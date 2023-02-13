外資賣超54億 台股5大族群7檔指標股吸睛

外資賣超54億 三大法人賣超台股77億元

外資等三大法人周一（2/13）合計賣超台股77.56億元。包括外資與陸資賣超54.72億元；投信法人買超3.99億元；自營商自行買賣部分係賣超10.65億元，避險部分係賣超16.17億元，合計單日賣超26.82億元。

（工商時報 數位編輯）

電子不振 台股收跌42點15,500點失而復得

美國1月消費者物價指數（CPI）將在14日出爐，台股今天投資氣氛觀望，台積電等電子權值股表現不振，反觀塑化、紡織等類股相對抗跌，受到買盤青睞。

台股今天早盤一度跌逾百點，低點至15465.56點，盤中跌幅收斂，15500點失而復得，終場以15544.28點作收，下跌42.37點，跌幅0.27%，成交值新台幣1764.99億元。

半導體今天賣壓籠罩，台積電終場下跌4元，收在541元，跌幅0.73%；聯發科終場下跌9元，收在731元，跌幅1.22%。

賣壓湧現的族群還包含航運類股，終場收跌1.54%。其中長榮、陽明、萬海收盤跌幅皆超過2%。

今天盤面上表現相對抗跌的族群則有塑化、紡織、鋼鐵等類股，終場分別上漲0.20%、0.23%及0.51%。

（中央社）

《盤後解析》台股量縮守穩15500點 上有壓、下有撐 選股擺中間

半導體熄火，台股力守15500點！美國費城半導體指數及Nasdaq指數漲多拉回，此波帶領台股上攻的IC設計、晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)也跟著熄火，高價IC設計股創意(3443)失守900元關卡，力旺(3529)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)及信驊(5274)同步收跌，主帥休兵，台股群龍無首，指數一度下殺至15465.56點，資金轉戰擁有Chat GPT概念股的資訊服務個股及中小型股，凌群(2453)、保勝光學(6517)、倍力(6874)、安馳(3528)、資通(2471)、亞洲藏壽司(2754)、友勁(6142)、商之器(8409)、晉弘(6796)及叡揚(6752)今天股價以漲停作收，加上逢低買盤不弱，台股指數低檔有撐，守穩15500點。

終場加權股價指數15544.28點，下跌42.37點，成交量約1764.99億元。OTC指數為199.47點，下跌0.95點，成交量為579.47億元。

今天上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲1.36%，其次是金融類股及網通類股，分別上漲0.88%及0.72%，表現較差者為航運類股、光電類股及橡膠類股，其中航運類股下跌1.54%，光電類股下跌1.14%，橡膠類股下跌1.04%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股、上漲1.98%，表現最差為半導體類股、下跌1.24%。

就技術面來看，今天台股受到上周五美股收低及漲多影響，盤中指數開低走低，不過逢低買盤不弱，終場下跌42.37點，以15544.28點作收，台股指數拉回跳空缺口後，即隨國際股市強彈，再度回升到15600點前高，周五台股開小高後拉回整理，加權指數持續於5日均線之上，惟5日均線已經走平、甚至走跌，整理時間不宜過久，必須盡快擴量上攻，否則盤久後恐有回測農曆開紅盤跳空缺口15265點的壓力。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股目前呈現『上有鍋蓋，下有鐵板』狀態，指數區間約在15200-15800位置，高檔區15800點以上遇到頸線反壓，15200點附近是短線跳空位置，兩者均具備實質壓力和支撐角色。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，近期美國聯準會官員發言偏鷹，加上通膨數據公布在即，利率期貨、公債殖利率略增上半年聯準會升息預期，致使美國科技股轉趨震盪，進而影響台股周一氣氛偏觀望，使大型權值股熄火，不過整體而言，隨半導體供應鏈庫存逐步去化，有利產業基本面漸入佳境，對台股後市仍看好，若遇市場震盪，逢低可留意上游半導體、高速運算、伺服器、電動車供應鏈及生技等業績題材個股。

鄭文賢表示，未來最重要指標股應該是台積電和創意，前者代表多方指標，後者代表IC設計指標，目前多方稍占上風，全球通膨狀況漸改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數呈現區間格局，未來走勢成多空指標，目前短線偏強。

現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，操作觀念『型態突破買進或低檔築底買進』方式，電子股包括新盛力、光頡、國巨和台積電最具指標。另外非電子部分，生技和觀光股可觀察，包括保瑞、美時和晶華是觀察重點，操作不躁進，逢低買進原則。

台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱？將影響資金移動方向，短線美元轉強。其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察。其三、台股和美股進入密集財報階段，觀察重量級公司走勢，包括蘋果、微軟和谷歌。

（時報資訊 張漢綺）

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