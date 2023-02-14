開放港澳來台自由行 觀光股爆量創高

214情人節，陸委會送大禮！一早宣布開放港澳來台自由行，時間可能落在本月20日，原本已受惠於解封等利多齊發的觀光股，今（14）日爆量大漲，早盤指數最高攻上129.33點大漲3.67％，再寫波段新高，多檔觀光股展開慶賀大漲行情。

上市觀光類股指數成分股18檔個股，今天沒有一檔在盤下，全數都是在盤上高檔上攻，兩岸布局最完整的美食-KY，股價更率先攻上漲停抵168元「一路發」，雲品、王品、新天地、雄師、晶華等，國內重要觀光酒店股，股價都齊漲3％～4％以上。

觀光股近來有疫後餐飲復甦，帶動今年1月營收登高等利多助興，今天再傳出陸委會宣布將開放港澳人士來台自由行，增添觀光股想像題材，未來一旦正式開放，有實際人潮來台，可望進一步帶動實質商機。

至上午11點半過後，上市觀光股成交值已達41億餘元，超過昨天全場的31億元，今天明顯爆量，指數也一度攻上129.33點，創下2018年3月來新高。

港澳來台自由行將開放 觀光股人氣強強滾

周二美國通膨數據將出爐，公債殖利率走跌，帶動周一華爾街主要指數大漲逾1%，科技股領軍強彈，點火台股早盤大漲逾百點，來到15665點。觀光股受惠港澳來台自由行將開放，人氣強強滾，美食-KY(2723)、亞洲藏壽司(2754)盤中亮燈漲停，御頂(3522)、六角(2732)大漲逾半根停板，雲品(2748)、雄獅(2731)、晶華(2707)、漢來美食(1268)、山富(2743)等聯袂勁揚，推升上市櫃觀光類指強彈逾2%，勇奪雙冠王。

陸委會上午將召開記者會，正式宣布開放港澳人士來台自由行規畫，據了解，時間點可能落在2月20日，觀光餐飲、旅遊業者一片叫好，連鎖餐飲業美食-KY(2723)受惠解封營運復甦題材，元月營收衝上17.83億元，月增0.4％、年增6.3％，創下28個月以來新高，同時也是五年來元月最佳表現，早盤一度放量衝漲停，改寫1年半高價，點火餐飲股亞洲藏壽司(2754)跟進攻頂，雲品(2748)、晶華(2707)、王品(2727)、漢來美食(1268)、六角(2732)等聯袂強彈。

疫情常態化、跨境旅遊市場回溫，旅行社1月營收大爆發，為搶攻觀光復甦商機，觀光旅遊業搶人大戰鳴槍起跑，雄獅、山富、鳳凰等業者啟動調整薪資結構，擴大徵才計畫，雄獅集團昨日宣布徵才500人，包括產品企劃、全台業務等無業務經驗者，通過三個月評核提供獎金一萬元，薪資加業績獎金的年薪上看百萬不是夢，激勵早盤價量俱揚走高逾3%，衝上119.5元2個月高點，帶動鳳凰(5706)、山富(2743)、燦星旅(2719)等跟上多頭步伐前進。

分析師表示，隨著疫情解封，國內餐飲、觀光春節期間旺季效應顯現，元月營收普遍繳佳績，加以港澳來台自由行將開放，後續還有政府將全民普發6,000元現金利多助攻，看好內需市場迎來刺激經濟的活絡效應，挹注餐飲、觀光等業者營運動能，後市備受期待。

（ 時報資訊 龍彩霖）

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