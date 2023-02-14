美1月CPI爆雷是好買點？專家看好1族群

外媒估公布在即的美國1月消費者物價指數（CPI），年增率有望自12月的 6.5%降至6.2%，但核心CPI卻仍年增5.5%，資深分析師指出，雖通膨捲土重來，Fed被迫加大並拉長升息時間，但利空卻是好買點，可留意產業景氣Q2復甦的面板雙虎，後市能見度勝晶圓代工，但也提醒手機族群庫存計劃慢、需求又差，以穩懋為例，第4季財報與1月營收慘不忍睹，這種股票勢必領跌。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，美勞工部過去每2年調整1次CPI權重，現在改為1年1次。2月14日發布的1月CPI，適用新的權重調整，有2大改變，調降二手車的權重，過去2年因汽車晶片大漲使新車生產供不應求，推升二手車價格；但調升住房租金的權重，因房貸利率上升，使房東調漲租金。

雖1月CPI數據難樂觀，但從投資心理分析，若CPI傳出利空，投資人反而會逢低承接，理由是過去幾次CPI下降，投資人錯失進場機會，股市越漲越高，散戶更不敢追價，如今有修正機會自然不會放過。

此時哪些股票不要碰，哪些又可抓住機會大膽買進？他認為，漲多但基本面不夠強，庫存計劃慢、需求差，股價修正壓力較大，目前以手機庫存最嚴重，如砷化鎵晶圓代工的穩懋去年第4季EPS虧損0.22元，雖本業賺錢，但匯兌及子公司處分資產的業外損失，去年EPS4.21元，創7年低點。

本波穩懋從107.5元反彈到196元，曾攻上年線，反彈逾8成，股價典型漲過頭，但自高點已提前修正15％，慘不忍睹的財報及1月營收8.72元，月減19.6％、年減54.6％的數據公布，短線或許不再修正，可是若股市動盪，這種股票必定領跌。

蔡明彰表示，現在各種產品的庫存水位差異很大，導致各家晶圓代工展望分歧。以全球第5大晶圓代工的中芯國際的看法為例，中芯認為手機庫存最高，要等到第3季後才會庫存有效去化。

其次，消費電子第2季好轉，新能源車相關晶片供不應求，中芯手機客戶都是非蘋手機大廠，相關有業務往來的台廠手機供應鏈股價不要追高，最好是來回操作，指標就是聯發科。

消費電子庫存第2季就去化完畢，大陸市場最重要的消費電子產品是電視，相關的面板及零組件景氣將露出曙光，指標是友達、群創等面板雙虎，而車用電子及晶片景氣最好，相關第3代半導體 MCU、二極體等預料低檔有限。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉）

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