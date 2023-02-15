外資跟著股神大賣台積 這檔更慘遭砍9萬張

美國公布1月通膨數據高於市場預期，加上股神巴菲特旗下波克夏上季大賣86%台積電ADR持股，衝擊台股信心，處於風暴中心的台積電大跌20元(3.67%)，加權指數重挫221.59點(1.42%)，收15432.89點，成交量2,216億元。

今天外資賣超81.67億元，投信賣超9.29億元，自營商賣超16.69億元，合計3大法人賣超107.65億元。

巴菲特去年第4季大賣台積電，顯然錯過了今年這波反彈，如果以去年第3季均價比第4季高來看，估計股神虧損約1成。如果股神真的超神，買在第3季最低點、賣在第4季最高點，有機會賺2成；但若手氣很背，買在第3季最高、賣在第4季最低，可能大虧3成。

由於波克夏上季賣出高達5,180萬股，全部成交在最高價或最低價的可能性，基本上不存在，推估小賺小賠機率較高，而虧損機率又比賺錢更高。不論如何，股神確實把大部分持股賣在2年來最低的一季，說是殺低並不為過。

法人表示，雖然巴菲特大砍台積電持股，台積電股價短線會受到影響，但這是短期現象，台積電長線基本面並無疑慮，加上全球股市已經開始走多，就算巴菲特減持，也不至於跌回去年公布巴菲特買進利多時的起漲點。不過，目前產業景氣還在谷底，景氣燈號還是疲弱的藍燈，台幣升值後也出現回貶，台股反彈至今漲幅不小，確實出現壓力。

外資今天持續加碼面板雙虎，群創4.2萬張登上買超第一。受消息面影響，對台積電轉為賣超7,966張。而今天賣超第一名是元大台灣50反1，高達9萬張。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)42,105張、國泰智能電動車(00893)13,523張、華新(1605)13,016張、欣興(3037)8,830張、鴻海(2317)7,943張、日月光投控(3711)6,865張、京元電子(2449)4,563張、友達(2409)3,628張、中興電(1513)3,376張、華航(2610)2,780張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)90,031張、國泰永續高股息(00878)32,399張、長榮航(2618)15,691張、中信金(2891)14,826張、玉山金(2884)12,734張、國泰臺灣加權反1(00664R)11,491張、大成鋼(2027)8,131張、台積電(2330)7,966張、旺宏(2337)7,190張、華孚(6235)6,987張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉）

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