張愷凌│大盤短線回檔 題材股仍有操作空間

國際經濟情勢：

美國公布最新CPI 6.4％，比市場預期6.2％的略高，所幸科技為首的那斯達克、費城半導體指數仍強勢收紅，顯示國際盤面熱度仍在，但要提防近期美元指數有低檔轉強的現象，亞幣恐將面臨貶值壓力，亞股波動容易加劇，須留意外資是否有出走，而這種資金轉移現象，若要有所改變，必須看3月初的非農就業報告能否降溫，還有後續美國時薪及非住宅核心服務CPI的月增率不能轉為升溫趨勢，若無意外，則Fed升息循環有機會在上半年結束，整體而言，今年國際股市氛圍應可較去年佳。

昨日台股出現較重跌幅，主因為巴菲特大砍86％台積電持股，僅持有短短一季的時間，與過往的操作風格迥異，出乎意外，台積電股價下跌20元。基本面台積電今年營運將比去年更強，而且下半年動能最旺，考量巴菲特賣股的消息衝擊不小，買盤短期之內不易恢復信心，須留意法人是否有同步減持，影響範圍恐擴大至其他半導體族群。

投資策略：

15日指數下跌221點收15,432點，是從14,300點反彈至今首次跌破10日線，而且KD指標向下跌破80，結束高檔鈍化，暗示多頭強勢格局已遭破壞，而大盤MACD指標結束1月9日以來的多方訊號，柱狀體於15日落入0軸之下，代表接下來的盤勢，容易面臨較大的震盪及回檔。需留意大盤在剛失守10日均線之際，但台積電已率先拉回月線，兩者對照，不排除指數回測月線15,266點。

綜合而言，短線有可能回檔，外資會先提款的族群為半導體類股及大型權值，短線最好先行觀望，待利空反應告一段落時再分批進場。盤面較活潑的題材股，如觀光、資訊、儲能概念股等，短線還有操作的機會及空間，但建議將交易週期縮短，並以位階相對偏低的個股為佳。

投資主軸上，電子股方面，伺服器族群已消化先前的利空，短線開始反彈，由於籌碼相對乾淨，且指標股獲外資青睞，近期連續加碼，可與法人站在同一邊，搭上趨勢列車，可關注MCU、記憶體的相關大廠17日法說，相關個股亦有表現機會。傳產股方面，電動車近期為盤面主流，多檔個股逆勢突圍，就算大盤短線震盪，相關個股仍有機會挾帶題材，向上攻高，另還可留意部份軍工、生技股。