航空、海運業績翻轉 股價兩樣情

疫後航空、海運業績大翻轉，華航(2610)、長榮航(2618)客運大爆發，帶動元月營收創下疫情以來新高；反觀海運貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)元月營收年減幅達5成以上，13日股價也呈現兩樣情，航空股表現抗跌，貨櫃航運股跌幅逾2%。

華航1月營收149.78億元，創2022年以來單月新高，月增5.66%，年增5.07%，其中，1月客運收入因適逢春節旅遊旺季增至89.36億元，月增45.63%，年增1,217.99%。13日早盤股價以平高盤開出後，一直維持在紅盤之上。

長榮航1月營收151.79億元，也是疫情以來新高，年增42.47%，其中客運營收101.86億，年增3,583.44%，月增25.68%。13日早盤股價也以平高盤開出，維持在平盤上下遊走，表現相對抗跌。

貨櫃三雄營運表現，長榮1月營收262.42億元、年減53.83％，為2021年1月來新低。陽明1月營收127.18億元、年減64.27％，為2020年8月以來新低；萬海1月營收94.96億元、年減70.79％，為2020年12月來新低。

貨櫃三雄元月營收年減幅5~7成，加上最新上海集裝箱出口(SCFI)運價指數再度下跌11.73點至995.16點，指數連續五週下跌，正式跌破千點信心大關。貨櫃三雄13日股價同步走低，跌幅逾2%，股價表現持續疲軟，接跌破季線支撐。

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