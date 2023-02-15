ChatGPT預言股市要崩?網：AI蛙加入戰場

AI聊天機器人「ChatGPT」在全球席捲熱潮，短短兩個月就突破一億名用戶，這款聊天機器人會根據用戶的提問做出回應，「萬事問ChatGPT」，吸引不少人瘋狂尬聊，題目更是五花八門，想難倒AI機器人，有人問股市走勢，ChatGPT卻大膽預測，引發熱議。

ChatGPT一周前（2/8）預言明（15）日股市開始崩盤，列出來的理由包括各國央行都在瘋狂加息、全球經濟下滑、各國政府高舉債務，然昨（14）日CPI高於預期，美股沒崩，網友直言，「如果今晚美股崩盤，我就信了」！

其他人也紛紛讚聲，「AI蛙加入戰場」、「以後我都靠Ai幫我操作了」、「AI要取代分析師了嗎？」、「滿倉ALL IN身家空了」、「農民曆好像更猛喔」、「GPT還免費的，不用智商稅」、「AI都分析完了，要投顧分析師幹嘛？！」、「不要明講在問股票」等。

ChatGPT以文字方式互動，除了可以透過人類自然對話方式進行互動，還可以用於相對複雜的語言工作，包括自動文字生成、自動問答、自動摘要等在內的多種任務，但據實測實測結果顯示，目前為止，還不能為使用者挑選股票，也就是若想利用AI為投資組合選股，可能得另尋他法。

※免責聲明：文中所提之投資內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德 ）

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