ChatGPT全球爆紅 8家概念股總盤點

美國OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT，推出短短2個月，用戶數飆破1億人口，打破臉書、Instagram、TikTok等過去所有網路服務的紀錄，掀全球AI（人工智慧）熱潮，除微軟（Microsoft）決議投資數10億美元發展AI聊天服務，Google也推出對話式AI服務Bard應戰。

摩爾投顧分析師何基鼎指出，未來AI應用範圍愈來愈廣，幫使用者寫文章、程式、製作影片、簡報等輕鬆上手，帶動HPC（高效能速運算）相關需求大幅提高，可留意智原、金麗科、威盛、世芯、矽力-KY等5檔相關個股。

▲智原：聯電旗下IC設計公司，主要業務為委託設計（NRE），特殊用途的積體電（ASIC），並專注於生命周期長、延續性高、毛利率高且季節性不明顯的利基型市場，各大廠相繼投入AI將提供成長動能，1月營收10.7億，維持相對高檔，獲利能力沒改，只要前波跳空缺口的低點190元沒有跌破，短多格局持續。

▲金麗科：大陸相關高速運算的類股漢王科技、拓爾思、雲從科技等漲逾6成，百度、騰訊等網路服務大廠未來都會提供相關服務，帶動高階CPU、GPU的需求，金麗科擁X86處理器技術，且全是自行發展，不受美中科技戰影響，是陸廠少數可以選擇的非美系IC設計廠商，股價在155元附近測底成功，底部漸墊高。

▲威盛：透過新成立的威宏科技，負責客製化IC設計、系統設計服務包含IC量產及測試、封裝和軟體整合等，手握美國、亞洲等大客戶訂單，業務持續成長，母公司則持續發展X86架構的矽智財應用，AI領域布局多年，去年第3季EPS 0.41元，扭轉連2季虧損，營運現轉機，留意日KD指標回落到20附近，股價且不破區間低點72.5元可入手。

▲矽力-KY：專業類比IC設計公司，主產品為電源管理晶片，應用涵蓋消費性電子、資訊、通訊及工業，雖電源管理IC去庫存緩慢，但已切入伺服器、資料中心等新領域，股價600元之上都偏多，可以留意回測5日線的買點。

▲世芯-KY：7成業績來自對岸，因美中晶片戰使股價從千元摔至最低363元，現在經過產品調整組合後，去年82％業績由高速運算（HPC）貢獻，壁仞科技、沐曦集成電路等陸廠是大客戶，未來大陸發展AI聊天機器人，有助推升獲利能力，本周五K線爆量出現下影線，顯示承接意願高，有機會再戰千金價。

同為摩爾投顧分析師的鐘崑禎，則看好ChatGPT隱藏版彩蛋的矽智財族群，由於在HPC中，IP矽智財產業最上游，幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能，讓單一晶片可搭載IP數增至上百個，IC設計廠直接購入IP模組，實現特定功能，簡單來說就是IC設計中的「設計師」，所訂定力旺、M31、創意等3檔。

▲力旺：全球最大的純邏輯製程非揮發性記憶體技術開發及供應商，合作對象至少1800家IC設計公司、10家IDM 廠、24家晶圓代工夥伴，全球累計超過360億個IC產品使用力旺技術，今年EPS估賺逾2個股本。

▲M31：從事基礎矽智財與記憶體設計，近期積極發展高速傳輸IP矽智財，產品應用於AI、IoT、車用及存儲領域，投入先進製程，將自今年起貢獻營收，EPS估18~20元

▲創意：自有IP非營運重點，多數客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，營收和毛利率也較同業穩定，估今年EPS30~32元，但第1季為營運淡季，短線看法偏中立。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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