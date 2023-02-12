餐飲股四大天王誰具股王相

產業景氣呈現「外冷內熱」，國內餐飲連鎖集團農曆春節業績大爆發，餐飲股四大天王豆府(2752)、八方雲集(2753)、瓦城(2729)、王品(2727)。由於瓦城元月營收繳出亮麗成績單，帶動近日股價表現強勢，餐飲股股王之爭更趨白熱化。

豆府餐飲集團元月營收2.93億元，創單月歷史新高，月增16%、年增66%，營收成長除春節旺季帶動，也來自於集團內部新品牌與新門店的拓展效益，其中去年12月於南紡購物中心，新開全台第三家分店的正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」，單店月營收逾1,000萬元，成為豆府餐飲集團單店月營收破千萬的首家分店。

豆府從今年初193元起漲，截至2月10日收盤價243元，股價漲幅26%，暫居餐飲股股王，但豆府交易量偏低，股價易漲易跌。

八方雲集1月營收5.79億元、月減0.7%、年增6.08％，創同期新高，八方雲集在餐飲四大天王中元月營收成長力道最弱，但因列入MSCI成份股，加上八方雲集鍋貼水餃又調漲價格，2月10日股價爆量亮燈漲停、以240元做收，股價直逼豆府，成為餐飲股股后。

瓦城除夕至初七業績成長3成，四大品牌聯合推出的外帶年菜套餐業績亦較去年大幅成長，1月自結合併營收6.52億元，月增47.77％、年增67.08％，改寫單月歷史新高。

瓦城股價從今年初205元起漲，截至2月10日收盤價226.5元，漲幅10.5%，股價居餐飲股第三高，成交量也較略顯不足。

瓦城新春團圓宴套餐及尾牙春酒專案延長至2月底，搭配西洋情人節、228連假商機助攻，預期將有助提升客單價，挹注營收成長動能。

王品近期股價成為台股焦點，股價於2月8日重新站上200元大關，在多空激戰下，2月10日股價200元失守、以199元做收，但外資持續站在買方、買超1144張，成為餐飲股熱門指標。

王品集團表示，今年春節假期台灣305家店動能全開、店店爆滿，翻桌率高達4～6輪，10天連假總來客數突破110萬人、貢獻6.8億元業績，較去年春節同期成長5成。

王品自結1月兩岸合併營收21.7億元，創單月新高，年增26.7％、月增24.69％。其中台灣事業群業績大爆發，1月營收一舉衝上16.6億元，月增14.52％、年增36.65％，刷新單月營收14.5億元紀錄；大陸事業群1月營收也回升至5.1億元，改寫近5個月新高，月增75.69％、年增2.34％。

大陸商務部統計，春節期間零售、餐飲銷額較去年同期增長6.8%，王品大陸事業群表現更是搶眼，業績較上月大增新台幣2.2億元。而近期召開的大陸國務院常務會議，宣告「2023消費提振年」將統籌開展全國性消費促進活動，有望帶動王品重拾大陸成長動能。