台積利空測底 台股年線有撐

台積電15日受到股神巴菲特大賣持股利空測底，權王股價大跌20元收525元，致台股加權指數收跌221點，惟壽險大戶啟動回補持股，外資連9日賣超元大台灣50反1高達20萬張。投資專家指出，台股多頭未死，仍有16檔中小型股漲停，且無跌停股，台積電反應股神賣股可望1～2天即消化完畢。

第一金投顧董事長陳奕光指出，壽險淨值偏低風暴已過，將啟動OCI（其他綜合損益）持股的回補行情，近來投信、壽險大戶及證券自營商都相繼啟動回補績優權值、高殖利率股，短線盤面由中小型股扮人氣指標，接下來行情可望重返大型績優權值股。

台股15日雖跌221點，但籌碼面仍算穩健，外資賣超81.69億元（光台積電就賣超42億元），三大法人共賣超107.86億，賣壓並不如想像的重。

外資15日逢高賣超T50反1達9萬多張，連9日賣超合計20.16萬張，持股比率降至5.68％，為去年11月11日以來低點（當日指數僅萬四大關）。陳奕光認為，外資今年來累計買超台股約2,400億元，對T50反1也偏賣超，顯示外資朝「偏多操作」。

台股多頭未死，盤面仍有16檔題材股漲停，無個股跌停，漲停股清一色為中小型股。國泰證期顧問處資深經理蔡明翰指出，近日中小型股接棒強勢演出，顯示市場多頭信心未受影響，建議投資人可順勢跟著外資或投信法人加碼的中小型股，若搭配基本面營收優異股更佳。

台股15日雖跌，但成交值放大至2,269億元。兩大投資專家指出，台股年線（目前約15,250點）有強力支撐，短線將在月線至15,600點整理；陳奕光仍看好第一季高點有機會向萬六挑戰。

台積電ADR 14日股價漲1.92％，但15日在台股交易則收525元，大跌3.67％，台積電ADR 15日盤前出現大跌約5％上下，蔡明翰大膽預測，台積電反應股神賣股的利空，預期股價跌最多反應1～2天，也可能今天早盤消化、開低後就有機會拉升上來，台積電股價將回歸基本面。（相關新聞見A3）

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