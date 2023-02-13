2/14盤前》異質晶片測試需求夯 4檔吸睛

台股今（2/14）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.疫情降溫及春節假期帶動，台灣內需產業報復性成長，多數寫下1月合併營收創下新高，帶動法人回補買盤，亞洲藏壽司（2754）13日股價跳空漲停，平了掛牌來新高價，王品（2727）也創下COVID-19以來新高價位，相關13檔內熱外冷股近五個交易日持續獲法人加碼，表現強勢。

2.美國1月通膨數據將於周二出爐，值此之際，聯準會官員再度唱鷹，不過也強調美國經濟有軟著陸機會，華爾街股市13日小幅開高後盤中一路走高，科技股領頭上攻，帶動標普500指數衝破4,100點大關，四大指數終場收紅。

道瓊工業指數上漲376.66點，或1.11%，收34,245.93點，寫下2月至今最佳單日表現；標普500指數揚升46.83點或1.14%，收4,137.29點、那斯達克指數勁揚173.67點或1.48%，收11,891.79點；費城半導體指數上揚46.17點或1.53%，收3,057.32點。

3.隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用電子、5G通訊及低軌道衛星等新應用大量導入採用小晶片（chiplet）設計的異質整合晶片，測試介面的要求更趨複雜，測試設備廠愛德萬測試（Advantest）及泰瑞達（Teradyne）均擴大自有測試介面板產能以因應客戶強勁需求，包括中華精測、雍智、旺矽、穎崴等擴產搶占市場大餅。(閱讀全文)

4.由於全球通膨壓抑終端消費需求，應用在消費性電子的NOR Flash第一季價格續跌，通用SPI介面256Mb NOR第一季合約價季減約9％至2.0美元，第二季價格仍有續跌壓力。雖然全球兩大NOR Flash廠旺宏（2337）及華邦電（2344）上半年營運仍受影響，但近年來已轉戰高容量非消費性應用市場有成，業者預估營運最壞情況已過，第二季營運止跌回升並開始進入成長循環。

5.近期AI聊天機器人ChatGPT熱潮席捲全球，引發各大金融機構密切關注AI領域商機。投行摩根士丹利最新報告預測未來12個月的上漲潛力，列出20檔最推薦的AI概念股，其中包括「護國神山」台積電。

摩根士丹利除了看好台積電以外，在20檔最推薦的AI概念股中，還包括美團港股、京東ADR、阿里巴巴ADR、亞馬遜、索尼、谷歌母公司Alphabet、艾司摩爾（ASML）、三星、蘋果等知名企業。大摩指出，生成式人工智慧是「具有真正市場影響潛力的」有力技術競爭者。

6.二線電視廠商開始回補庫存，第二季下游將全面大幅追加訂單，第二季電視面板出貨量年增率將近20％。面板廠持續嚴控庫存喊漲價，電視面板價格可望提前在2月下旬反彈。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，小尺寸電視面板價格可望小漲1～2美元，至於還在現金成本之下的大尺寸電視面板價格有機會調漲8～10美元。

7.大陸疫情大幅趨緩，國內外旅遊陸續開放，終端消費提升，且近期乙烯成本上漲，且3月起進入傳統旺季，烘托PE、EVA行情看漲，PE、EVA三雄台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運添利。

此外，下游業者採購意願提升，加上大陸浙江石化年產52萬噸裝置停車檢修，新增產能金發科技、吉化揭陽及東方石化合計年產46萬噸延後投產，AN短期可望出現漲勢，台塑、中石化（1314）等AN生產廠營運將受益。

8.油價攀揚，台塑化（6505）煉油價差持穩放大，其中汽油每桶價差15美元，柴油、航空燃油價差34美元。除煉油收益進補，台塑化公用發電事業也因煤價趨緩，擺脫虧損陰霾，乙烯等石化事業也隨行情回升，營運改善，烘托首季營運轉機利多。

9.矽智財廠M31（6643）13日應主管機關要求公告財務自結數，去年12月每股純益1.75元，累計去年第四季每股純益達4.97元，單季獲利逼近半個股本。

10.國科會主委吳政忠13日主持新春記者會指出，將統合各部會投入349億元，首度打造跨部會八大前瞻科技平台，包括前瞻半導體與量子科技、AI、通訊衛星與6G、資安、淨零科技等，其中淨零科技是重中之重，投入119億元最多，期盼跨部會科技平台合作，使台灣產業及社會發展保有競爭力與韌性。

11.大陸疫情解封後需求看增，飲料飲品包材三雄宏全（9939）、福貞-KY（8411），及吉源-KY（8488）均樂觀今年營運表現。福貞旗下陝西廠二片式鋁罐新廠今年第三季投產，集團在多條產線運作下，將更聚焦單一罐型的生產，以減少換線的生產耗損，達到提升產能的效益。

12.興櫃軟體公司意藍資訊（6925）以自然語意判斷技術（Natural Language processing，NLP）提供內容分析，搭上此波人工智慧熱潮，2月以來股價大漲3成，13日收在88元。該公司公布1月營收為1,204萬元，年增6.01％。

13.受到近期伺服器展望疲軟，以及中國新年長假、疫情等影響，神達（3706）1月營收雙減達26.63億元、月減39.2％、年減35.6％。展望後續公司表示，有鑑於近期疲軟的總經展望、通膨以及各國央行升息，影響企業展望與保守的資本支出計畫，神達保持審慎正面應對，力拚2023年維持成長的目標不變。

14.儘管2022年市況開始出現反轉，但ABF載板強勁的需求，帶動景碩（3189）去年業績成長顯著，13日公司公告2022年稅後純益69.77億元、每股純益15.47元，以及預計配發現金股利6.5元，均創下歷史新高。

15.蛋價一路上漲並重回高點，因「漲價」議題敏感，包括麥當勞、摩斯、八方雲集、鬍鬚張、揚秦（麥味登）、85度C、王品、築間、豆府、漢來美食，以及台北晶華酒店、寒舍集團等，目前都決定自行吸收，並採開闢多元採購管道，直接從生產源頭下訂，或以小幅調整菜單、菜式因應。

16.21家主要證券商元月業績公布，11家證券商單月賺超過1億元，獲利前三大為元大證7.10億元、凱基證6.78億元、富邦證4.6億元；單月每股稅後純益（EPS）方面，前三大為富邦證0.44元、致和證（5864）0.391元以及凱基證0.36元。

17.受禽流感影響，國內雞蛋供應缺口持續擴大，蛋商公會與蛋農達成協議，宣布13日起調漲國內雞蛋售價，每台斤價格上調2元，產地價從40.5元升到42.5元，重回去年7月的歷史高點，且不排除後續還會再調漲；受惠蛋價高漲，大成、卜蜂、福壽等國內上市蛋品供應商營收增添動能。

18.為加速生產鏈庫存去化，半導體廠今年均下修資本支出，但先進製程及先進封裝的產能擴充未受影響。設備廠京鼎（3413）雖然上半年營運仍受影響但幅度不大，預期包括晶圓廠製程設備、廠務自動化設備、設備及關鍵部件再生循環、醫療及檢測設備等四大布局開枝散葉，將推升今年營運再創新高。

19.後疫情時期不少行業面臨人力吃緊的窘境，麗寶集團董事長吳寶田13日宣布，集團將大舉招兵買馬近千人，徵才規模為歷來最大，旗下包括飯店、不動產、休閒育樂、生醫等事業體，都同步對外廣發英雄帖，祭出幸福企業的福利配套大舉徵才。

20.電子檢測廠東研信超（6840）預計將於第一季底前掛牌上櫃，在筆電、網通等客戶檢測需求帶動，加上WiFi 7檢測認證服務在今年開始提供，可望替第二季營運帶來營運成長動能。董事長吳仲超看好，今年業績將有機會逐季走揚，全年營運挑戰高峰。

21.高盛證券近期更新被動元件產業現況並與國巨（2327）訪談後發現，客戶農曆年後已開始建立庫存，研判國巨商品化與高階產品本季產能利用率持平、第二季開始加溫，且庫存天數也將回歸正常，重申「買進」投資評等，並列入「亞太區首選買進清單」，推測合理股價900元。

22.電源管理IC廠致新（8081）公告去年營運成果，全年獲利創下歷史次高水準，並賺進超過兩個股本。致新總經理吳錦川認為，目前庫存水位高峰已經過去，今年第一季仍會持續去化庫存，預期今年仍可望會出現季節性需求。法人認為，下半年傳統旺季到來，致新營運有望跟著同步回升。

23.工具機大廠友嘉集團擴張全球版圖，今年加碼投資1.1億美元布局美國、印度兩大市場，其中美國將於各州自建經銷通路、發貨倉庫及展示間；另下半年將設印度二廠，產銷德國MAG及友嘉FEELER兩品牌工具機，搶攻印度市場，目標是五年內成為當地工具機市場前五強。

24.雖然消費性電子庫存修正持續影響半導體產業，但包括電動車及自駕車、工業自動化、高效能運算（HPC）、5G通訊及低軌道衛星等大趨勢推波助瀾下，先進製程需求維持強勁，進一步帶動系統級測試（SLT）及預燒老化測試新需求，而美中貿易戰引發地緣政治風險，也加快中國半導體廠擴大對台灣測試介面廠釋出新訂單。

25.內政部長林右昌13日表示，將提出300億元租金補貼放寬適用對象，中產以下自住住宅貸款支持方案，及建立青年購屋積金制度；對此，建商表示，內政部大方向正確，但建商最大痛點，還是在於缺工缺料讓營建成本居高不下，及平均地權條例最好應暫緩實施，未來子法更應充份廣納民意，力求週延。(中性看待)

26.疫情常態化、跨境旅遊市場回溫，旅行社1月營收大爆發，為搶攻觀光復甦商機，雄獅、山富、易飛網、五福、鳳凰等上市櫃旅行社啟動擴大徵才計畫，並紛紛調整薪資結構，觀光旅遊業搶人大戰正式鳴槍起跑。

27.中華電信13日公布圖網寬頻上網300Mbps以上速率用戶突破百萬，這是中華電信花了8～9年時間才達成百萬用戶的新里程碑。

28.歐盟執委會周一（13日）以通膨壓力緩解為由，調高歐元區今年經濟成長預估。不過它警告鑒於通膨仍居高位，與利率預料持續攀升，經濟前景仍相當疲弱。

29.近期國際科技圈最熱門的話題，就是美國科技公司OpenAI推出新版聊天機器人「ChatGPT」，中國大陸百度也即將推出簡體中文版ChatGPT，國科會主委吳政忠13日表示，由於全球民主、極權陣營出現分割，發展台灣版繁體中文的聊天機器人，是重要的發展機會，台灣必須要有自己的ChatGPT版本，我國預計於年底推出台灣版的ChatGPT。

30.韓國新創科技公司Rebellions 13日推出名為「ATOM」的人工智慧（AI）晶片，希望贏得本國政府合約並挑戰該領域龍頭輝達地位。這也是韓國政府急欲在爆炸式成長的AI產業裡取得一席之地的最新嘗試。

31.中美關係因氣球事件使得緊張情緒再升溫，但西方企業家們暫撇地緣政治風險，準備造訪疫後解封的中國。外媒報導，蘋果執行長庫克等多家跨國公司高管都有親赴中國打算，庫克將在3月造訪中國大陸這個蘋果供應鏈要地。

32.三地集團旗下北基國際轉投資的三地能源，13日與和潤企業旗下和潤電能、鴻海集團旗下利億國際、及遠雄集團旗下遠雄人壽簽約，合資在高雄興建一座170MW儲能案場，總投資額70億元，是迄今全台最大的儲能案場。聯貸銀行並於13日簽約承貸47.5億元，全案預定2024年第一季完工，預估每日可儲存31.8萬度的電量。

33.國科會主委吳政忠13日表示，駐美代表蕭美琴上周返台後到國科會，帶回來好消息，延宕多時的「台美科技合作會議」將在5月以實體會議形式在台灣召開。

34.內政部長林右昌13日視察國家住都中心提出3大住宅政策，除300億元租金補貼2.0、中產以下自用住宅貸款戶支持方案外，正思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標是讓有購屋意願年輕人，透過自身努力儲蓄，以及政府制度性協助，讓年輕人在一定年限內，得到購屋第一桶金。據悉，最長年限大約10年。

35.確診者0+N近了！指揮官王必勝13日指出，指揮中心未來有三大工作重點，包括加強次世代疫苗接種、調整確診者隔離方式、以及修正確診者通報定義；未來輕症確診者將免強制隔離及通報，但是疫情變化快速，待疫情趨向穩定就是上路很好的時機。

36.OpenAI打造出的ChatGPT在全球掀起新一輪投資浪潮，大陸網路界知名人士、已退休的美團聯合創辦人王慧文為此重出江湖，宣布出資5,000萬美元，將打造中國版OpenAI。

37.中國人民銀行自去年底開始在國際市場大舉搶金，短短三個月內增持248萬盎司，引起外界關注。專家表示，人行連續多月增持黃金儲備，一方面是優化外匯存底資產結構，另一方面也是看淡美元前景偏弱，更提升了黃金儲備的吸引力。

38.美國今年持續升息，且即使停止升息，仍會維持高檔一段時間，與台灣的利率擴大。公股銀行預計今年的SWAP（換匯交易）收益將有機會持續成長，各銀行預估至少有數億元到10多億元的收益，整體公股銀SWAP今年收益上看百億元。

39.倫飛電腦（2364）轉型聚焦軍工規筆電及平板業務成果逐步浮現，隨著旗下新品陸續量產推出，及美國政府採購標案執行，今年其強固型PC／平板產品銷售動能可期。繼去年第四季營收站上高檔後，倫飛今年1月營收雖小幅回檔1成至近0.71億元，但仍以年增25％的力道來到近五年同期新高。

40.家電廠艾美特-KY（1626）深圳土地開發案13日正式與深圳中際聯科創產業發展公司簽約，其租下超過3萬平方公尺的商業用地及辦公樓，粗估每年將挹注租金收入超過人民幣1,250萬（約新台幣5,500萬元）。

41.永虹先進（6618）為擴大碳纖維複合材料布局，決砸4億元進行南投廠房整建與購置設備，擴充產能主攻熱塑碳纖維材料，搶攻航太、高鐵及電動車的熱塑碳纖維材料市場。

42.瑩碩（6677）董事長王建治13日表示，今年海外布局進入領證關鍵年，兩岸、日本將進入收割，另有六個品項將陸續取證上市，其中治療成人嚴重憂鬱症用藥，第一季有望取得大陸一致性評價首張學名藥證，加上授權金收入，將帶動整體營收、獲利將進入高成長。

43.缺藥風持續上演，激勵製藥廠健喬（4114）、中化（1701）、杏輝（1734）、松瑞藥（4167）、生達（1720）等股獲買盤青睞上揚。

瑩碩（6677）董事長王健治認為，缺藥風潮將持續，本土藥廠應加速國際連結，搶攻商機，並積極投人研發，布局轉單效益。

B.利空因子：

1.缺工缺料問題嚴重，不僅央行18個月限期開工政策受挑戰，連銀行土建融業務，都爆發「展延潮」。據金融圈人士透露，建商若先前銀行核給借款限期為2至3年，卡在缺工缺料無法完工，有不少都已爭取展延，這種情況不僅公股體系，民營銀行也有。

2.憂心台灣地緣政治風險升高，日媒報導日本捷熱能源（JERA）傳出要出售台灣離岸風場海鼎風電計畫的股權。對此，經濟部13日表示，JERA已公開表達對台灣現行專案的承諾，將致力與合作夥伴共同確保各個專案成功交付運營，並持續對台灣能源轉型做出貢獻。

3.國內缺藥問題越演越烈，不少藥品都出現缺貨狀況，引發業者憂心，更成為股市焦點。衛福部次長王必勝13日表示，短期會從加速生產、適當分配、提供替代藥品資訊等三面向著手，中長期則是將現有藥品供應資訊平台擴大為「缺藥中心」，加強監測調度。

4.市場觀望美國元月CPI數據，牽動未來通膨壓力及聯準會對升息態度，台股13日成交動能降溫至1,789億元，創下新春開紅盤以來低量，台積電等大型電子股普遍拉回震盪，由金融股持續扮演撐盤要角，加權指數下跌42點，收15,544點。

5.ChatGPT當紅，KPMG發布最新報告，提醒生成式AI的深假技術可能造成資安危機，企業應以三招自保，一是透過「人工加工人智慧」來打假；二是建立智慧型主動式的防護能量和擴大運用MFA多因子認證；三是參考零信任（Zero Trust）資訊架構。（中性看待）

6.面對美國與歐洲早已宣布大型晶片援助計畫，英國政府卻遲遲未見行動，英國半導體產業呼籲政府政府盡速提出半導體策略，不然將削弱英國的競爭力，業者同時揚言出走。

7.在共和黨重掌眾議院大權後，拜登政府力推的最低15％企業稅率計畫恐將出現變數。上月接任眾議院歲計委員會主席的共和黨籍議員史密斯（Jason Smith）日前公開反對這項提案，並揚言共和黨將不會接受美國政府與其他逾130國達成的全球最低企業稅率協議。

8.臉書母公司Meta去年大砍1.1萬名員工，據聞這家網路巨擘的重整尚未結束，預計3月時會再有新一波裁員，而公司內部的不確定性以及一些團隊預算迄今尚未定案，已令員工士氣低落。

外媒引述三位現任與前員工說法指出，「鑑於Meta仍在進行員工的績效檢討，約在3月還會裁撤更多人力。」

9.亞馬遜收購的線上鞋類零售商Zappos近期裁撤逾300個職務，約占員工總數的20％，此為母公司亞馬遜裁員1.8萬人計畫的一部分。

10.北美防空司令部（NORAD）12日再於美國密西根州上空擊落不明飛行物體，這是中國偵察氣球2月飄至美國以來的第四起，但近日發現的不明飛行物體體積與外型皆和稍早被擊落的中國氣球不相似。美國國防部助理部長達爾頓（Melissa Dalton）12日則證實，已針對偵察氣球事件與中國進行接觸。

11.全球半導體產業景氣低迷，加上美國對中國半導體企業的技術限制措施，全球第二大半導體封裝和測試服務商艾克爾（Amkor）近日傳出，其上海廠受半導體市場整體環境影響，擬停工1周，以降低成本。中芯國際和長江存儲等大陸大型半導體企業也難以倖免，相繼傳出設備問題。

12.2023年開年首月，大陸房地產市場表現平淡，房企銷售業績、拿地總額均保持低位。從多家研究機構的資料來看，1月份大陸百強房企銷售操盤金額年減超過3成，重點30城成交量年減超過4成，與此同時，房企拿地節奏也明顯放緩，百強房企拿地總額年減近3成。

13.受到新冠疫情及俄烏戰爭等因素拖累，大陸鋼企2022年業績刮寒風。撫順特鋼等A股上市公司稍早公布的業績預報顯示，不僅2022年淨利銳減成為普遍現象，還有不少鋼企虧損超過人民幣（下同）10億元。

14.受到土耳其大地震影響，市場憂心將影響最大廢鋼進口商土耳其進口意願，導致國際廢鋼面臨下修的壓力，鋼筋廠豐興先行反映，下調本周盤價，其中廢鋼、鋼筋產品每公噸降200元，為豐興連續三周開平高盤後，首度降價。

15.美光全球裁員計劃在全球各子公司展開，預計減少10％的人力，台灣美光將以溫和方式跟進，但13日又再度傳出閃電「優離」員工。對此，桃園市勞動局表示，已收到3件該公司勞工的勞資爭議調解申請案，同時為瞭解台灣美光公司資遣情形，近日已排定時間，將請美光到府說明。

16.過去二年房市炒作風氣盛行，根據永慶房屋調查顯示，雙北地區持有不到一年轉售的案件就有637件，平均每件短期交易的買賣價差高達15.3％、超過180萬元，甚至有高達39.2％短期成交案件價差逾2成，甚至有6％的案件價差逾4成，其中中和、新莊、中山、板橋、土城五區就占了雙北短期交易的一半以上。

17.射頻IC廠立積（4968）1月合併營收出爐，達到2.20億元，創下近四年以來單月新低。法人指出，第一季受工作天數較少影響，營運仍將維持淡季表現，且網通市場需求目前仍未明顯復甦，立積營運可能最快要到下半年才有望再起。

18.偏光片廠誠美材（4960）公布去年財報，隨著產能利用率下滑，產品價格鬆動，去年第四季由盈轉虧，每股淨損約0.18元，2022年全年稅後純益約4.62億元，每股純益約0.69元。目前看來訂單能見度偏低，上半年展望還是保守以對。

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