2月14日一分鐘強弱勢股
2月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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亞洲藏壽司(2754)
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9.90
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港澳居民來台自由行20日起將開放，激勵吃喝玩樂內需概念漲勢強勁
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類比科(3438)
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9.89
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外資反手加碼，終結連三日賣超，股價強勢攻上漲停，突破60元大關
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資通(2471)
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9.88
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雲端概念股吸金，股價爆量大漲，沿五日線走高，技術線型偏多
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雲品(2748)
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9.82
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受惠疫後餐飲復甦及春節連假加持，元月營收改寫歷史次高
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美食-KY(2723)
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9.80
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中國大陸解封題材加持，民生消費力道看旺，土洋法人同步作多
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緯軟(4953)
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9.68
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IT服務需求穩定，投信連兩日買超力挺，股價登上百元大關
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保勝光學(6517)
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8.88
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元月營收大增，創下公司成立來次高，業績題材撐腰，外資翻多加碼
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漢來美食(1268)
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8.09
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內需餐飲回溫，元月營收登歷史新高，2月營收續旺，外資連四買
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瓦城(2729)
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7.81
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多方買盤卡位消費族群，股價沿五日線上攻，技術線型正向
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一詮(2486)
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7.59
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外資連兩日買超，扮演主力推手，股價帶量跳空收復月線
製表：陳昱光
2月14日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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橘子(6180)
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10.00
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「天堂M」訴訟遭駁回，市場調節賣壓湧現，股價打落跌停
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保瑞(6472)
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10.00
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受加拿大廠歲修及匯率影響，去年獲利不如預期，股價打落跌停
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寶一(8222)
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5.74
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軍工股漲多回檔，終結連三日上漲，外資延續加碼策略
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世芯-KY(3661)
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4.90
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外資加大調節力道，苦吞連三黑，面臨900元大關保衛戰
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91APP*-KY(6741)
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4.31
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年線蓋頭反壓沉重，外資偏空操作，股價失守月線關卡
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M31(6643)
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3.69
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IC設計回檔修正，三大法人同步減碼，KD指標下彎
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聯合(4129)
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3.64
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生技族群湧現調節壓力，50元整數大關得而復失
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美時(1795)
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3.60
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漲多賣壓出籠，股價高檔反轉，向下尋求10日線短多支撐
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雷虎(8033)
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3,38
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軍工概念股漲勢暫歇，KD指標反轉，回測前波漲上跳空缺口
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新盛力(4931)
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3.29
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買盤追價意願不足，股價拉回季線之下整理，跌破50元整數大關
製表：陳昱光
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