搶先布局 中鋼等16檔原物料股蠢蠢欲動

中國大陸寶鋼、鞍鋼10日3月盤價開紅盤，每公噸調漲人民幣150～300元，中鋼15日開出的3月盤價，每公噸適度調漲新台幣600～1,200元，商品通膨恐再起，包括中鴻等16檔原物料概念股蠢蠢欲動。

觀察法人近五日買超原物料概念股，包括華航、中興電、中纖、中鴻、裕民、官田鋼、台玻、中鋼、亞力、台泥、中釉、新興、慧洋-KY、南紡、華榮、國產等16檔，看好解封補貨需求，法人搶先布局相關原物料概念股。

台新投顧副總黃文清指出，中國大陸鬆綁防疫措施，有助於製造業復甦，加上房地產支持政策陸續推出，同步推升鋼鐵需求，有利鋼鐵盤價拉升，進而改善鋼廠獲利。美國基建法案推出，也有利支撐2023年鋼鐵需求。

雖然目前鋼市僅從急凍中緩步恢復，但預期會在大陸解封補貨及美國基建兩大利多下，逐漸自谷底反彈，預期將有利鋼鐵盤價拉升，改善鋼廠獲利。

建議可先行布局中鴻、燁輝、大成鋼，也推薦其他具利基型題材鋼廠，如受惠航空、能源、油氣需求增溫的榮剛，以及受惠剛性內需的豐興、東鋼，建築用鋼鋼廠因國內重大公共工程及科技廠持續建設廠房，內需建築用鋼需求回溫，有利產品銷量上升。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美國1月消費者物價指數（CPI）年增6.4％，高於市場預期的6.2％，能源價格上漲是關鍵。

觀察近期商品報價，除原油價格翻揚外，大陸寶鋼、鞍鋼及台灣的中鋼新開出鋼鐵盤價，皆陸續調升價格，食品原物料「黃小玉」價格也跌不下去，二次通膨已蠢蠢欲動，相關原物料概念股皆可留意。

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