2月13日一分鐘強弱勢股
2月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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叡揚(6752)
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9.99
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叡揚iota C.ai對話服務平台，搭上ChatGPT
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安馳(3528)
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9.98
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雲端運算+5G傳輸+AIoT應用夯，1月營收創新高
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商之器(8409)
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9.97
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搶智慧醫療商機，替客戶更新醫學影像存檔與通信系統
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保勝光學(6517)
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9.95
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1月營收6645萬元，創次高，並斥資1億元擴增非球片鏡片
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凌群(2453)
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9.94
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ChatGPT帶旺AI題材，凌群連日來持續大漲
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拓凱(4536)
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9.86
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國防採購訂單持續增加提升拓凱長線營運動能，1月營收雙增
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亞洲藏壽司(2754)
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9.82
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餐飲暢旺及展店效益，1月營收4.57億元改寫歷史新高
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寶一(8222)
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9.68
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為軍工概念股，1月營收呈現雙增，訂單穩健成長
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巨有科技(8227)
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9.24
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取得台積電12奈米、16奈米授權，及美AI客戶擴大應用
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萬國通(9950)
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9.09
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為行李箱/登機箱業者，報復性旅遊帶動，營運回溫
製表：王淑以
2月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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宜特(3289)
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8.16
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去年稅前盈餘大增121%，1月營收續創新高
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泰豐(2102)
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6.21
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美國反傾銷稅等多重利空衝擊，宣布觀音廠將暫停生產
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勝德(3296)
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6.16
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產業步入淡季，1月營收雙降，年減39%、月減39%
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系微(6231)
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5.71
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1月營收雙降，年減22.7%及月減22.7%，股價整理
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羅麗芬-KY(6666)
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5.65
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營運淡季，1月營收降0.17億元，年減68%，月減72%
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星寶國際(6130)
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5.18
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以1.9億元取得IC設計諾肯51%股份，2月底交割，利多回檔
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祥碩(5269)
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4.85
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1月營收雙減，達3.49億元，年減39%、月增6%
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綠河-KY(8444)
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4.70
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1月訂單優於去年12月，今年2、3月上升，漲多回檔
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高端疫苗(6547)
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4.62
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疫情趨緩，未生產疫苗，1月營收為0元，股價重挫
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亞翔(6139)
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4.61
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因客戶別不同，在手訂單居高檔，今年展望樂觀，漲多回檔
製表：王淑以
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