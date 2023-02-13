群益證：本周看好AI晶片商機等4類股

今年初開盤迄2月10日共21個交易日，集中市場總成交值為4兆3,210.06億元，日均值為2,057.62億元，股票成交量週轉率為6.65％。

群益證券本周看好四大題材類股，包含：AI晶片商機股、電動車股、利基小型股、IC設計股等，看本周台股指數區間為15,300—15,900點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.法說會釋出部分正面訊息激勵股價，如聯詠認為第1季產業淡季但3月起筆電與IT急單挹注，客戶需求優於傳統，首季營收與上季持平或小幅成長，第2季起恢復季節性水準；友達公布上季財報稅後虧損102.07億元，EPS為-1.33元，累計全年虧損211.01億元、EPS為-2.39元創近10年新低，但友達強調財務結構穩健，第4季存貨天數48天季減6天，淨負債比僅3.3％。

2.中國經濟復甦的美好想像，中國非製造業PMI從去年12月41.6躍升至今年1月的54.4。國際貨幣基金IMF發布預測中國經濟今年GDP成長5.2％，占世界經濟成長2/5，而美國及歐元區合計貢獻低於1/5，而且中國經濟成長溢出效應推升世界其他地區GDP成長0.5％至0.75％。

3.波克夏在2022年11月15日的13F報告，首度揭露買台積電ADR6,010萬股，投資41億美元（約台幣1,258億元）躋身成為台積電第5大股東，今年迄今外資買超台積電24.7萬張，波克夏託管基金規模3,000億美元，巴菲特建倉後會持續加碼，代表股神看好後會持續拉高部位，市場高度期待本次的13F報告揭露內容。