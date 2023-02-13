AI概念股 大摩看好台積電等20檔

近期AI聊天機器人ChatGPT熱潮席捲全球，引發各大金融機構密切關注AI領域商機。投行摩根士丹利最新報告預測未來12個月的上漲潛力，列出20檔最推薦的AI概念股，其中包括「護國神山」台積電。

另一方面，大陸券商招商證券報告指出，ChatGPT在模型訓練與營運過程中都對算力提出高需求，帶動算力基礎設施建設，ChatGPT未來三年有望拉動人民幣（下同）千億級資通訊（ICT）硬體投資需求。

摩根士丹利除了看好台積電以外，在20檔最推薦的AI概念股中，還包括美團港股、京東ADR、阿里巴巴ADR、亞馬遜、索尼、谷歌母公司Alphabet、艾司摩爾（ASML）、三星、蘋果等知名企業。大摩指出，生成式人工智慧是「具有真正市場影響潛力的」有力技術競爭者。

摩根士丹利指出，生成式人工智慧因ChatGPT而爆紅，儘管出現炒作特徵，但從用戶數等數據來看，這是值得認真看待的題材。未來的工作將隨著ChatGPT的出現進一步遭受衝擊，預期勞動力市場（特別對年輕的Z世代而言）正進入多收入時代（追求多種收入來源而非單一工作）。

招商證券則表示，假設未來有六家科技巨頭能在三年內各自擁有一款活躍人數2億的ChatGPT類應用，有望帶來162 EFlops（每秒浮點運算次數）超算算力需求，超算算力需求與目前相比提升空間超過10倍，未來三年ICT硬體投資將新增需求1,755億元。如果考量到AIGC（AI生成內容）技術向影音等方向蔓延，算力需求提升幅度將更為顯著。