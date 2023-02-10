營收步步高 13檔悍將吸睛

告別年底需求高峰後，1月向來是電子營收淡季，但受惠大陸疫情解封、農曆年消費旺季，觀光飯店及旅行社迎來報復性消費成長，帶動1月營收大爆衝，篩選1月營收有13檔營收至少連3個月遞增，且法人本周偏多操作，其中，晶華（2707）、雄獅（2731）及老爺知（5704）等，都是解封受惠股。

每年第四季是電子業旺季，高點多落在10月及11月，12月拉貨多出現高峰後下滑，到了隔年1月電子業淡季效應明顯，不過，與民生食品消費相關的產業，則有新舊曆年相繼來到開始增溫，尤其歷經3年疫情封控後，今年解封帶來消費性報復強彈，包括年終尾牙及國內外旅遊大增，帶動相關產業營收強彈。

據統計，1月至少有50家上市櫃公司營收3個月以上步步高，即呈現連3個月營收逐月遞增，其中，以五福、台灣高鐵（8個月）、雄獅、御頂（7個）及其祥-KY等五家公司，1月營收出現連6～8個月，即半年以上遞增，全數與觀光、餐飲、旅遊、食品消費是最典型的解封受惠股。

不過，受到關注的是，解封受惠股從去年10月落底後就展開強彈，不少個股股價翻了好幾成，甚至於有不少個股更是從去年第一季就開始從谷底翻揚，股價更翻了好幾倍，在股價漲多下，法人逢高調節。投資專家建議，漲多股不建議再加碼，小心被套在最高點。

進一步篩選1月營收連3個月以上遞增，且本周法人偏多操作，則有兆豐金、佳醫、中再保、晶華、雄獅、老爺知、士電、統振、山富、牧東、惠特、新天地、富野等。

儘管法人本周買超這13檔個股都不多，除了兆豐金獲1,203張、達千張以上買超之外，其餘多在數百張至20多張買超。不過，本周三大法人在集中及櫃買兩市場都大賣超，在此情況下，仍可獲法人加碼實屬不易。

就這13檔個股1月營收表現分析，因是連3月增，所以都是月增，其中，以不鏽鋼股牧東月增近1.8倍，表現最驚人，但卻是年減逾七成；再來是雄獅及山富，受受惠國人農曆年出國潮，1月營收月增也在六、七成以上，若以年增來看，山富年增逾13倍、雄獅年增近六倍表現最亮眼。