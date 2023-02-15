股神棄守 台積多空激戰 網友:老巴不講武德

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威公司上季大砍台積電ADR持股86%，一早即引發網友熱議，台積電（2330）早盤最低見到525元、大跌20元，隨後在買盤進場下，跌勢收斂，但半小時交易量已超過2萬張，多空交戰激烈。

波克夏海瑟威公司去年第4季持有近830萬單位的台積電ADR，持股大減86%，是減持幅度最大的股票之一。波克夏去年第3季才建立約6000萬單位的投資部位，總值逾41億美元，截至上季末只剩約6.18億美元。

台積電ADR在正規交易時間收漲1.9%，受波克夏大舉減持消息影響，盤後股價一度跌逾5%。

波克夏大幅減持台積電ADR，因為這違背巴菲特篤信長期持有的投資哲學，一早即引發網友熱議，「老巴不講武德」、「GG 沒想到巴爺爺也是短線仔」、「這太靠北了吧 有這麼快認錯的喔」、「老巴這操作，會被台灣投資人笑一輩子」、「老巴：我再活沒幾年了，改玩短線好了？」、「買台股變成台股的玩法，厲害了老巴」、「巴菲特給我們上的一堂課：不要跟單 要獨立思考」。

雖然波克夏大減持股，但外資仍看好台積電展望，高盛指出，考量地緣政治風險，晶圓代工客戶更傾向台系大廠同步提供海外產能以分散風險，且願意支付更高費用，「台灣加一」模式正創造獲利優勢，可望帶動主要台系晶圓代工大廠股價走強；這也代表生產基地愈有彈性的晶圓代工者將愈有競爭力，台積電就是趨勢中最大受惠者。高階iPhone新機與高效能運算（HPC）業務2024年將帶動3奈米製程量產，花旗環球著眼台積電長線技術領頭羊地位，維持「買進」投資評等。

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