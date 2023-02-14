美CPI年增6.4%高於預期 法人：多頭免驚

美國今年1月消費者物價指數（CPI）月增0.5％，增幅為三個月以來最高，年增率6.4％雖高於預期，但增幅寫下2021年10月以來最低，顯示通膨持續放緩趨勢，市場預估美國聯準會（Fed）將持續溫和升息步調。法人指出，此次數據不足以讓3月Fed下修通膨預測，升息警報仍未解除。

受到CPI居高不下影響，美布蘭特及WTI原油雙雙走跌。統一投顧董事長黎方國表示，美國1月CPI雖高於市場預期，通膨擔憂造成美股期貨短暫下跌，表明Fed仍需要進一步加息，直到確保消滅通膨壓力。他強調，考量通膨已連續下滑，升息即將進入尾聲，加上此次公布的CPI數據是2月10日宣布權重調整後首次數據，因權重調整才造成1月數值上升，預期2月數據可望下降，對於台股後市影響有限，建議拉回偏多布局。

國泰證期經理蔡明翰指出，美國元月CPI雖略高於預期，但與市場預估差異不大，因此Fed壓力增大，升息路徑上卻不至於發生太大轉變，股市短時間先震盪整理消化利空後，多頭仍有機會延續。

美國勞工部14日公布，今年1月CPI月增0.5％，高於12月0.1％與市場預期0.4％增幅。其中以住宿成本攀升最為明顯（月增0.7％、年增7.9％），食物、汽油價格上漲也是部分因素。1月CPI年增率放緩至6.4％，低於12月的年增6.5％，但高於市場預期年增6.2％。

排除波動性較大的能源與食品後，1月核心CPI月增0.4％，與前月相同，但高於市場預期月增0.3％。年增率方面，1月核心CPI年增5.6％，高於市場預期年增5.5％。

美國通膨自去年下半年開始降溫，一路從6月9.1％降至12月6.4％。但食物成本居高不下，汽油價格雖下滑但近日小幅回升，使得12月通膨率從月減0.1％上修至月增0.1％，分析師預期通膨短期波動在所難免。

研究機構穆迪分析首席經濟學家桑迪（Mark Zandi）表示：「我們不該過於重視每月波動，更重要的是年增幅放緩，同時不該把單一報告放大解讀。」

延伸閱讀

法人大買友達、群創 16檔電子次族群崛起

多頭指標 台達電、裕民等13檔外資連7買

受惠政策利多 雲品、揚秦等觀光股創新高

大餐飲時代 外資升評亞洲藏壽等指標股

美CPI超預期 道瓊挫156點 特斯拉飆漲7%