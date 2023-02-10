大解封時代 興櫃航空股起飛

各國防疫措施大鬆綁，興櫃「解封受惠股」元月營收大秀拳腳！在「史上最長年假」的報復性旅遊潮加持下，航空業客運市場喜迎復甦元年，星宇航空（2646）1月營收「三級跳」衝上15.23億元，再刷歷史新高，台灣虎航（6757）營收也重返疫情爆發前水準，創三年新高。

受工作天數減少影響，多數公司1月淡季效應明顯，惟在春節期間大賺「觀光財」的解封受惠股卻大有斬獲。

觀察興櫃市場營收表現，不銹鋼上游廠燁聯1月營收逆勢月增0.2％、達41.1億元，擠下遠壽、再登興櫃營收冠軍寶座；星宇航空、和淞、長榮航太、台灣虎航、達發、宏碁遊戲、富基電通、龍德造船，則位居第3～10名。

隨疫情逐漸流感化，長達3年的惡夢也進入尾聲，觀光業卯足全力拚業績，當中又以航空業復甦力道最為顯著，以興櫃市場觀察，星宇航空、台灣虎航1月營收相繼報喜，達15.23億元、9.03億元，分別創下歷史新高及同期次高。

星宇航空單月自去年7月來一路「步步高升」，連七個月單月營收創高，1月營收更首度挑戰「雙位數」的10億元大關、達15.23億元，月增57.74％、年增12.95倍。法人指出，受惠春節長假效應，出國旅遊人數強勁成長，星宇航空平均載客率高達七成。

至於台灣虎航營收也在國境解封後出現爆發性成長，1月營收衝上9.03億元，月增81.48％，年增高達20.6倍，創下2020年1月以來新高，相當於重返疫情前水準，同時也是史上第四佳的單月表現。

此外，受惠進入飛機維修旺季的帶動，提供飛機維修服務的長榮航太1月營收也達10.28億元，月增3.77％、年增12.42％，登上歷史第三高，且後續訂單一路滿至10月，營運前景看旺。

值得留意的是，餐飲、飯店、娛樂場所等元月營收也齊創佳績，其中，連鎖餐飲集團乾杯，1月營收達4.88億元、也是歷史新猷；而疫情期間慘遭重擊的KTV產業也自谷底復甦，國內KTV龍頭錢櫃營收衝上4.44億元，月增28.23％、年增39.16％，甚至超越疫情前水準，創9年來單月新高。