餐飲行情啟動 外資喊買指標股衝漲停

餐飲族群升評、升目標價行情一波波，繼金控旗下投顧初評王品（2727）「買進」，摩根士丹利證券緊接著升評美食-KY（2723）「優於大盤」、凱基投顧也調升股價預期，伴隨匯豐證券調高亞洲藏壽司（2754）推測合理股價，激勵股價再攻漲停，台股喜迎大餐飲時代。

餐飲業進入後疫情時代，業績開始收復失土，尤伴隨大陸防疫政策改變，不再堅持清零，布局大陸有成的餐飲股搖身一變成了市場關注焦點。法人研究機構看好王品持續布局大陸，進駐人流較高之商場，主力品牌為西堤、王品，有利拓展西餐市場地位，樂觀看待大陸消費力道復甦，春節期間報復性消費力道強勁，帶動王品2023年獲利季季高。

美食-KY海外布局版圖同樣不小，凱基投顧指出，美食-KY美國門市元月同店營收成長（SSSG）進一步加速至10％以上，大陸業務則在解封後有所改善，這兩項令人振奮的訊號顯示，美食-KY營業利益率、獲利歷經將近二年的衰退後，將重返年增軌道，看好將帶動評價走升，將推測合理股價調高到180元。

摩根士丹利證券則升評美食-KY至「優於大盤」，推測合理股價同樣為180元。大摩指出，美國、大陸市場雙雙進入重新開放後時期，看好美食-KY受惠以下因素，帶領營收動能加溫。首先，大陸市場消費回溫，且美食-KY店面數增加；其次，在美國市場提供正確產品，且新展店空間大，美食-KY美國業務可穩健成長；最後，美食-KY在台灣的營運穩定。

評價面而言，美食-KY股價與營業利益率向來具高度相關性，隨營運槓桿與營收規模提高，看好股價將隨營業利益率一同走高。外資估計，美食-KY的每股稅後純益（EPS）將從2022年2.9元谷底，增長逾倍至2023年的7.15元，2024年再大增至9.15元，強調目前評價偏低，具投資吸引力。

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