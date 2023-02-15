2/15上市、櫃企業營運快報

今（2/15）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.汽車零配件廠東陽今天公布1月自結稅前淨利新台幣4334萬元，較去年同期約1.2億元大減63.8%，每股稅前純益0.07元；東陽指出，主要受到匯損及農曆春節假期上班天數少影響，其中1月匯兌損失約6318萬元。

2.中信投信2022年推出台灣首檔以電池及儲能為題的「中信電池及儲能ETF（00902）」傳捷報，受國際專業資產管理評比機構肯定，2023年開春即獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）兩項產品大獎「Best New ETF」（最佳新ETF）、「Most Innovative Product」（最佳創新產品）。

3.高階含浸設備應用需求增加，亞泰金屬(6727)積極拓展CCL上游的玻纖布及銅箔生產相關設備，以及其他如碳纖維等產業有成，新廠預計於今年上半年開始加入生產行列，除提升產品的多元性及增加整體產能外，提高公司自製率，亦可提升公司整體營收及獲利表現。

4.ESG浪潮推動各企業開始反思，如何從內部做起才能展現永續營運的成效。全球工控儲存與記憶體品牌廠Apacer宇瞻(8271)，發表最新專利產品-Transformed SSD SV25T系列，正是能為客戶解決前述痛點的產品。

此款M.2 SSD搭配宇瞻獨家的強固型連接器，設計上可透過PCB選擇不同的加值服務，讓企業無須更換系統主機板即可添增新功能，並避免重新驗證的人力時間成本。除了減少電子廢料的產生外，也可經由加值功能做到降低碳排、減少資源浪費，達到呼應環境永續的效益。

5.台北國際烘焙暨設備展(Taipei Int’l Bakery Show)將於2月16~19日盛大開展，國業烘培、相關器具等業者包括統一(1216)、德麥(1264)、聯華食(1241)、三能-KY(6671)等皆有參展。此次烘培展超過360間廠商、超過1600個攤位，後疫情時代，烘焙產業將再次踏出成長步伐。

6.神基（3005）Getac宣布再為旗艦型機種X600強固型行動工作站系列產品加入X600 Server和X600 Pro-PCI兩大生力軍。這兩款全新機型，將與最近推出的X600和X600 Pro齊足並馳，建構完整的強固型行動工作站產品線，專為滿足國防、製造和石油與天然氣等充滿挑戰的產業，在執行專業工作時的各種要求而打造。X600 Server與X600 Pro-PCI將於2023年第一季季末上市。