星宇噴了！爆量近3.9萬張 股價超車華航

星宇航空（2646）振翅高飛，受惠2月20日正式開放港澳自由行來台，加上元月營收亮眼、法人估單月有機會轉盈等利多下，星宇14日股價大漲2.72元、漲幅高達14.11%，並爆出近3.9萬張大量，收盤均價為21.21元，已超越華航（2610）的19.55元。

星宇1月營收15.23億元，月增58%、年增逾12倍，其中，客運營收14億元，月增71％、年增逾24倍；貨運營收0.86億元，年增154%，主要受惠1月春節連假長達10天，帶動出國旅遊人數強勁成長，旅運明顯回溫。

星宇繼1月開闢河內及宿霧航線後，將於4月開闢台北-仙台航線，搶攻櫻花祭市場，是星宇首度插旗日本東北地區，成功開闢第六個日本航點。

機隊方面，星宇截至2月有13架A321neo、4架A330neo及2架A350-900，其中A350新機已於1月春節開始投入澳門及曼谷航線，計劃短期內再引進第3架A350-900，擴大廣體機服務航線。

星宇現有16個航點，今年重頭戲是4月首度開航美國飛洛杉磯，下半年再下一城插旗舊金山航點，全力發展北美至東南亞高達10億人口的轉機航網。

星宇航空成立4年，於去年9月30日以每股12元正式登錄興櫃，當天最高來到25.2元，並爆出9.6萬張大量，近三個月股價一直在19元至20元間打底，14日股價漲幅高達14.11%，爆出近3.9萬張大量，僅次於興櫃掛牌當日，出現帶量拉長紅走勢。

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