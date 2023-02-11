外資大動作所謂何？台今年GDP先蹲後跳

元月外資買超台股金額達2,007.5億元，改寫歷史單月次高紀錄，僅次於2005年12月，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，根據過往經驗研判，每當景氣進入底部或是過熱的初段，外資有高機率出現大幅度的買賣轉換，由此研判，台股應該是進入景氣落底。由於市場持續下修今年GDP預期，各大機構預估約落在2.5%左右，一般預料第一季為低點，之後將逐季走高。

台股在近期大漲之後，本周出現高檔震盪走勢，10日加權指數小跌12.06點，跌幅0.08%，收在15,586.65點，全周指數小跌16.01點，周線跌幅0.1%，平均日均量2,113.94億元，周K線仍維持連5紅。

本周三大法人買氣暫歇，外資小幅賣超2.03億元，中止連4買態勢，自營商也從連4買轉為賣超81.85億元，僅有投信法人站在買方，回補34.12億元，三大法人單周合計賣超49.76億元。

本次台股在MSCI最新季度調整中，呈現MSCI全球新興市場、MSCI全球市場兩指數持平，MSCI亞洲除日本指數微幅調升0.03個百分點，成功達成連二升，雖然從長期來看，MSCI指數對於台股的影響僅為短期，主要仍視整體投資情緒，不過因為台股正從去年下行趨勢的谷底彈升，本次MSCI季度權重調升仍有利於提振整體投資情緒，且有利國際被動資金回補。

孫傳恕表示，這波由科技股領漲的趨勢鮮明，三大指數中，電子類股持續站穩短中長天期均線，根據2008至2009年的經驗，景氣衰退過程往往伴隨指數落底後領先反彈回升，目前台股12月的景氣領先與同時指標持續下跌，12月外銷訂單數據也受到中國影響出現明顯衰退，在在反映目前台灣正處於景氣衰退期間，而指數自今年一月起則已有落底回升跡象，且開始陸續反映對於下半年經濟回穩的樂觀預期，吸引國際資金提前卡位回補科技族群。

針對類股挑選，孫傳恕建議仍以具有成長動能關題材為主，因此HPC、資料中心、新能源車、中國內需復甦等可做為投資主軸，特別是今年上半年企業庫存調整將落底，下半年隨著半導體業復甦，搭配中國內需疫後回溫，有利消費電子下半年表現，激勵科技股有望一甩去年頹勢，領先非電子產業領漲反彈。

延伸閱讀

營收步步高 13檔悍將吸睛

製造業景氣仍低迷，題材股輪動表現

台股MSCI調整 小型指數增10檔 月底將爆量