航運腿軟 金融股神救援 晉弘漲停 13檔慶功

台股今天13日收盤報至15,544.28點，跌42.37點，跌幅0.27％，成交量縮至1,764.99億。電子權值股今大多拉回修正，台積電收盤下挫4元，聯電跌逾2％，拖累指數一度跌百點，金融股在台股挫跌中逆勢走揚，指標股富邦金由黑翻紅，推升同族群的兆豐金、臺企銀、玉山金終場上揚2％，台股終場跌幅收斂，十日線失而復得。

盤面上，SCFI運價指數跌破千點，航運股賣壓沉重，陽明、長榮、萬海均跌幅2％以上，不過製藥概念股逆勢抗跌，晉弘飆漲停，健喬大漲半根漲停板，中化也有2％漲幅表現；此外，餐飲族群也表現強勢，連鎖美食餐廳亞洲藏壽司鎖上漲停，王品、瓦城同步上揚。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計安馳、台揚、保銳、倍力共13檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，資服及金融類股漲1.36％及0.88％，運輸類股表現疲軟，下挫1.54％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6.6％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，依序為安馳（3528）、台揚（2314）、凌群（2453）、友勁（6142）、晉弘（6796）、拓凱（4536）、資通（2471）。

今日上市有10檔股票4.6％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為必應（6625），其他依序為南港（2101）、泰豐（2102）、勝德（3296）、羅麗芬-KY（6666）、廷鑫（2358）、盛達（3027）、視陽（6782）、祥碩（5269）、亞翔（6139）。

上市成交量前10名個股依序為寶一（8222）聯電（2303）、友達（2409）、群創（3481）、臺企銀（2834）、玉山金（2884）、漢翔（2634）、美時（1795）、晟銘電（3013）、長榮航（2618）。

上櫃有10檔8.9％以上漲幅，其中6檔觸及漲停為叡揚（6752）、商之器（8409）、保勝光學（6517）、倍力（6874）、亞洲藏壽司（2754）、保銳（8093）。

今日上櫃有10檔股票有4.7％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為台生材（6649），其他依序陽程（3498）、天蔥（2740）、宜特（3289）、系微（6231）、星寶國際（6130）、中茂（5205）、建榮（5340）、華鎂鑫（8087）、綠河-KY（8444）。

上櫃成交量前10名個股依序為健喬（4114）泰詠（6266）、華星光（4979）、新盛力（4931）、精剛（1584）、良維（6290）、榮剛（5009）、元太（8069）、宜特（3289）、立端（6245）。

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