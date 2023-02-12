2/13盤前》搶車用Type-C商機 這檔加分

台股今（2/13）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.晶圓代工龍頭台積電、二哥聯電10日雙雙改寫金兔年開紅盤以來高點，股價表現頂住產業下行逆風。台積電最新公告的元月營收重返2,000億元大關，無懼工作天數較少，繳出月增、年增佳績，

包括高盛、花旗環球證券相繼調升股價預期，來到708元與620元；高盛同步也將聯電股價預期升至68元。

2.根據統計，盤面上符合元月營收繳出年增、月增的佳績，以及近一周獲三大法人積極敲進，帶動成交動能放大，基本面、籌碼面以及市場人氣三多條件兼備的個股包括：保瑞、泰詠、愛之味、零壹、全科、王品、巨有科技、佳醫、岱宇、寶一、雲品、晶華、旭富、雄獅、老爺知等15檔，股價具表現機會。

3.台股金兔年開春兩周，指數強勢整理、蓄勢往「萬六」的大關靠攏，內外資大型研究機構近一個月內初評王品（2727）、元太（8069）二檔人氣股，凝聚人氣功不可沒，其中，王品連日獲得國際資金搶進，展現出大型研究機構看好對籌碼的帶動效用。

4.歐盟立法推動電子裝置充電孔需更改為Type-C之後，連帶在車用充電孔也掀起USB Type-C商機，目前創惟（6104）除了手握歐系豪華車品牌奧迪大單之外。供應鏈傳出，創惟正在與其他歐洲車廠開發新案，準備好大啖前後裝車用Type-C商機。（閱讀全文）

5.主板產業於第一季進入傳統小旺季，加上DIY市場因應搭載新一代處理器的新品發布、帶動一波換機潮，主板業務比重居高的映泰（2399）及華擎（3515），1月營收同步月增，其中映泰在出貨動能明顯提升下，單月營收以2.3億元站上近12個月來新高，華擎則維穩與上月相當水平、達14.32億元，居歷年同期第三高。

6.通膨、庫存、生產成本及原物料上漲衝擊國內紡纖產業景氣，業者營運陷入近五年來最低迷谷底，但「危機就是轉機」，隨著全球解封服飾消費逐漸恢復成長，看好低潮過後將有報復性消費，新纖、力麗、儒鴻、聚陽、廣越、冠星等紡纖廠逢低布局，加快擴充產線、產能，為營運復甦添成長動能。

7.上周美股走弱及外資買盤縮手影響，指數整理但周K線連五紅，本周逢上市櫃法說周、美公布CPI及波克夏公司公布13F最新持股報告出籠；投資專家表示，本周區間震盪格局，指數守穩年線上、有機會上看15,800點，看好生技、原物料、電動車、AI、軍工航太、跌深電子等題材類股。

8.電子產品驗證服務廠宜特（3289）公告去年稅前盈餘4.68億元，較前年成長逾1.2倍創下新高，每股稅前盈餘6.40元優於預期，今年元月營收3.35億元續創歷史新高，顯示在手訂單強勁。隨著先進製程、電動車、太空驗證等需求增加，宜特預期2023年營運將維持成長趨勢，年度營收及獲利將續締新猷。

9.恩德（1528）、協易機（4533）、瀧澤科（6609）、喬福（1540）等工具機廠，搶電動車、航太、基礎建設或新能源等產業訂單有成，挹注1月營收逆勢增長，力抗春節長假工作日減、年前客戶下單放緩的衝擊。

大陸年後疫情未如外界預期爆發，工具機業對岸接單出現回暖跡象，正面看待後市。

10.中國大陸最大私募基金景林資產最新公布，2022年第四季新買入台積電、特斯拉、霧芯科技等8檔美股。其中以台積電最受到青睞，景林買入台積電ADR共52.4萬股，持股市值約3,902萬美元，占其投資組合比例為2.39％。

11.平均地權條例修法對營建股帶來的利空效應逐漸平息，營建股力拚在缺工潮下完工交屋衝業績，部分個股在過去三、四年預售屋銷售屢開紅盤後，今年進入完工交屋高峰，華固（2548）上半年營收有機會衝上百億元大關，華建（2530）、宏普（2536）、長虹（5534）、達麗（6177）業績將邁向收割期。

12.東元集團看好零碳商機，加速布局全球市場，生產商用車動力系統的印度班加羅爾新廠將於今年4月啟用量產，正式進入印度國產化市場，同時看好北美市場近年快速發展，有意進一步布局。

13.智慧型手機及筆電需求低迷，造成消費性CMOS影像感測器（CIS）庫存過高，今年各家業者均積極去化庫存，但電動車及自駕車的CIS搭載率卻呈現倍數成長，車用CIS成為今年市場唯一亮點，同欣電承接國際IDM廠車用CIS封裝訂單，上半年營運下行壓力大幅減輕。

14.綠能新兵3月份將在創新板陸續掛牌，也炒熱綠能股股價，泓德能源（6873）和雲豹能源（6869）股價雙雙突破百元大關。泓德能源去年業績續創新高，開春以來股價大漲，累積漲幅超過35％。雲豹能源去年營收也創新高，近兩周股價大漲25％。

15.上周櫃買指數漲多拉回仍守住200點關卡，元月營收公布後，市場緊盯基本面，原相（3227）、中光電（5371）、精材（3374）、環宇-KY（4991）、保瑞（6472）、世界（5347）等六家上櫃公司法說會，將在本周到月底前陸續登場，關注對首季營運展望。

16.金管會開放辦理自動化投資顧問業務、俗稱「機器人理財」業務至今已近六年，期間曾三度鬆綁助攻。金管會證期局公布最新統計，截至去年12月底，已有16家業者開辦自動化投資顧問服務，客戶數已突破16.4萬人、資產管理規模達62.75億元，去年全年規模成長達29.12％。

17.過年後，中部光學、光電廠大舉徵才，開出高薪搶人才，包括今國光學、台灣佳能等中部業者均有徵才計畫，其中研發工程師徵才月薪更上看5萬元，部份廠商更開出員工旅遊活動、三節獎金、績效獎金、年終獎金、住宿或免費供餐等薪資福利，藉以吸引求職者前來應徵。

18.國巨新取得新台幣逾10億元設備，將用於高雄大發三廠，今年上半年逐漸進入試產階段，由於大發三廠鎖定車用、5G等高階MLCC產能，廠區試產、認證將同步進行，市場估計，大規模營收貢獻落在2024年。

19.台電計畫利用現有水力設施增加抽蓄式水力發電來增加發電與穩定電網，並利用餘電來抽水進行儲能，台電擬規劃桃園石門與台中大光明2計畫，總經費斥資334.9億元，最快2033年開始投入商轉。

20.星宇航空挺過3年疫情，把握報復性旅遊潮，今年1月營收15.23億元，月增58％、年增近13倍，不僅改寫開航以來新高，法人掐指估算，星宇單月開始賺錢了！接下來2、3月還有228連假出遊潮等，4月星宇首航美國洛杉磯，下半年插旗舊金山，全力發展北美到東南亞轉運航網，法人估星宇全年獲利幾無懸念。

21.受惠供應鏈瓶頸緩解，以及新能源車快速成長趨勢，車用電子為市場普遍看好2023年會持續成長的領域，不少車用電子零組件供應商也預期今年車用貢獻成長顯著。受惠此趨勢，法人看好汽車連接器/線廠胡連（6279）、詮欣（6205）今年營運沾光。

22.IC設計廠義隆（2458）1月合併營收繳出四個月以來新高的好成績，雖然當前整體筆電市場仍處在淡季水準。不過法人指出，由於供應鏈庫存水位正逐步恢復正常，目前高階產品現有望在第一季末及第二季出現訂單回溫，義隆將有機會同步受惠，讓營運重拾成長動能。

23.美國通膨雖出現降溫跡象，但食品價格仍然不斷攀升，愈來愈多精打細算的消費者到一元商店（dollar store）購買食品雜貨，讓一元商店成為成長最快速的食品零售商。

24.國銀積極發展機器人理財、智能理財，不僅升級服務還端牛肉。中信銀機器人理財從早年的「智動GO」進階到「智主投」，今年3月底前祭出申購手續費優惠；永豐銀ibrAin智能理財結合員工福儲信託，打出申購、贖回、再平衡交易手續費優惠；國泰世華銀端出新智慧手機大獎吸睛。

25.中國大陸新能源車電池龍頭寧德時代在美建廠傳進展。外媒報導，寧德將攜手美國福特汽車，選定於美國密西根州馬歇爾地區建設一座磷酸鐵鋰電池工廠，投資金額約35億美元（約合新台幣1,053億元）。雙方最快將在今日對外公布。

26.美國今年迄今天然氣價格大跌46％，恐怕導致油氣鑽探活動放緩、併購交易趨於冷清。

27.全台「十大代銷常勝軍」創意家行銷向來拉推案以雙北市為主，今年看好剛性需求，估計全年將有800億～1,000億元案量陸續登場，戰線延伸到台南和高雄。

平均地權條例修正案若頒布實施，限制私法人買房，預期高端客層可能有2成影響，不過未來接案還是不會排除豪宅案，創意家會採取搭建「外接待」方式，來拉長銷售時間、減少銷售成本，以因應私法人禁買房新制。

28.據悉，行政院會周四（16日）將拍板完整住宅政策，內政部長林右昌今（13）日視察住都中心時將宣示住宅政策大方向，未來包括租金補貼2.0、社會住宅政策、房貸利息補貼等，將備妥預算子彈，三箭齊發。

29.篩選外資與八大官股券商上周同步買超（均為正數）共有317檔，剔除上櫃則上市也有175檔，再進一步篩選外資買超1億元、官股券商買超1,000萬元以上，則有技嘉、臻鼎-KY、晶碩、上品、嘉澤、瑞鼎、信邦、合勤控、矽創、詮欣等十檔上市股。

30.櫃買市場在三大法人連續17個營業日買超後，10日轉賣超28.46億元，但當日法人逆向買超世界（5347）、合一（4743）、宜特（3289）、泰詠（6266）、保瑞（6472）等題材股，股價逆勢上揚，本周走勢仍受到市場關注。

31.PCB指標股短期面臨營運淡季逆風，但法人研究機構不改其志，強調現在是逢低布局好時機，統一投顧逆勢升評台郡（6269）至「買進」，推測合理股價上看120元；富邦投顧日前則重申看好華通（2313），建議趁淡季評價偏低時介入，推測合理股價52元。

32.美國證期會（SEC）本周將公布13F報告，由「股神」巴菲特執掌的波克夏在去年第三季首度買進台積電ADR後，市場普遍認為第四季增持的機會偏高，屆時對其股價或有正面影響，漢唐（2404）、上品（4770）等周邊個股有望沾光。

33.台股大盤自去年11月低點反彈至今漲逾20％，近期雖受到聯準會升息及中美關係干擾而趨震盪，但短期均線皆呈上揚，結構仍偏多頭格局，目前呈高檔震盪整理，後續量能若能持續放大，則有利指數向上攻堅。市場聚焦本周即將公布的的美國CPI數據，預期將牽動國際股市表現。

B.利空因子：

1.華爾街最悲觀的銀行之一德意志銀行（Deutsche Bank）表示，鑑於通膨仍遠高於目標值，聯準會料持續升息控制，預料美國經濟今年還是有高達90％機率步入衰退。但若能躲過，德銀看好標普500指數今年內上看5,000點。

2.美股今年來強勁回升，道瓊工業指數截至10日累漲逾2％，標普500與那斯達克指數更分別勁揚6.5％與12％，不過在此同時，投資人卻是連六周將資金從美股基金抽離，轉向流入更安全的金融資產或是漲幅落後的海外股市，這項背離行為也凸顯他們對於美股這波漲勢抱持謹慎態度。

美股三大指數上周周線為今年來首度吞黑，顯示美股在投資人不斷懷疑其漲勢能否持續下去，而出現拉回休息。

3.美國萬物皆漲，讓人14日過情人節也要為愛情付出更高代價。不動產網站Point2研究指出，今年情人節的花費將是有史以來最昂貴。

4.房市問題近年嚴重影響大陸經濟發展，國際信評機構標準普爾近日報告指出，大陸房市將在2023年迎來復甦，雖然復甦狀況緩慢、銷售額或下滑8％，但銷量有望回穩。

5.公股行庫董總的薪資水準待遇如何？據了解，由於數年前立法院曾決議，所有已民營化的公股金融事業機構的月薪，董事長最高以每月33萬元為限，總經理以32萬元為限，使得現在公股金融業董總級的薪水，相較於其他非公股體系的民營金融業者，落差最起碼從2倍、3倍起跳，最高甚至達10倍之多。

6.公股金控、銀行除董事長薪資行情與一般民間金融業的落差大，妨礙旗下包券、投信、人壽等子公司的董總級經營高層攬才。據了解，公股金控旗下證券、投信等面對金控「天花板」限制，月薪通常僅26至30萬元，年薪一般都在大約350萬元至450萬元之間，較一般業界行情落差甚鉅。

7.疫情紅利消退、景氣急轉直下，迫使貨櫃三雄今年1月營收倒退兩年。展望今年挑戰更大，除了通膨、升息、存貨、戰爭等因素罩頂，還有運力供給成長8.2％、需求成長下修至1.4％，差距拉大至6.8％，達近年高峰。

長榮、陽明前董座謝志堅說，接下來就看船公司如何控艙，減輕供過於求、運價下殺的壓力，等待貨量回升，海運業考驗才要開始！

8.菲律賓亞洲鋼鐵公司攜手全球最大鋼廠中國大陸寶武鋼鐵，計劃投資1,080億元比索、約合人民幣135億元，在菲國興建年產量300萬公噸鋼廠，為亞洲鋼市投下震撼彈，鄰近的台灣中鋼和越南河靜鋼都處於暴風圈內，引發外界關注。

9.歷經三個季度的價格及庫存調節後，顯卡需求回歸常態，台顯卡業者今年元月的營收也多呈回檔表現，其中年減走勢更因顯卡價格飆漲情況不復見而擴大。以顯卡及GPU相關應用產品為業務主力的麗臺（2465）、撼訊（6150） 及顯卡ODM廠承啟（2425），月營收皆以雙位數雙減走勢回檔。

10.受到面板廠維持低稼動的影響，偏光片廠1月營收探底，誠美材（4960）1月營收約5.74億元、年減42.08％，力特（3051）1月合併營收約1.41億元、年減49.89％。第一季面板廠嚴控產能、需求疲弱，此外持續要求降價，預估偏光片單季仍有5％以上的跌幅。

11.自行車產業自疫情紅利結束後，隨組車廠從去年下半年開始出現高庫存壓力、紛紛調整訂單，自行車零件廠三雄－桂盟（5306）、利奇（1517）、日馳（1526）首當其衝，自去年第四季起營收明顯下滑，今年1月更在春節長假、產業淡季，加上高基期衝擊下，營收大幅衰退3至6成。

法人認為，零件廠第一季營運恐將面臨挑戰！

12.2022年10大建商出現大洗牌，全台10大代銷變化相較來得小，龍頭寶座仍由海悅廣告以2184億元蟬聯，2~4名也無變化，分別是新聯陽、甲山林、新理想拿下；新進榜的有新高創、創意家、漢華行銷；令人詫異的是，南台灣代銷龍頭上揚國際董事長林聰麟卻透露，「今年將不接新案！」

13.大陸偵察用高空氣球飛入美國領土引發外交風波，美國已經派戰機將其擊落。美國商務部周五（10日）宣布對6家大陸實體實施新一輪制裁，指控其支持大陸偵查氣球項目，包括氣球和相關零組件。

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