巴菲特溢價沒了 陸行之看台積後市有7重點

萬眾期待的13F報告出爐，股神巴菲特旗下的波克夏大砍台積電ADR持股86％，跌破市場眼鏡，導致台積電15日重挫3.67％、收525元，但外資法人並不特別憂心，看好隨國際資金回流台股，且對半導體第三季需求反彈抱有期待，將拉回視為布局機會。

波克夏2022年第三季才斥資逾41億美元，大手筆買進6,000萬股台積電ADR，市場無不期待巴菲特第四季加碼買進台積電，最新揭露的13F報告卻顯示波克夏大幅度減持5,176萬股台積電ADR，導致先前押寶的買盤變成失望性賣壓，不僅使台積電跳空開低後低檔徘徊，連帶衝擊台股表現，加權指數終場大跌1.42％。

外資圈知名半導體產業分析師陸行之在其粉絲專頁感嘆，看起來T公司（台積電）的巴菲特溢價一個季度就玩完了，這種短線炒作實在不像巴菲特過去價值股一抱十年的作風，應該是專業經理人的決定，推測或許是去年第三季想開始大幅加碼抄底，結果沒買多少，股價就沒低檔了。

陸行之放眼後市，認為在巴菲特溢價消失後，建議投資人著重台積電全球設計客戶與下游系統客戶需求、庫存變化、AI應用大幅攀升對台積電AI晶片客戶的影響、資本開支、3奈米量產進度、5與7奈米需求何時回升等。

此外，台積電減少資本支出後，何時調升現金股利配發率，也是觀察焦點。陸行之強調，以台積電去年每股稅後純益（EPS）39.24元來看，如果今年還是不肯調升現金股利、維持11元，股息配發率就只有28％。

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