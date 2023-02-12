非電子 外資近期狂掃這檔7.8萬張

海陸兩樣情！貨櫃雙雄慘遭滅頂 外資卻狂掃「這檔」7.8萬張

台股上周五（10日）加權指數小跌12.06點，收在15,586.65點，單周小跌16.01點，平均日均量2113.94億元，終止周線連四紅，其中外資買盤縮手，單周小幅賣超2.03億元，也中止連四買，僅有投信法人站在買方市場，回補34.12億元。

晶圓代工龍頭台積電（2330）上周五盤後公布元月營收2,000.5億元，年增16.19％，優於市場預期、改寫同期新高；台積電收盤價545元，為今年以來波段高檔，本周能否維持續漲，左右大盤往上突破15,700點的攻勢。

台經院下修今（2023）年GDP為2.58％，各大機構也預估約落在2.5％左右，一般預料第一季為低點，之後將逐季走高；PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，根據過往經驗研判，每當景氣進入底部或是過熱的初段，外資有高機率出現大幅度的買賣轉換，由此研判，台股應該是進入景氣落底。

外資單周買超前10大上市個股依序為榮運（2607）78,811張、群創（3481）62,860張、友達（2409）58,587張、聯電（2303）45,818張、台積電（2330）27,691張、華孚（6235）24,209張、日月光投控（3711）14,667張、漢翔（2634）10,558張、緯創（3231）9,112張、新唐（4919）7,517張等。

外資單周賣超前10大上市個股依序為玉山金（2884）36,108張、長榮航（2618）29,759張、陽明（2609）28,583張、華新（1605）23,766張、中華電（2412）22,607張、長榮（2603）21,633張、中信金（2891）21,236張、開發金（2883）20,447張、永豐金（2890）18,742張、國泰金（2882）18,230張等。

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（旺得富理財網 黃順德）