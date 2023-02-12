買盤壓寶 保瑞、泰詠等15檔三面俱佳

台股近期呈現高檔量縮整理格局，投資專家認為，短線仍以類股輪動趨勢為主，建議關注元月營收不減反增、三大法人偏多操作，且成交量逆勢放大個股，保瑞（6472）、泰詠（6266）等15檔，有機會持續吸引買盤青睞。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，台股周線終結連四紅，但僅呈現小跌，表現相對優於鄰近亞股。不過，在個股部分，由於人氣指標IC設計族群元月營收不佳，股價拉回整理，而台積電繳出雙增成績，10日上漲0.93％，支撐大盤表現，基本面為個股強弱表現依據，後續將要關注美最新CPI數據，牽動資金動向。

根據統計，盤面上符合元月營收繳出年增、月增的佳績，以及近一周獲三大法人積極敲進，帶動成交動能放大，基本面、籌碼面以及市場人氣三多條件兼備的個股包括：保瑞、泰詠、愛之味、零壹、全科、王品、巨有科技、佳醫、岱宇、寶一、雲品、晶華、旭富、雄獅、老爺知等15檔，股價具表現機會。

關注上述個股，元月營收成長、且具法人買盤關愛的個股主要集中在生技、餐飲觀光等非電族群，反應農曆春節長假效應，電子股普遍面臨傳統淡季，與工作天數少，出貨力道較弱，僅軟體、雲端資訊服務業績不受影響，並搭上ChatGPT題材，躍居盤面亮點。

保瑞去年9月起併入安成藥營收後，成為公司最重要的業績來源，元月營收達18.95億元，月增26.05％，年增逾4倍。法人看好，安成藥在美國市場擁有多張學名藥證而且已經上市銷售，且公司受惠CDMO代工與併購安成藥效益，去年營收達百億元以上，全年獲利挑戰兩個股本。

此外，台新投顧副總黃文清認為，隨著疫情解封，國內餐飲、觀光春節期間旺季效應顯現，元月營收普遍繳出佳績，加上後續還有政府將全民普發6,000元現金利多助攻，看好內需市場迎來刺激經濟的活絡效應，挹注電商、餐飲、觀光等業者營運動能。

受惠疫情常態化和嚴控解封，餐飲品牌指標王品在春節連假期間營運爆發，元月營收21.7億元，較去年同期成長26.7％、月增24.69％。市場預估，由於內需消費回溫，加上放鬆疫情控管，消費者回到餐廳用餐意願高，王品首季營收、獲利可望上修，今年台灣地區和零售業務營收將雙位數成長。