2月15日一分鐘強弱勢股
2月15日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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德微(3675)
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9.92
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營收Q1落底，Q2全新自動化設備導入，營運逐季回溫
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士電(1503)
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9.9
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結盟攻綠能，Q1營運可望年增，全年營收也將較去年成長
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新漢(8234)
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9.9
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去年獲利看俏，1月營收創同期次高，今年展望審慎樂觀
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倍力(6874)
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9.89
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1月營收3.64億元，創歷史新高；今年自研產品業績看增
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雄獅(2731)
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9.83
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跨境旅遊需求回溫，生活產業也積極發展，啟動擴大徵才
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資通(2471)
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8.02
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合作Gogoro利多、AI商機可期，成交量增，股價連3飆
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耀勝(3207)
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7.52
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成交量增2倍、破1.2萬張，股價突破區間、攀歷史新高
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良得電(2462)
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6.91
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利基型產品比重增；成交量暴增10倍、股價創10個月高
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鳳凰(5706)
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6.83
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跨境旅遊市場回溫，港澳來台自由行將開放，掀慶祝行情
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王品(2727)
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6.47
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疫情解封迎旺季，後續還有政府普發全民6,000元現金助攻
製表：方歆婷
2月15日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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台積電(2330)
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3.67
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巴菲特揮刀砍持股86%，賣壓出籠，股價跳水，回測月線
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健策(3653)
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8.6
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賣壓湧現，長黑K棒摜破5、10日線及月線、季線、半年線
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緯軟(4953)
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6.47
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外資、自營商連2日聯袂小賣；攻高後繼無力，漲幅回吐
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保勝光學(6517)
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6.04
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短線獲利了結賣盤下車，股價回落，但仍穩居各均線之上
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類比科(3438)
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5.95
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外資近日多站賣方，昨賣378張，2月來累積賣超248張
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美食-KY(2723)
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5.65
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短線強漲後，獲利了結賣壓出籠；長黑K吞噬前一日紅K
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世界(5347)
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4.94
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外資大賣4,006張，已連3賣，投信也轉賣、多達2,542張
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愛普*(6531)
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4.27
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股價在日前觸高後，持續走疲，連5日黑K，短均線下承壓
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寶雅(5904)
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4.26
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外資近日多站賣方，昨再轉賣超522張；股價失守5日線
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美利達(9914)
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3.74
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供應鏈上下游去化庫存，H2仍未明朗；獲利遭分析師下修
製表：方歆婷
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