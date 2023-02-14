成立逾一甲子 日盛證券4月走入歷史

成立逾一甲子的日盛證券4月將走入歷史，金管會14日宣布，通過富邦證券合併日盛證券案、富邦期貨合併日盛期貨案，合併基準日為今年4月9日，合併後富邦證券經紀市占率維持第三名，但富邦期貨市占率則將超越統一期貨，由第六名晉升到第五名。

日盛證券是1961年12月成立，是國內老牌大型券商，合併後國內專營綜合券商由30家將減為29家，專營期貨經紀商則由15家減為14家。

富邦金控與日盛金控在去年底完成合併後，為擴大經營規模及整合資源，旗下證券、期貨公司進行合併，合併後富邦證券、富邦期貨為存續公司，日盛證券、日盛期貨為消滅公司，合併後富邦證券經紀業務據點增為76處。依富邦申請書件說明，合併有助證券、期貨業務的整體規模經濟與效益，促進資源整合，並提供更多元且便捷的金融服務。

完成合併後，富邦證券經紀業務市占率從5.09％，將提升到8.09％，但排名維持第三名，目前市場經經紀業務第一名是元大證券，市占率11.505％，第二名是凱基證券，市占率10.295％。

富邦期貨的市占率由2.78提升到5.06％，從第六名提升到第五名，超越統一期貨，晉升一名。

同時富邦金承諾，富邦證及富邦期兩家公司合併後，全數留任日盛證及日盛期所有員工，三年內不資譴員工，並提供優離退方案，供員工選擇；富邦期貨在去年底有131人 日盛期有93人，合併後224人；富邦證券去年底底有1,686人，日盛證券則有1,337人，合併後有3,023人。

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