美股強彈 台股趨堅 聚焦7大題材概念股

市場等待美國公布通膨數據，對美國聯邦準備理事會（Fed）是否持續升息提供指引，美股4大指數13日以長紅作收，是否激勵2月以來在15500點附近盤整的台股突破盤局尚待觀察。短期個股依題材領先盤勢發展，可聚焦疫後消費、電動車、AI聯天聊天機器人、元宇宙、低軌衛星及生技等相關概念股。

美國定14日公布1月消費者物價指數（CPI），美股4大指數13日先行上漲。道瓊工業指數上漲376.66點或1.11%，收34245.93點；標準普爾指數揚升46.83點或1.14%，收4137.29點；那斯達克指數勁揚173.67點或1.48%，收11891.79點；費城半導體指數上揚46.17點或1.53%，收3057.32點。

分析師表示，在外資買超動作告一段落後，台股近期在15500點附近徘徊，5日線15549點及10日線15502點形成短線多方支撐，不過2月以來成交值逐步萎縮，也凸顯市場追價意願有限的窘況，在量能尚未回溫、法人也未歸隊跡象下，台股要進一步向上推升有氣無力。

投信業者表示，台灣出口數據尚未有顯著擴大惡化情況，反映當前的經濟呈現「L型」打底階段，關鍵出口國及品項持續觀察改善情況，預期近期股市走勢將呈現震盪格局，並持續關注美國CPI數據及Fed後續言論及動向。

歐股3大指數同步上漲，倫敦FTSE 100指數上漲65.15點或0.83%，收7947.60點；法蘭克福DAX指數揚升89.36點或0.58%，收15397.34點；巴黎CAC 40指數上漲78.86點或1.11%，收7208.59點。