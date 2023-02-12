高盛看好台積電、聯電 雙雙調升目標價

晶圓代工龍頭台積電、二哥聯電10日雙雙改寫金兔年開紅盤以來高點，股價表現頂住產業下行逆風。台積電最新公告的元月營收重返2,000億元大關，無懼工作天數較少，繳出月增、年增佳績，

包括高盛、花旗環球證券相繼調升股價預期，來到708元與620元；高盛同步也將聯電股價預期升至68元。

台積電10日收545元、盤中高點達546元，聯電收50.8元、盤中高點來到51.2元，晶圓代工雙雄同步刷新金兔年以來的高點。外資法人分析，股價強勢除了來自市場風險偏好提升，國際資金回流台股外，還包括市場看好台積電業績逆勢突圍，以及台系晶圓代工大廠海外布局積極的產業結構變化，有助緩解客戶對地緣政治風險疑慮，進而能提高自身評價。

台積電除擴張美國、日本廠，未來可能進一步於歐洲擴廠，而聯電正著手新加坡的新廠擴建（Greenfield），雙雄動作頻仍，不錯失發展契機。

高盛指出，考量地緣政治風險，晶圓代工客戶更傾向台系大廠同步提供海外產能以分散風險，且願意支付更高費用，「台灣加一」模式正創造獲利優勢，可望帶動主要台系晶圓代工大廠股價走強；這也代表生產基地愈有彈性的晶圓代工者將愈有競爭力，台積電就是趨勢中最大受惠者。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀說明，台積電短期營收亮眼主要來自2022年第四季部分出貨遞延，加上今年初調漲代工價格。放眼後市，因智慧機需求持續不振，預期台積電的季節性修正將持續到第二季，第三季時才會見到溫和復甦。

好消息是，高階iPhone新機與高效能運算（HPC）業務2024年將帶動3奈米製程量產，花旗環球著眼台積電長線技術領頭羊地位，維持「買進」投資評等。

值得注意的是，高盛證券與花旗環球證券對台積電合理股價預期原本各只有577元、550元，在多頭陣營中為相對保守者。此番同步上調，其中，高盛證券調升至708元，甚至超越摩根士丹利證券的700元。

高盛證券也維持對聯電正面看法，認為聯電憑藉堅實的定價策略，客戶組成與產品組合都較過往進步，就算在庫存調整的產業下行循環，獲利能力仍有一定水準。長線而言，聯電在成熟製程地位穩固，是5G、電動車、物聯網（IoT）發展的重要受惠對象，因而將股價預期由55.5元，拉升至68元。