2/15盤前》IDM大廠代工需求回升 3檔笑

美國股神巴菲特旗下投資公司波克夏，在去年Q4大砍台積電ADR持股，減幅逾8成，使台積電ADR在周二美股盤後電子盤大跌約5%，對台股周三早盤開市或具一定程度的負面影響。

不過，波克夏減持台積電ADR，畢竟已是過去式，而且台積電ADR的市場籌碼相對有限，加上台積短中期在全球晶圓代工市場的先進製程的領先地位未變，使台積後市不必過分悲觀。

業內人士指出，台積電居台股權王地位，也是官股等內資大咖控盤台股持穩發展主要標的，因此，波克夏大砍台積電ADR，予淡定看待即可。

事實上，近期兩岸關係趨於緩和，包括政府將開放港澳地區來台自由行，而彼岸也釋出將協助台灣農漁產品再度輸陸等現象，對台股波段發展具正向，顯示未來兩岸關係是否持續緩和發展，值得密切追蹤。

另外，台股在農曆年後，個股依題材領先盤勢發展已是大趨勢，但前波盤勢在萬六以上高檔的層層大套牢區的浮額仍待消化、沈澱，使台股短期在高檔震盪難免，而個股的多、空因子還需看股價所處位置，若前波先行反映利多，則利多出籠時或暫宜低調，反之若先行反映利空，也予利空出盡看待，不宜輕忽。

台股今（2/15）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.美通膨數據市場聚焦，低基期股成資金避風港，先前跌深的電子次族群14日同步崛起，記憶體、面板、被動元件、驅動IC點火，大陸NAND Flash龍頭長江存儲傳出裁員、供給量受限，台廠十銓（4967）亮燈漲停，被動元件補貨需求浮現，面板雙虎則獲法人單日狂買逾2萬張。

2.餐飲族群升評、升目標價行情一波波，繼金控旗下投顧初評王品「買進」，摩根士丹利證券緊接著升評美食-KY「優於大盤」、凱基投顧也調升股價預期，伴隨滙豐證券調高亞洲藏壽司推測合理股價，激勵股價再攻漲停，台股喜迎大餐飲時代。

3.MLCC供應商競相投入車用MLCC，根據市調單位的預測，2023年前五大車用MLCC廠合計拿下全球97％的產能市占率，隨著國巨合併基美、帶入車用訂單，國巨車用產能市占率彎道超車太陽誘電，可望以14％市占將太陽誘電踢出全球前三，新的產能市占率排名也打破過去日商壟斷的情況。

4.電動車大廠特斯拉周二再度宣布價格異動，將Model Y車型的的價格提高1,000美元至58,990 美元，Model 3的價格則降低500美元至42,990美元。該公司股價14日大幅飆漲，終場勁揚14.61美元，漲幅7.51%，收報209.25美元。

在特斯拉及輝達強漲激勵下，那斯達克指數上揚68.35點，或0.57%，收11,960.14點；費城半導體指數勁揚64.315點，或2.10%，收3,121.634點。

5.裕隆日產汽車新年度本業擁兩大利多，原物料、零件供應短缺谷底已過，且多款新車上市產品競爭力大增，總經理蔡文榮看多今年營運前景，14日一口氣上調今年新車銷售目標2成至3萬輛以上，其中「免充電電動車」X-Trail e-Power上市前就把全年配額賣光，帶頭點火今年業績。

6.工作天數減少，雙鴻（3324）元月營收月減近二成，隨著工作天數加長，營運將回歸常軌，法人估，元月應為雙鴻全年營運低點，雙鴻表示，全年營運拚逐季成長、營收朝雙位數年增努力的目標不變。

7.微控制器（MCU）廠新唐（4919）公告去年營運成果，全年歸屬母公司稅後純益42.21億元，不僅年成長幅度超越4成，且更創下歷史新高並賺進一個股本。

法人指出，新唐今年上半年將可望藉由車用、工控等產品線維持業績穩健動能，下半年在需求全面回溫帶動下，全產品線才有機會重回成長動能，2023年仍有望力拚再度攻高。

8.中光電（5371）去年獲利亮眼，全年歸屬母公司之淨利為23.59億元，年成長16.1％，每股純益6.03元，寫下25年來高點。總經理林惠姿表示，由於總體經濟展望不佳，通膨與消費緊縮情形持續，第一季將是今年低點，保守預期今年節能產品出貨量將微幅成長，影像產品方面，預期第二季需求將大幅回溫，今年影像產品整體出貨量有2成以上成長。

9.中國電池大廠寧德時代宣布與美國汽車品牌福特聯手合作，未來福特將會採用寧德時代的電池技術。法人指出，二極體廠台半（5425）已是寧德時代的相關供應商，代表後續台半有機會切入美國福特的電動車供應鏈。

10.受惠亞洲、美洲高科技業機房基礎建設，與電信專案需求帶動，宏正自動科技（6277）今年元月營收以4.7億元刷新同期新高，年增12.5％。看好高階遠端管理類產品及機櫃等業務動能延續，宏正繼於去年度營收突破54億元創高後，對今年營運不看淡、將續拚成長。

11.雖然IC設計業者仍積極消化過多存貨，但隨著消費性晶片庫存去化接近尾聲，車用及工控需求維持強勁，加上考慮美國圍堵中國半導體產業的地緣政治風險，包括安森美、德州儀器、英飛凌、恩智浦等國際IDM廠，近期已開始提高電源管理IC及功率元件的晶圓代工委外投片量。

據業者指出，國際IDM廠農曆年前已陸續找上晶圓代工廠，計畫自3月開始增加電源管理IC、金氧半場效電晶體（MOSFET）、功率二極體等投片量，雖這次訂單回升幅度不算大，但代表生產鏈已由積極去化庫存轉為供需平衡調整。法人看好世界先進（5347）、茂矽（2342）、漢磊（3707）等小尺寸晶圓代工廠受惠最大，營運谷底已過且將逐季看升。（閱讀全文）

12.台積電14日召開季度例行董事會，除了決議去年第四季盈餘配發每股現金股利2.75元，也宣布去年員工業績獎金與酬勞（分紅）約1,214.04億元，較前年大增7成，若以台積電員工人數6.5萬人概算，平均每人可分到約186.77萬元，較前年增加近5成。

13.士電（1503）總經理謝漢章14日表示，士電今年上半年營運審慎樂觀，下半年有機會更好，營收力拚創新高，獲利目標設定成長。士電今年營運成長動能來自綠能相關產品，目標明年綠能及台電強韌電網計畫營收占比達40％。

14.市場傳出南韓三星調降成熟製程代工價搶市占率，引起台股晶圓代工供應鏈警戒，族群股價一度出現拉回。摩根大通證券啟動調查後指出，就算三星動作積極，但目前供應鏈價格依然富紀律，且部分製程產能仍緊，並不會提供大幅度降價，穩定市場情緒。

15.面板雙虎校園徵才起跑，為推動集團轉型，像軟硬整合、AI、跨域人才招手，徵才規模約千人。4月底前取得友達預聘書的同學，可獲得10萬元早鳥獎金，還有機會獲得最高20萬元簽約獎金。群創推出畢業生「極致獨角獸計畫」之研替暨預聘方案最高25萬元簽約金。

16.開學商機夯，書包、制服、文具用品、眼鏡及教科書供應商忙卡位。包括達新（1315）的書包、寶島科（5312）的學生眼鏡，及順德（2351）的文具、均提供新品及優惠活動，部署搶食開學商機，希望增添第一季營運動能。

17.陸委會14日宣布2月20日起開放港澳旅客自由行來台觀光，看好港澳來台自由行旅客將為入境遊市場帶來可觀成長動能，台北晶華、美福、君品、喜來登、和逸飯店民生館、萬豪、凱達與六福萬怡酒店，除對接待港澳入境遊旅行社開始報價，並鎖定港澳自由旅客推出優惠專案，期提高住房率並衝刺住房業績、掀起市場大戰。

18.聯發科（2454）上半年的分紅出爐，業界傳出，總分紅獎金大約是去年同期分紅金額的7折左右，在分紅減少的同時也傳出好消息，聯發科將從2月開始調薪，幅度大約落在1～7.5％左右。

19.社交活動全面恢復，也使得農曆年前後的各大百貨服飾櫃位業績反轉，均有雙位數成長，包括滿心（2916）、米斯特（2941)、歐都納（2940）等積極推新品牌、展新店，以墊定第一季成長動能。

20.主計總處日前公布1月通膨率，睽違半年再度突破3％，加上外食陸續漲價，蛋價又攀歷史新高，民眾苦不堪言。行政院預計最快周四（16日）召開穩定物價相關會議，這也是行政院副院長鄭文燦首度主持，據悉，原本期限到3月的大宗物資減稅措施，有望再展延一季。

21.桃園由於捷運興建加上航空城開發，工業地產交投持續熱絡，據信義全球資產調查，近三年來桃園十大工業區工業地產交易量超過750億元，其中更以華亞科技園區及周邊區域交易達200億最為熱門，其次中壢工業區、觀音工業區分別以145億、84億分居二、三名。

22.運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）14日公告2022年自結損益，全年稅前盈餘5.34億元、年增29.3％，每股稅前盈餘14.19元，創次高，預期稅後有機會賺逾一股本。

23.交通部爭取疫後特別條例，投入中央促進公共運輸使用方案及吸引國際觀光客來台方案，其中擬爭取3年200億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推動交通月票。

北北基桃生活圈月票每月約1,200元，可搭乘捷運、公車、輕軌及客運，惟台鐵因系統設定複雜可能較慢加入適用，若有跨區運輸則中央最高補助9成。

24.中美關係因偵察氣球事件持續低迷之際，據外媒報導，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，於17日舉行的慕尼黑安全會議有望會面，成為布林肯延遲出訪中國以來中美首度破冰。美國國務院13日表示，對雙邊會面持開放態度。

25.橋水去年第四季增持約3萬股的台積電ADR。索羅斯基金管理公司在去年第四季大幅加碼特斯拉以及派樂騰（Peloton）。

26.日本岸田內閣周二正式提名植田和男出任日本銀（央）行總裁，順利的話植田將主持4月底的決策例會。市場分析師認為，植田執掌日銀後暫不會緊縮貨幣政策，而是致力於先讓殖利率曲線控管退場。

27.中興電布局電動車快充充電站又有斬獲，與永固便利停車再度合作，在北市內湖港墘建插槍式快充充電站，14日啟用。中興電嘟嘟房停車事業營運長江馥年表示，嘟嘟房停車事業今年將分拆另設寶盛國際，未來視情況IPO，預計3年建置200座電動車快充充電站。

28.看好疫情後高端旅遊市場商機，元利機構總裁林敏雄與國際頂級奢華飯店集團「FOUR SEASONS」合作，在台北市信義計畫區興建全台第一家四季飯店（Four Seasons Hotel），將投資200億元打造，預計2025年完工；林敏雄14日表示，以後如果有好地點，且FOUR SEASONS集團也同意，將不排除再攜手打造台灣第二個據點。

29.京城銀行14日召開法說會，股利配發成為矚目的焦點，京城銀行董事長戴誠志在會前記者會指出，現在交由總經理姜宏亮協調經營團隊意見，股利水準至少會超過1元，約在1元至過去多年京城銀所維持的1.5元股利配發水準之間。儘管京城銀帳上累計未分配盈餘將近170億元，但戴誠志在法說會上明確表示，今年的股利發放將不會動用到未分配盈餘。

30.台中老字號建商大城建設將標售七期蛋黃區逾千坪精華土地，依附近成交行情每坪300～350萬推估，底價可能在35～40億元間，預計4月26日公開標售，市場預期若成功標脫，將有機會挑戰中台灣新地王寶座。

31.聲寶集團企業總部大樓14日完工啟用，將整合聲寶、瑞智精密、東源物流等關係企業，提高管理綜效，至於舊廠在冰箱產線南移後，高達3.7萬坪基地將分期、分區規劃樓地板面積5萬坪的物流園區，未來滿租後年租金收益可望達6億元；此外，位於土城的「橘青春」銀髮住宅將於3月動工，未來也會開發其他新據點搶攻銀髮商機。

32.中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率1.21％，較前一期今年1月標售的1.25％，回落4個基本點（1個基本點是0.01個百分點），出現連三降。券商主管表示，回落原因主要反應美聯準會（Fed）升息步調預期今年勢必趨緩，市場利率風險可望下降。

33.看準電動車充電服務市場前景，和泰集團攜手起而行綠能、士林電機等大咖，合資1.2億元設充壩技術服務公司，14日正式成軍，成為國內首家專業充電服務暨營運軟體商，未來五年目標拿下台灣電動車充電樁市占率50％，並計畫IPO。

34.根據外電報導，網路大廠Google打造Arm架構資料中心處理器已有進展，預期2024年下半年交由台積電代工，2025年開始導入伺服器使用。Google希望強化與對手亞馬遜AWS雲端平台的競爭，同時透過自行開發Arm架構處理器，降低資料中心營運成本。

35.中華電信擴大人才投資！董事長謝繼茂14日表示，中華電信決定全面將社會新鮮人的基層員工起薪調高至4萬元起跳，AI、資安等新興科技人才則將比照市場行情，展開搶人大作戰。

36.金管會證期局14日宣布放寬基金銷售機構範圍及資格條件，預告期滿近日上路。證期局副局長高晶萍指出，這次修法放寬銀行業得以「資本適足性」作為擔任基金銷售機構的財務條件，主要受惠即三家純網銀，法規上路後，純網銀就可開賣基金。

37.港澳旅客自由行睽違3年重新開放，陸委會14日召開記者會宣布，自2月20日9時起，恢復港澳居民來台自由行，這是繼2022年11月以專案開放旅行團來台後，進一步放寬入境措施。香港旅遊平台顯示，官方公布後數小時內，香港至台灣的機票預訂數較上周大增12倍。

38.國銀布局大陸持續保守、對陸曝險再創新低。金管會銀行局2月最新公布，去年第四季底國銀對陸曝險金額為1兆757億元，曝險占淨值比重降至26％，雙雙創下2013年有統計以來新低。（中性看待）

39.港澳人士來台自由行20日起跑，航空雙雄擴大增班搶商機。中華航空3月起台北、高雄到香港航線，從目前每周近30班增加至40班以上，增幅逾3成，包括新增每周7班高雄-香港航線；長榮航空3月23日起復飛高雄-澳門航線，每周兩班，預計3月26日起台北-香港每日飛航4班、台北-澳門每日飛航2班，都比現行增加1班。

40.政府將普發6,000元現金，除了可直接撥入金融帳戶、到郵局臨櫃請領外，還有一管道是在全台指定ATM提領現金。銀行局副局長童政彰14日表示，除了八大公股行庫外，還有國泰世華、中信、台新三家民營及中華郵政的ATM可提領，12家合計共2萬4,922台ATM，占全台ATM的76.5％。

41.工業電腦廠欣技（6160）受惠大型電商AER（Android企業推薦專案）客戶積極拉貨，元月營收1.07億元，年增34.88％，創歷年同期次高。法人看好，首季出貨動能延續，加上第二季新品效應顯現，有利業績進一步走高，上半年營運逐季看旺。

42.裕民航運（2606）有巴西淡水河谷、英美資源集團兩大國際礦商長約護體，1月營收8.72億元、年減15.1％，在飽受需求減、運價跌的航運業，衝擊較小。接著2、3月，裕民還有2艘與英美資源集團簽訂租約的LNG雙燃料動力散裝貨輪將加入營運，有底氣度過首季景氣寒冬，看好第二季散裝航運市場有機會反彈。

43.儘管近七個交易日外資操作呈現五賣二買，但進一步篩選，外資連七日以上買超、且連買期間加碼近3,000張以上，則有台達電、裕民、京元電子、智邦、正崴、慧洋-KY、群光、臻鼎-KY、正隆、統一證、啟碁、新興、王品等13檔。

44.雲豹能源（6869）在2022年1月登錄興櫃後，將於今年3月中轉創新板上市，致力成為「綠能界波克夏」。雲豹能源看好儲能、太陽光電，以及水處理將是三大營收成長動能，預估今年營收可望續創新高。

45.近來國際鋼價飆漲，且中國寶鋼、鞍鋼3月份盤價每公噸調漲人民幣150～300元，再加上增補庫存需求增溫，市場預期中鋼（2002）、河靜鋼將於15日開出的3月和4月盤價漲勢確立，中鋼主力鋼材熱軋每公噸可能調漲1,200元以上。

46.伴隨近期動力煤價轉弱，民營電廠成本壓力逐步降低，加上台電為鼓勵民營電廠增加發電，供應基載電力而提升購電價格，台汽電（8926）、大汽電（8931）及麥寮汽電等收益條件可望逐步改善，營運加分。

B.利空因子：

1.美國今年1月消費者物價指數（CPI）月增0.5％，增幅為三個月以來最高，年增率6.4％雖高於預期，但增幅寫下2021年10月以來最低，顯示通膨持續放緩趨勢，市場預估美國聯準會（Fed）將持續溫和升息步調。法人指出，此次數據不足以讓3月Fed下修通膨預測，升息警報仍未解除。

2.美國1月通膨數據高於預期，復以聯準會官員發表鷹派言論，美債殖利率攀升，華爾街股市14日如坐雲霄飛車，四大主要指數漲跌互見，道瓊工業指數盤中一度跌逾400點，午盤過後跌幅收窄，收盤下挫0.4%。

3.新台幣兌美元1月升值近2.2％，壽險業出現大量匯損，並動用外匯價格變動準備金，估計1月底壽險業外匯準備金餘額將跌破2,000億元大關，並創半年低點。

壽險業爭取收回多提的外匯準備金，目前正由保險局試算中，最可能是准許之前曾一次性增提外匯準備金者，可在額度內申請沖回，前六大壽險公司都曾增提40億元至155億元不等，若獲准收回，將有助提升獲利及淨值。

4.泰山經營權之爭即將進入最終決戰，預計3月16日召開股東臨時會全面改選董事；大戰前夕，包括市場派及公司派皆搶在2月15日停止過戶日前密集解質持股，為股臨會表決權做好準備。

5.日本內閣府14日公布去年第四季國內生產毛額（GDP）回升，避免連續兩季萎縮而陷入技術性衰退，但成長幅度遠低市場預期，日本央行讓量化寬鬆措施逐步退場計畫面臨考驗。

6.去年10月馬斯克（Elon Musk）買下推特以來，推特不斷流失廣告客戶。最新調查發現去年9月推特前1,000大廣告客戶當中，有超過半數在今年1月已停止在推特平台上購買線上廣告。

7.根據13f申報文件，知名投資人戴利歐（Ray Dalio）旗下的橋水（Bridgewater）大幅減碼蘋果，並出清超微、美光與輝達等三大晶片商。

8.受到市場需求轉弱影響，原本占大陸晶圓代工龍頭中芯國際總營收達35％～45％的智慧手機業務，近年快速萎縮下降，智慧手機類產品庫存較高。中芯高層日前曾指出，目前公司庫存最高的是顯示驅動類晶片，庫存週期或達到三個季度。

9.市場預期利率風險降低後，公股銀行密切關注後疫情產業變化。現更緊盯二種產業，一是前景不佳、二是庫存去化壓力較大者，將重新檢視評估償還能力與擔保情形，並關注應收帳款與存貨變動合理性。

10.快閃記憶體大廠旺宏（2337）14日召開法人說明會，受到客戶庫存去化及提列存貨損失，去年第四季獲利降至6.05億元，為14季度來低點。旺宏總經理盧志遠表示，第一季市況不確定性仍高，產業來看差不多已經落底，但底部要持續多長才是真正的痛點，下半年能見度仍然不高。

11.CMOS影像感測器廠原相（3227）去年第四季財報出爐，單季稅後淨損0.64億元，為掛牌以來首度虧損。對於今年營運展望，原相表示，今年第一季有機會是今年谷底，預期第二季業績有望開始回溫。

12.面板雙虎連續兩個季度大虧超過百億元，群創（3481）去年第四季稅後淨損為123.93億元，全年稅後淨損為279.15億元，基本每股損失為2.76元。友達（2409）去年全年虧損211億元，面板雙虎去年合計虧損金額高達490億元。

13.台灣百和（9938）及百和-KY（8404）14日公布自結元月營運，均出現虧損。台灣百和1月合併營收7.79億元、年減41.33％，主要受春節長假、工作日減影響，自結1月稅後純損1,112萬元，每股純損0.04元，遠遜於去年同期每股淨利0.46元的表現。

百和-KY元月合併營收3.13億元、年減45.83％，也因春節長假干擾，1月稅後純損1.13億元，每股純損0.36元，不若去年同期每股淨利0.15元。

14.股神巴菲特旗下投資公司波克夏今（15）日公告去年第4季持股明細，重砍台積電5176萬股，減持幅度高達86％，導致台積電盤後股價重跌5％，每股為94美元。

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