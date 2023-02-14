2月14日一分鐘強弱勢股

2月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

亞洲藏壽司(2754)

9.90

港澳居民來台自由行20日起將開放，激勵吃喝玩樂內需概念漲勢強勁

類比科(3438)

9.89

外資反手加碼，終結連三日賣超，股價強勢攻上漲停，突破60元大關

資通(2471)

9.88

 雲端概念股吸金，股價爆量大漲，沿五日線走高，技術線型偏多

雲品(2748)

9.82

受惠疫後餐飲復甦及春節連假加持，元月營收改寫歷史次高

美食-KY(2723)

9.80

中國大陸解封題材加持，民生消費力道看旺，土洋法人同步作多

緯軟(4953)

9.68

IT服務需求穩定，投信連兩日買超力挺，股價登上百元大關

保勝光學(6517)

8.88

元月營收大增，創下公司成立來次高，業績題材撐腰，外資翻多加碼

漢來美食(1268)

8.09

內需餐飲回溫，元月營收登歷史新高，2月營收續旺，外資連四買

瓦城(2729)

7.81

多方買盤卡位消費族群，股價沿五日線上攻，技術線型正向

一詮(2486)

7.59

外資連兩日買超，扮演主力推手，股價帶量跳空收復月線

表：陳昱光

2月14日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

橘子(6180)

10.00

「天堂M」訴訟遭駁回，市場調節賣壓湧現，股價打落跌停

保瑞(6472)

10.00

受加拿大廠歲修及匯率影響，去年獲利不如預期，股價打落跌停

寶一(8222)

5.74

軍工股漲多回檔，終結連三日上漲，外資延續加碼策略

世芯-KY(3661)

4.90

外資加大調節力道，苦吞連三黑，面臨900元大關保衛戰

91APP*-KY(6741)

4.31

年線蓋頭反壓沉重，外資偏空操作，股價失守月線關卡

M31(6643)

3.69

IC設計回檔修正，三大法人同步減碼，KD指標下彎

聯合(4129)

3.64

生技族群湧現調節壓力，50元整數大關得而復失

美時(1795)

3.60

漲多賣壓出籠，股價高檔反轉，向下尋求10日線短多支撐

雷虎(8033)

3,38

軍工概念股漲勢暫歇，KD指標反轉，回測前波漲上跳空缺口

新盛力(4931)

3.29

買盤追價意願不足，股價拉回季線之下整理，跌破50元整數大關

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組