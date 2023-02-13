美CPI揭曉前夕 台股創新春來低量

市場觀望美國元月CPI數據，牽動未來通膨壓力及聯準會對升息態度，台股13日成交動能降溫至1,789億元，創下新春開紅盤以來低量，台積電等大型電子股普遍拉回震盪，由金融股持續扮演撐盤要角，加權指數下跌42點，收15,544點。

三大法人13日賣超78.07億元，其中，外資賣超54.73億元，已是連三個交易日偏空操作，且減碼力道有擴大跡象，而投信買超3.54億元、自營商賣超26.83億元，顯示在美CPI數據公布前夕，多方力道轉趨觀望。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，美國14日公布元月消費者物價指數數據，市場緊盯數據所指引的通膨態勢，以及對美利率政策可能影響，且自此次開始CPI將適用新權重，調降二手車權重，調升住房租金權重。市場預估，美國元月CPI年增6.2％，將是連七月下滑，核心CPI月增0.5％，創三個月最大漲幅，須留意通膨陰影捲土重來，造成短線盤勢拉回壓力。

不過，蔡明彰指出，從投資心理分析，若美CPI數據傳出利空，研判先前未能跟上反彈的投資人反而會勇於進場逢低承接，操作上建議避開基本面未能對應股價位階，庫存消化慢、需求不佳的手機供應鏈壓力較大；而中國大陸解封商機，最重要消費電子產品為電視，相關面板零組件可望露出曙光，車用電子及晶片景氣看好，MCU、第三代半導體相對看好。

此外，權王台積電13日小跌0.73％，外資調節1,674張，終結連四日買超。投資人關注最新13F持倉報告出爐，揭露去年四季波克夏的動態，預期波克夏近一季度的台積電ADR持股變動，將對台積電股價及台股產生較大波動與影響。

觀察外資主要買超個股，前十大為台企銀、緯創、中信金、仁寶、兆豐金、華新、開發金、合勤控、永豐金及元太，加碼張數落在2,736張～20,604張之間。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，短線在市場追價意願仍偏低下，資金持續著墨小型次產業題材股。例如餐飲觀光族群13日重新躍居盤面焦點，題材面也一定程度連結到20日起將實施的室內戴口罩放寬政策挹注，吸納市場資金進駐。另台系AI概念股持續成為盤面熱點，也反應特定買盤積極作價為現階段盤面一大特色，股價表現強勁。