ChatGPT捧紅IP股 內行最看好這2檔

ChatGPT捧紅IP股「富爸爸當靠山」內行最看好這2檔

聊天機器人ChatGPT爆紅，生成式AI技術需要高效能運算（HPC）來解決這個問題，HPC概念約分成四類，分別為晶圓代工、ABF載板、IC設計矽智財、高速傳輸介面IC等。其中IC設計裡的IP矽智財屬該產業的最上游的族群，扮演IC設計中「設計師」的角色。

萬寶投顧分析師陳子榕表示，台股的IP股家數不少，其中有富爸爸當作靠山的創意（3443）和智原（3035）未來潛力最被看好。

矽智財族群在台股享有高本益比，加上股性活潑、股本偏低等特性，成為主力和喜愛買高價股的散戶的最愛。其營收模式主要分為三大類，一是授權模式（License）、二是委託設計（NRE）、三為一站式服務（TurnKey）；其中純矽智財公司完全只提供矽智財服務，並無生產製造成本，因此財報上的毛利率皆為100％。

矽智財的功能在於幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能，故又被稱為晶片業的設計師；台系矽智財概念股包括智原（3035）、創意（3443）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）、愛普*（6531）、晶心科（6533）、M31（6643）等。

然而，近期在美國通膨居高不下、烏俄戰爭結束遙遙無期、中國大陸封控剛才解封、電子業去庫存等不利的經濟環境下，唯獨矽智財族群因「零庫存」優勢，且享有高本益比優勢，加上美中科技戰白熱化，IP產業在市場中更受到投資人關注。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）