2/15盤中熱門焦點股

今（2/15）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）電動車快充站吸金 中興電吸睛

中興電（1513）今開高走高，無畏盤勢拉回百點，迄上午10：29的市價暫報91.3元，大漲8.56%，表現出色。

中興電布局電動車快充充電站又有斬獲，與永固便利停車再度合作，在北市內湖港墘建插槍式快充充電站，14日啟用。中興電嘟嘟房停車事業營運長江馥年表示，嘟嘟房停車事業今年將分拆另設寶盛國際，未來視情況IPO，預計3年建置200座電動車快充充電站。

中興電看好台灣電動車需求逐年增長，對充電樁及充電站營運需求殷切，成立自有品牌iCHARGING，積極布建電動車充電站。江馥年指出，政府的高速公路休息站電動車快充充電站兩期標案，均由中興電拿下，也打算參與國道第三期充電站標案。

江馥年指出，中興電也與Volvo、雙B等歐系汽車品牌商合作，提供電動車充電站服務。今年也不排除與永固停車以外的同業合作建電動車快充充電站。

江馥年表示，iCHARGING今年在台北、台中及台南等六都市區新增12座電動車快充充電站，預計年底市區快充增至25個，目前慢充充電站40多個，目標是3年內，建置200個快充充電站。

江馥年表示，中興電今年計畫分拆嘟嘟房停車事業，另設寶盛國際營運。目前iCHARGING占中興電嘟嘟房停車事業營收不到1億元。（工商時報 沈美幸、數位編輯）

（2）巴菲特狠砍ADR 台積電開盤挫19元

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季大舉處分台積電美國存託憑證（ADR），降幅高達86%，衝擊台積電ADR盤後重挫；使台積電周三甫開盤跳空重挫，大跌19元，暫報526元，影響大盤指數約157點。

台積早盤重挫後，盤中最低點一度來到523元，最高點也僅在532元，迄中場12：02的市價暫報524元，仍大跌21元，跌幅3.85%。

美股14日漲跌互見，道瓊工業指數下跌156.66點，費城半導體指數勁揚64.315點。台股今天走勢疲弱，指數早盤一度大跌183點，失守15500點，達15471.23點，隨後跌勢收斂至約120點，重回15,500點之上。

其餘包括聯發科及聯電等半導體族群股價也紛紛走跌，半導體類股指數重挫逾2.8%，連帶影響電子類指數下挫逾1.8%。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：巴菲特揮刀砍持股86%，盤初股價重挫逾3%，摔下5日線、探至526元。

2.群創(3481)：去年EPS-2.76元，惟公司表示Q1庫存已達健康水位，盤初帶量逆漲逾2.5%，創波段高。

3.士電(1503)：攜和泰、起而行共同成立智慧充電服務「充壩」，今早開高後直奔漲停價74.4元。

4.中興電(1513)：拓展電動車充電站版圖，早盤沿5日線走揚，股價劍指90元。

5.雄獅(2731)：下周開放港澳旅客自由行來台觀光，續掀慶祝行情，晨盤續彈8.5%。

6.良得電(2462)：利基型產品比重穩步攀升，股價重回上升趨勢逆揚逾7%。

7.華孚(6235)：車用、新能源有利推升業績，外資昨回補1000張，今早放量彈漲、站回5日線。

8.聯電(2303)：昨三大法人轉買超7316張，加上昨夜ADR彈升1.56%，盤初股價拚守50關、5日線，相對權王淡定。

9.三陽工業(2206)：元月營收逆勢成長8.3%，目前5日線、月線呈現上揚，盤初股價逆勢彈升逾3%，改寫2餘月高點。

10.裕隆(2201)：集團電動車戰隊成形，盤初逆勢而上，收復80關意圖明顯。

11.滿心(2916)：1月營收新高，年成長逾48％，隨著解封後社交活動回復，營運添動能，盤初股價逆勢上漲。

12.藥華藥(6446)：外資加碼買超，重登生技股王寶座。

13.強生(4747)：外資擴大買超，股價一度彈升約3%，惟高檔見壓。

14.華星光(4979)：延續業績題材，股價轉漲重返50關之上。

15.燦星旅(2719)：解封行情續旺，元月業績噴發，早盤急彈6.5%，站穩5日線。

16.亞洲藏壽司(2754)：元月營收衝上新高，今年續戰新猷，延續昨日攻頂態勢，續衝高5%至185元，再創上櫃新高價。

17.新唐(4919)：去年賺逾1股本，EPS達10.06元；H1擁車用、工控等雙引擎，翻紅走揚，拚返五日線。

18.台船(2208)：擁綠能+軍工雙題材，一度逆勢彈升2.4%，衝上10個月高價。

19.聯發科(2454)：上半年分紅總額傳打7折，2月起調薪約1～7.5％，晨跌約1.5%，丟失月線。

20.創意(3443)：無懼台積電遭波克夏減持86%，去年獲利攀峰+ChatGPT題材火，翻紅走揚約2%，重返五日線。

21.鴻碩(3092)：新產品發酵挹注今年表現，37元附近整理結束搭配外資買超，早盤一度大漲5%、叩關40元。

22.長園科(8038)：年後已見客戶拉貨回溫，回檔撐住43.5元未再破底，多方開工，今早彈升2%。

23.群光(2385)：高附加價值產品貢獻獲利突出，外資連9買合計5303張，投信也加入買超之列，抗跌穩盤上，拚再創高。

24.泰詠(6266)：績優生獲外資壓寶，14日買超近千張，下檔有撐，平盤震盪。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）車用催油門 朋程臉色紅潤

車用二極體廠朋程(8255)開平之後，持穩碎步走高，迄上午10：35的市價暫報175.5元，上漲2.63%，無視盤勢拉回整理，表現不錯。

朋程日前宣布參與杰力(5299)私募，朋程總經理吳憲忠表示，杰力積極跨足車用領域，與朋程發展方向相符，不過由於車用產品規格要求與3C產業不同，預計兩家公司合作效益最快也要一年以上的時間才能顯現。

為加速車用領域上下游垂直整合，繼2022年11月28日以每股38.75元、總金額7億3625萬元取得茂矽1900萬股，朋程再公告決議以每股99.45元、總金額14億9175萬元，取得杰力科技1500萬股私募普通股，持股比例為29.5%。

杰力主要產品為功率元件(Power Device)、電源管理IC(Power Management IC)及電源模組(Power Module)，終端應用以NB、TV、主機板、電源供應器及消費性產品為主。

吳憲忠表示，過去杰力產品以非車用為主，近來積極跨足車用領域，與朋程發展方向相符，因而決議投資杰力，不過，雖然杰力技術優於同業，但車用產品規格要求與3C產業不同，朋程在取得股權後，將與杰力共同進行車用產品開發，希望結合兩家公司專長，提供客戶更多客製化產品服務。

不過，儘管兩家公司攜手佈局車用市場，但因車用產品規格要求高，認證期長，吳憲忠預期，兩家公司合作效益最快也要一年以上的時間才能顯現。

此外，由於朋程僅取得杰力29.5%股權，未來只會認列杰力的損益。

雖然全球總體經濟環境不佳，朋程車用產品訂單穩定，2022年合併營收為41.98億元，年增10.53%，吳憲忠對今年營運不看淡，預期朋程今年業績會比去年好。（時報資訊 張漢綺；工商時報 數位編輯）

（5）股息殖利率誘人 矽創拉回吸引存股族

驅動IC廠商矽創（8016）結算去年Q4 EPS僅約3元水準，係近2年來單季新低，而且今年元月營收也創近2年來最低，使近日走勢呈現震盪趨疲窘境，今迄上午10：40的市價暫報207.5元，下挫1.43%，表現不佳。

不過，矽創在去年的EPS初估逾30元高水準，雖較前年獲利大幅衰退，但股價已先行在前波反映，反而是今年擬派發的現金股利值得期待，若依公司平均配息約65%至7成觀察，目前的潛在的現金殖利率逾9%，仍吸引期穩定賺取股息的存股族眼光。

業內人士指出，同樣是驅動IC廠商聯詠（3034）透露，三月已有部分源自面板產業的急單湧入，顯示矽創在消費性電子訂單的基本面機契機也值得持續追蹤。加上矽創在高階工控、電動車等市場出貨漸升溫，且年下半年的營收比較基期偏低，使該拉回反而是逢低篩選波段買點佳機，後市不必過分悲觀。※理財投有風險變數，業內建議或評估僅供參考。（工商時報 數位編輯）

（6）外資報喜 聯詠打進蘋果鏈 今震盪走疲

亞系外資報喜，在對聯詠(3034)出具的最新報告中指出，聯詠有機會為蘋果2024年即將推出的iPhone Pro提供OLED驅動IC，最快在2024年上半年量產，將成為聯詠新一股營運動能。

不過，聯詠今開低震盪趨疲，盤中高點雖一度重返400元之上，報404.5元，但短線在高檔的獲利回吐賣壓出籠，迄上午10：53的市價暫報394.5元，下挫1%。

亞系外資表示，聯詠計畫與韓國樂金顯示器(LG Display)合作，為蘋果2024年即將推出的iPhone Pro提供OLED驅動IC，此款技術預計採用台積電(2330)28奈米的高壓製程，若成功通過蘋果認證，這款新產品最快將在2024年上半年進入量產，屆時將成為聯詠新一股營運動能。

亞系外資進一步表示，相較於Android市場的激烈競爭，相信蘋果OLED的驅動IC價格維持在6~6.5美元，貢獻毛利率更好，預計到2024年有機會貢獻聯詠總營收達4~5%左右，且出貨規模可望持續放大。（時報資訊 王逸芯；工商時報 數位編輯）

（7）1月營收寫第3高 寒舍衝逾4年半高價

觀光族群受惠復甦題材，近期成為盤面資金關愛焦點。飯店業者寒舍(2739)2023年1月合併營收持穩高檔、以4.57億元改寫歷史第三高，隨著港澳來台自由行將於20日解禁，有助支撐旗下雙北據點住房業務，配合餐飲業務維持暢旺，法人預估首季營運將持穩高檔。

寒舍股價自去年12月起上攻力道轉強，今（15）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價34.1元，創2018年5月中以來近4年9個月新高，領漲觀光類股。若以去年8月初起漲點起算，股價半年來已大漲逾6成。

寒舍2023年1月自結合併營收4.57億元，雖較去年12月4.82億元新高小減5.03％，仍較去年同期3.08億元成長達48.43％，創同期新高、歷史第三高。其中，住房營收3.1億元、年增達38.08％，餐飲營收1.37億元、年增達84.53％。

寒舍受惠邊境解封帶動住房業務顯著回升，配合歲末需求暢旺及尾牙外燴活動拉抬，帶動去年12月合併營收強彈衝上歷史新高。1月整體住房率雖較去年12月下降，但表現仍顯著優於去年同期，配合春節餐飲、年菜需求持續暢旺，使整體營收表現持穩高檔。

寒舍指出，1月住房以礁溪寒沐酒店表現最旺，平均住房率維持75％高檔，平均房價達1.1萬元，台北寒舍艾美酒店住房率亦維持70％、平均房價持穩9600元高檔。台北喜來登住房率雖較去年12月下滑，但仍遠優於去年同期，且平均房價與寒居酒店同步較去年12月續揚。

法人分析，寒舍旗下4處據點1月平均住房率約65％，雖低於去年12月約77％、但遠優於去年同期47％，而平均房價7550元，月增達11％、年增達24％，使客房平均收益（RevPAR）約4908元，僅月減6％、年增達72％，整體住房業務表現持穩高檔。

展望後市，隨著餐飲需求維持暢旺，配合企業陸續恢復舉辦尾牙春酒，寒舍餐飲業務表現可望續強。而邊境解封帶動國際商務及觀光客回流，隨著港澳旅客來台自由行將於20日解禁，配合航班運量逐步恢復，亦有助支撐住房業務需求，法人預期寒舍首季營運將持穩高檔。

寒舍董事長暨總經理蔡伯翰先前表示，邊境解封後商務客回流較快，觀光客因全球景氣趨緩、航班運量尚未完全恢復等因素影響，目前尚未完全復甦，預期要到下半年才有機會恢復接近疫前水準，寒舍將致力衝刺營運表現，力拚今年營運轉虧為盈。（時報資訊 林資傑）

（8）神山遭砍傷 綠能軍團滿血發電

美國最新公布的兩項數據包括CPI及波克夏13F報告撼動金融市場，台股權王台積電(2330)因波克夏減碼86%、盤後重挫逾5%，衝擊今日跳空下殺逾3%，拖累指數重挫逾200點。市場低氣壓籠罩，資金轉進風電股點火，士電(1503)亮燈漲停領軍，中興電(1513)、華城(1519)、大亞(1609)強彈約半根停板，上緯投控(3708)、亞力(1514)、台船(2208)、華新(1605)、永冠-KY(1589)、中鋼構(2013)、世紀鋼(9958)等跟進表態。

通膨壓力鍋又來！俄烏戰爭引爆能危機，台電2022年燃料成本暴增，核二廠2號機預定3月14日除役，屆時又將進入夏季用電高峰期，經濟部下月將開電價費率審議會，討論4月電價調整方案，國人對缺電的擔憂再度浮上面，再生能源發展刻不容緩。

士電(1503)上半年營運審慎樂觀，下半年有機會更好，營收力拚創新高，近年轉型發展綠能，目標明年綠能及台電強韌電網計畫營收占比達40％，早盤放量攻漲停74.4元，衝上逾20年高價，點火風電概念股強勢表態。

中興電(1513)1月營收年月雙增，創下同期新高，且今年在手訂單尚有約272億元，長期接單無虞；受惠切入氫燃料電池的高力、儲能題材，近期股價水漲船高，今日一度噴出大漲近9%，再衝歷史新天價91.9元。

分析師表示，缺電危機難解，全球掀起綠能浪潮，綠能軍團勢力崛起，受惠政策牛肉及短期營運成長動能加持，且長線趨勢也相對穩健，建議投資人可留意綠能、車用電子及電動車概念股。(時報資訊 龍彩霖)

（9）外資點名3族群 可先買來等著賺

2022年，受到升息、中美地緣政治風險以及周期性等負面因素壟罩，半導體產業備受煎熬，但今年下半年終於有機會熬出頭。瑞銀預期，隨著庫存去化持續穩定推進，市場逐漸輪動至早周期受益者，半導體產業供需情況下半年應會有所改善，亞洲半導體股未來6至12個月將會轉好，具有領先地位的記憶體、晶圓代工和IC設計最有希望從反彈受益。

據綜合報導，2022年全球半導體產業淪為慘業，瑞銀指出，去年受到全球利率走高、中美紛爭以及下行周期趨勢的衝擊，去年半導體類股大跌超過37%，在MSCI AC 亞洲（日本除外）64 個行業中是表現差勁程度排名第三，但現在市場正在快速消化過度的供給和庫存壓力，供應鏈公司也下調平均售價。

另外，隨著大陸防疫放寬，庫存管理也從「以防萬一」模式逐漸轉向「及時生產」，因此，瑞銀預期，下半年半導體的供需就會改善；在股價方面，今年來亞洲半導體股價反彈，但當前估值仍低於歷史平均水平；瑞銀認為，隨著去庫存穩定推進，市場輪動至早週期受益者，未來6到12個月半導體族群股價有望轉佳。

瑞銀近一步表示，在亞洲位居領先地位的記憶體、晶圓代工和IC設計最有望受益潛在反彈，尤其是占亞洲半導體產業近40%的記憶體類股。（旺得富理財網 李澍）