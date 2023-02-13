2月13日一分鐘強弱勢股

2月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

叡揚(6752)

9.99

叡揚iota C.ai對話服務平台，搭上ChatGPT

安馳(3528)

9.98

雲端運算+5G傳輸+AIoT應用夯，1月營收創新高

商之器(8409)

9.97

搶智慧醫療商機，替客戶更新醫學影像存檔與通信系統

保勝光學(6517)

9.95

1月營收6645萬元，創次高，並斥資1億元擴增非球片鏡片

凌群(2453)

9.94

ChatGPT帶旺AI題材，凌群連日來持續大漲

拓凱(4536)

9.86

國防採購訂單持續增加提升拓凱長線營運動能，1月營收雙增

亞洲藏壽司(2754)

9.82

餐飲暢旺及展店效益，1月營收4.57億元改寫歷史新高

寶一(8222)

9.68

為軍工概念股，1月營收呈現雙增，訂單穩健成長

巨有科技(8227)

9.24

取得台積電12奈米、16奈米授權，及美AI客戶擴大應用

萬國通(9950)

9.09

為行李箱/登機箱業者，報復性旅遊帶動，營運回溫

表：王淑以

2月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

宜特(3289)

8.16

去年稅前盈餘大增121%，1月營收續創新高

泰豐(2102)

6.21

美國反傾銷稅等多重利空衝擊，宣布觀音廠將暫停生產

勝德(3296)

6.16

產業步入淡季，1月營收雙降，年減39%、月減39%

系微(6231)

5.71

1月營收雙降，年減22.7%及月減22.7%，股價整理

羅麗芬-KY(6666)

5.65

營運淡季，1月營收降0.17億元，年減68%，月減72%

星寶國際(6130)

5.18

以1.9億元取得IC設計諾肯51%股份，2月底交割，利多回檔

祥碩(5269)

4.85

1月營收雙減，達3.49億元，年減39%、月增6%

綠河-KY(8444)

4.70

1月訂單優於去年12月，今年2、3月上升，漲多回檔

高端疫苗(6547)

4.62

疫情趨緩，未生產疫苗，1月營收為0元，股價重挫

亞翔(6139)

4.61

因客戶別不同，在手訂單居高檔，今年展望樂觀，漲多回檔

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組