩定性，決議刪除，保留針對困難製造細胞，由國家級細胞庫提供給業界使用，並將提供獎勵措施鼓勵研發，也還會設置再生醫療審議會，協助產業發展。

29.電動車巨擘特斯拉（Tesla）將開放美國部分充電網路供其他品牌車主使用，以取得聯邦政府高達75億美元資金的部分補助資格。馬斯克的合作將有助於拜登政府加速打造全國電動車充電網的目標。

30.商業服務業的節能補助來了。經濟部15日公告，商業服務業節能設備汰換、系統節能專案補助二項要點，適用對象包括商業部門批發零售、住宿餐飲等所有服務業業別，同時將醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型，納入補助範圍，3月1日起對外開放網路申請。

31.歐洲議會14日投票通過新法令，從2035年開始歐盟市場禁止銷售新汽柴油車，為目前全球主要經濟體裡，推動轉型至電動車的最積極行動之一。

32.經濟部電價審議委員會去年7月起調漲1,001度以上用戶電價9％，俗稱「豪宅用電」，根據統計用戶數有47.4萬戶，占整體戶數的3.6％；但因電價上漲，去年8至12月間「豪宅用電」反而減少1.6億度，但占同期間整體減少用電度數6.3億度的25％，顯見以價制量產生效果。

33.允能風場大股東確定2月辦理增資，債權銀行團與允能風場借款公司天豐新能源僵持不下的「財務危機」風波，終於落幕。知情人士透露，經濟部能源局召集允能風場的債權銀行團，和借款人天豐新能源、允能風場大股東多方開會後，允能風場大股東態度軟化，願辦理增資，增資金額約1.35億歐元（約等值新台幣45億元），應銀行團要求將在2月完成增資。

34.為協助推動社會住宅政策，財政部15日強調，已提供並保留合計逾112公頃土地給國家住都中心、內政部營建署和各縣市政府評估興辦社宅，其中保留的國產土地至少逾75公頃。

35.高齡化為全球趨勢，國人對保健概念逐步普及，經濟部15日公布最新統計指出，國內保健營養食品產值2021年首度超越200億元、達215億元，年增10.3％，連續4年創歷史新高。去（2022）年1至11月因廠商開拓通路，布局電商市場，加上新品上市與防疫需求增加，產值更高達226億元，已超越2021年全年水準，年增17.4％，全年可望再創歷史新高。

36.美國銀行與高盛的最新調查顯示，全球基金經理人和美國大企業管理高層，已大幅降低他們對經濟衰退的預期。除了預期衰退的基金經理人較去年底大幅減少外，美國企業也愈來愈少討論衰退問題。

37.包括好市多（Costco）在內的美國零售商本月稍後將與航運公司進行長期合約談判，盼能削減運輸成本並省下數百萬美元。好市多期待航運費率能至少砍半，令他們能夠停止漲價或放緩價格漲幅，甚至開始調降價格。

38.各大投資機構的美股持股文件15日全數出爐，隨著大陸經濟自2022年第四季起復甦，多家機構該季大舉抄底中概股，其中電影「大賣空」主角原型、傳奇投資人貝瑞（Michael Burry）旗下Scion大買京東及阿里巴巴美股。高瓴等公司也看好大陸經濟前景，同步出手加碼中概股。

39.中共總書記、大陸國家主席習近平為2023年「穩經濟」開出最新藥方。他提出，當前經濟工作重點在於擴內需、促消費、引外資，並點名要有效防範化解重大經濟金融風險。

40.中美貿易戰背景下雙方的加徵關稅措施遲未取消，但中國國務院關稅稅則委員會15日公布，第十次延長對美關稅豁免，繼續不加徵中國為反制美國301措施所加徵的關稅，涉及部分礦物、化學、電子等產品，自原先到期日2023年2月16日延長至2023年9月15日。

41.隆大（5519）布局桃園機場生活圈，在鄰近桃園喜來登酒店和桃禧航空城酒店的大觀路上購地，15日公告，再取得1,658.96坪建地後，已完整取得4,147.41坪建築基地，未來預定推出20多層的住宅大樓。

42.面板雙虎友達（2409）、群創（3481）2022年財報不佳，雙雙陷入虧損，但股價近期同步走出谷底，尤其瑞信證券最新升評群創至「中立」，終結悲觀看法，吸引市場高度注意，摩根士丹利證券則看好友達受惠面板循環轉折現蹤，調高股價預期至19.5元。

B.利空因子：

1.台積電15日受到股神巴菲特大賣持股利空測底，權王股價大跌20元收525元，致台股加權指數收跌221點，惟壽險大戶啟動回補持股，外資連9日賣超元大台灣50反1高達20萬張。投資專家指出，台股多頭未死，仍有16檔中小型股漲停，且無跌停股，台積電反應股神賣股可望1～2天即消化完畢。

2.波克夏上季將台積電持股由6,006萬股大砍至830萬股，減持5,180萬股或86％。波克夏甫於去年第三季才入股台積電，大舉減碼引發市場關注。

3.今年初全球總體經濟傳來喜訊，原本市場預期歐洲經濟衰退並未發生，大陸解封也帶來希望，讓金融市場為之一振。然而，全球信用保險服務商、科法斯認為，未來仍要謹慎因應，主要是去年全球經濟面臨的挑戰依然存在，總體趨勢仍處於「下調評級」。

4.知名對沖基金老虎全球（Tiger Global）2022年底全面削減對大陸資產的曝險。根據美國證交會（SEC）最新公布的13F證券申報文件顯示，2022年第四季老虎全球減持京東並清倉理想汽車美股。老虎全球同時也清倉台積電ADR持股。

5.這次允能風場的風波，隨大股東點頭願意再增資而落幕，經濟部能源局的態度扮演關鍵角色。據了解，能源局堅持大股東必須履行增資的承諾與義務，亮出政策底線，終使允能大股東同意再予增資，否則若一直陷入僵局，甚至使聯貸合約因此宣告提前中止，允能及銀行團將兩敗俱傷。

6.最新報告顯示，去年矽谷連續第四年人口萎縮，居住人數減少到2013年水準，反映房價居高不下、疫情改變工作模式，影響這個全球科技重鎮人口持續外流。

7.近期科技業掀起裁員潮，約十萬人丟掉飯碗，不過一些人為了爭取更好的資遣條件，紛紛諮詢律師與顧問的意見，為要在簽署離職協議之前向原公司爭取更多遣散費，或是要求延長醫療保險、簽證等福利。

8.荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）稍早警告，各國加強出口管制將威脅事業前景，但強調美國與荷蘭等國雖針對中國貿易禁令達成共識，詳細規範仍需數月協商才能確立，估計今年獲利還不會受影響。

9.對全球航運業者來說，受新冠疫情影響所帶來的「塞港紅利」已成過去式，先前缺櫃、缺艙所帶動的運費飆漲，開始回到合理價位。做為世界工廠與全球發貨要地之一的大陸，海運業者正從一櫃難求到碼頭空櫃堆積，已進入到價格戰時代。

10.隨著全球供應鏈中斷情況緩解，因新冠疫情引發的航運運費飆漲也告終，全球貨櫃運費較高峰期已大跌85％，疫情最嚴重時期頻繁出現深圳、上海、寧波等地的塞港現象亦已經消失。但這也讓陸港股市的航運港口股表現失色。

11.蘋果推動供應鏈多元化以分散風險，逐漸將iPhone等產品供應鏈的部分任務轉移至印度等地，但外媒分析，印度廠商產品良率僅有5成，加上政府效率、基礎設施等多方面不如中國，蘋果此舉道阻且長。

12.美國重擊中國半導體，聯手日本、荷蘭祭出的限制措施蓄勢待發，對此，中國半導體行業協會15日聲明，批評上述三國的限制，不僅傷害中國半導體，也對全球產業、經濟、甚至消費者的利益造成長期影響。

13.市況不佳加上最長年假，壽險1月新契約保費僅464.84億元，創2009年5月之後、即164個月來的新低保費收入，較去年同期衰退近57％；往年1月都有停售效應遞延，及開門紅業績，近年除2021年因疫情業績僅980億元外，其餘各年多數業績千億元以上，今年更是2006年、18年來的最慘1月。

14.壽險新契約保費動能不足，原因之一是銀行通路銷售「減速」，因資本市場前景未明，銀行對銷售投資型保單態度持續觀望，1月僅賣30.5億元，創2008年金融海嘯後的近14年單月新低，加上保單利率拚不過優存利率，全月銀行保單銷售168.36億元，持續創16年多來低點。

15.市調研究顯示，上游鋰電池材料價格均在1月出現下跌，尤其以正極材料（Cathode materials）及其原料、電解液等跌價幅度最明顯，跌幅均達二位數。

16.隨著半導體生產鏈庫存已觸頂並有反轉向下跡象，半導體測試大廠京元電（2449）董事長李金恭15日表示，預期第一季會是營運谷底，第二季之後產能利用率開始回升，下半年會比上半年好且優於去年同期，預期今年營收約較去年下滑個位數百分比。

17.電源管理IC廠矽力*-KY（6415）1月合併營收10.30億元，創近三年單月低點。法人指出，消費性市場庫存水位仍未完全去化，使客戶拉貨動能續弱，預期今年首季合併營收將可能季減雙位數水準，將創超過一年以來低點。

18.丁二烯價格近期暴漲，從去年底每噸760美元，最新報價已來到1,200美元，短短兩個月波段漲幅直逼6成，合成橡膠廠台橡（2103）成本承壓。但隨著大陸疫情放緩，生產活動逐漸恢復，台橡表示農曆年後已經有感受到需求端慢慢加溫。

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