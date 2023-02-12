台股拚突破15,700 聚焦兩關鍵因素

台股拚突破15,700點 聚焦台積電續漲及新一波法說會兩因素

上周美股波動及外資買盤縮減，台股呈現橫盤整理；本周盤勢挑戰突破15,700點，市場聚焦台積電續漲力道及新一波法說會等兩因素，後者有旺宏、原相、精材、華邦電、新唐等科技公司，關注對第一季營運展望。

上周美股震盪拉回，上周外資在台股買盤縮減，周外資賣超雖僅2.107億元，但與前周買超1,195.457億元呈現買盤明顯縮手，同期間投信買超34.105億元，但自營商賣超81.847億元，合計周的三大法人賣超金額49.775億元。

其中10日法人賣超35.328億元，也僅投信買超6.196億元，外資及自營商各賣超1.572億元、39.96億元。倒是上周外資在期貨市場增持多單，10日外資台指期多單部位為1萬1,682口，周增持多單2,355口。

10日公布元月營收，上市櫃公司單月營收3.205兆元，為2022年2月以來低業績，月減8％、年減10％，且單月營收創新高家數縮減為25家，主要是春節長假期及營運天數較少，也早在市場預期中，台股維持橫盤整理走勢，周指數小跌16.01點，但周K線連五紅。

權值龍頭台積電10日盤後公布元月營收2,000.5億元，還維持年增16.19％，台積電近期股價維持強勢，10日收盤價545元，為今年以來波段高檔，也是穩住大盤守穩年線上震盪主要功臣，台積電本周能否維持續漲，攸關台股指數往上突破15,700點。

其次上周的聯詠、友達、亞德客-KY、日月光投控、穩懋、力旺、譜瑞-KY、精測等法說會後，本周接續10餘家上市櫃法說會將登場，13日致新，14日旺宏、中光電、京城銀、原相，15日遠傳，16日精材、豐泰、可成、喬山，17日力智、華邦電、新唐、盛群等，關注公布最新業績以及第一季營運展望，也牽動個股的法人投資策略調整以及股價行情波動。