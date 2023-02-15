2月15日一分鐘強弱勢股

2月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

德微(3675)

9.92

營收Q1落底，Q2全新自動化設備導入，營運逐季回溫

士電(1503)

9.9

結盟攻綠能，Q1營運可望年增，全年營收也將較去年成長

新漢(8234)

9.9

去年獲利看俏，1月營收創同期次高，今年展望審慎樂觀

倍力(6874)

9.89

1月營收3.64億元，創歷史新高；今年自研產品業績看增

雄獅(2731)

9.83

跨境旅遊需求回溫，生活產業也積極發展，啟動擴大徵才

資通(2471)

8.02

合作Gogoro利多、AI商機可期，成交量增，股價連3飆

耀勝(3207)

7.52

成交量增2倍、破1.2萬張，股價突破區間、攀歷史新高

良得電(2462)

6.91

利基型產品比重增；成交量暴增10倍、股價創10個月高

鳳凰(5706)

6.83

跨境旅遊市場回溫，港澳來台自由行將開放，掀慶祝行情

王品(2727)

6.47

疫情解封迎旺季，後續還有政府普發全民6,000元現金助攻

表：方歆婷

2月15日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

台積電(2330)

 3.67

巴菲特揮刀砍持股86%，賣壓出籠，股價跳水，回測月線

健策(3653)

 8.6

賣壓湧現，長黑K棒摜破5、10日線及月線、季線、半年線

緯軟(4953)

 6.47

外資、自營商連2日聯袂小賣；攻高後繼無力，漲幅回吐

保勝光學(6517)

 6.04

短線獲利了結賣盤下車，股價回落，但仍穩居各均線之上

類比科(3438)

 5.95

外資近日多站賣方，昨賣378張，2月來累積賣超248張

美食-KY(2723)

 5.65

短線強漲後，獲利了結賣壓出籠；長黑K吞噬前一日紅K

世界(5347)

 4.94

外資大賣4,006張，已連3賣，投信也轉賣、多達2,542張

愛普*(6531)

 4.27

股價在日前觸高後，持續走疲，連5日黑K，短均線下承壓

寶雅(5904)

 4.26

外資近日多站賣方，昨再轉賣超522張；股價失守5日線

美利達(9914)

 3.74

供應鏈上下游去化庫存，H2仍未明朗；獲利遭分析師下修

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組