新一周台股展望 法人看好九類股奮起

10日指數收盤為15,586.65點，較上個周五（3日）累計下跌16.01點，周跌幅為0.10％。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：AI股、伺服器股、晶圓製造股、手機股、生技股、電動車股、觀光股、百貨股、軍工股等，研判本周指數將在15,300－15,800點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內利多因素，包含：

1.內需消費回升。

2.通膨預期降溫。

3.外資資金持續回流。

台新投顧提醒要留意三項國內外利空因素：

1.出口動能不振。

2.景氣衰退疑慮仍在。

3.短線獲利了結賣壓。

台新投顧操作建議指出，美國車市基期偏低，加上《降低通膨法案（IRA）》刺激電動車銷售，2023年將重回成長軌道；歐洲車市距疫情前水平仍有段距離，亦享有低基期優勢，逢低可留意國內歐美汽車供應鏈。國境解封後，觀光業回溫，國內消費需求增加，加上政院將普發現金，助攻觀光業營運動能，飯店、餐飲、百貨、電商等族群可望受惠。中國鬆綁防疫措施，有助於製造業復甦，加上房地產支持政策陸續推出，同步推升鋼鐵需求，有利鋼鐵盤價拉升，進而改善鋼廠獲利。

摩爾投顧：指數區間15,000－15,900點

上周各類股漲跌互見，以觀光類指數上漲3.38％最強勢，航運類指數下跌3.61％最弱勢。摩爾投顧預期本周指數在15,000－15,900點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：IC設計股、食品股、觀光股、工業電腦股、記憶體股、電商股、遊戲股、儲電股等。

摩爾投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內利多因素：

1.台股新一波法說會高峰登場，旺宏、新唐、富邦媒、世界、第一金等指標型企業，即日起至2月底，將接續舉行法說會，市場聚焦晶圓、IC設計、百貨、金融等四大產業，寄望法說佳音為多頭攻勢增添柴火。

2.近日外資調節金融族群，買超台積電、鴻海等電子指標股，資金轉進高價中小型IC設計股，押寶作夢行情增溫，法人力推的高價IC設計股。

另留意兩項國內外利空因素：

1.聯準會（Fed）多位官員強調，有必要繼續升息，在持續的價格壓力下，最終利率可能達到比先前預期更高的水準。隨著Fed推動控制通膨的努力，還會有多次升息，意味貨幣政策可能需收緊一段時間，這加劇市場的審慎氛圍。

2.主計總處發布1月消費者物價指數（CPI）年增率3.0％，再次飆破3％；而CPI驟升，除將牽動央行3月的貨幣政策，也會影響綜合所得稅、基本稅額、遺產及贈與稅等各項扣除額，以及企業最低稅負制起徵點（免稅額）是否調升。

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