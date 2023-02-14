聯電國巨走高 AI、內需點火 台股早盤走揚

台股加權指數14日開在15,584.74點，權王台積電（2330）開在544元，大型權值股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、國巨（2327）等紛紛往上，聊天機器人概念、軍工航太概念股及吃喝玩樂概念股，在盤面上相對強勢，台股早盤指數持續拉升，上漲80餘點。

在眾所矚目的通膨報告出爐前夕，美國四大指數13日全面跳高，由微軟等重量級科技巨擘領軍走揚。

道瓊工業平均指數2月13日終場上漲1.11％（376.66點）、收34,245.93點。那斯達克指數上漲1.48％（173.67點）、收11,891.79點。費城半導體指數上漲1.53％（46.17點）、收3,057.32點。

元富投顧指出，目前市場預估美國1月份CPI，可能由12月的6.5％下降至6.2％，核心物價指數則從5.7％下降至5.5％，都同步走跌，基本上仍然緩步下跌中，若公布數據符合預期或更低，則美股仍有機會反彈。



但大概就是區間震盪，台股同步可能在15,500～15,800點區間震盪，成交量若無法放大到3,000億元以上，區間整理也只能部分族群做輪漲而已，可利用強勢族群拉回量縮時低接，急漲則分批獲利了結，短線應對。

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