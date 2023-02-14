連乾文│大盤震盪 ChatGPT概念股仍是主流

經濟事件分析：

去年第四季美國GDP成長2.9％，1月的非農就業人口增加51.7萬，都超出經濟學家預期，市場對利率頂點的押注已由5.15％提高到6％。但實際上去年第四季的GDP增長是由於庫存大幅上升，若扣除庫存因素估計實際經濟增速低於1％，真實情況經濟下行風險很大。美國去年GDP約2.1％，今年在0.5至1.4％之間，經濟明顯是往下降趨勢。在通膨方面，2月14日將公布1月CPI，普遍預估CPI年增率是下滑，但月增率是上升，通膨壓力仍大需謹慎應對。

美股企業獲利對上半年股市仍是挑戰，去年第四季約-3％，今年第一季約-2％、Q2約-3.1％，企業獲利負成長不見得股價就會跌，如Meta、Amazon等都是逆境突圍，但獲利下滑還是不利，Q1獲利下滑主軸在半導體-29.6％、原物料-26％、健康保健-14％等，第二季獲利下滑主軸在能源-32％、原物料-22.2％、半導體-18％等，能源因油價在去年6月曾漲至121美元，因此年減將很大。

產業變動分析：

生技股在新閣揆上任後熱度上升，轉向本夢比趨勢，獲利高的美時、大學光、保瑞等表現，比尚未獲利的新藥股如藥華藥、北極星藥業佳，日前保瑞股價曾高於藥華藥，保瑞是學名藥、代理藥品、CDMO廠商，藥華藥是新藥廠商，過去新藥市值一直主導生技股，因新藥市場潛力被無限放大，市值上藥華藥、北極星、合一等都維持前三名，但每股獲利方面，去年約估藥華藥為-5元、北極星藥業為-1.5元、合一為3元，而學名藥保瑞約為17元、美時約為12元。

估計2023年市值高的新藥股獲利尚待突破，新藥拿到藥證面臨問題大，新藥三期解盲成功後拿到藥證需3-24個月，藥價不一定會高於現行標靶或放化療藥，新藥國際授權金多寡尚需努力觀察，國際大廠如葛蘭素、諾華等還是較有廣大通路，新藥股要獲利仍需漫漫時日，但有些也快等到即將發酵如寶齡富錦今年上看10元～15元、智擎今年估7.2元等。

現全球熱賣藥品以小分子化學藥居多，市場已開通多年，化學藥專利到期後的學名藥只要效能更好、價格更便宜，都有機會分到一杯羹，如美時血癌藥就是市場產值達120億美元，可貢獻獲利很多年，打破過去學名藥便宜貨的迷思，醫材、醫美、眼科等獲利也較具爆發力，如醫材股承業醫的全球獨家核磁導航極速放射治療系統獲國防部訂單等。

盤勢分析及選股：

此波反彈約1,660點大盤進入震盪、ChatGPT會持續風行，概念股仍是主流，創意券資比高仍是軋空指標，特斯拉仍火熱，電動車概念股仍有輪漲機會，但大盤若破15,265點盤頭明顯時，則先做減碼動作。