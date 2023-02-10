四大強勢類股 買盤搶進

台股持續守穩年線上高檔震盪格局，10日收15,586.65點；半導體、軍工、觀光餐飲、綠能儲能等四大強勢類股14家指標公司元月業績差異化表現，半導體受制於產業景氣及庫存調整，表現較弱勢，其餘三類股多呈現年營收都成長，也吸引法人買盤搶進。

上市櫃公司元月營收在10日公布，雖然受到長春節休市以及營運天數較少因素影響，市場對於元月業績多預期衰退偏多，不過以今年初以來盤面四大強勢類股，包含半導體、軍工、觀光餐飲及綠能儲能等，市場緊盯相關公司相關公司最新業績表現，

根據台新投顧彙整統計資料顯示，半導體相關的聯電、台積電、日月光投控、新唐，軍工相關的漢翔、神基、豐達、雷虎，觀光餐飲相關的王品、雄獅、晶華，以及綠能儲能相關的台達電、系統電、信邦等14家指標公司，元月營收僅聯電、日月光投控、新唐3家呈現年減，新唐年減31.91％最多，日月光投控及聯電各年減7.09％、4.31％，晶圓代工龍頭台積電逆勢年增16.19％。

但另三個強勢產業相關10家公司元月營收都呈現年增，其中觀光股雄獅受惠國境解封商機，年營收翻倍年增5.9倍，王品及晶華兩檔績優觀光股也各年增26.7％、31.43％。

軍工股的漢翔元月營收年增達52.87％，豐達及雷虎也各年增45.66％、20.27％，神基則是年減3.44％。至於綠能儲能相關產業，台達電元月營收年增達12.54％，系統電及信邦兩檔小型股也各年增35.43％、17.12％。

檢視該14檔強勢類股指標公司今年來股價多有亮眼漲勢，聯電、台積電、新唐、王品等股價累計漲幅都超過20％，至於日月光投控、豐達、系統電、信邦等累計漲幅也高於10％。

其中以2月來法人進出，聯電14.2萬張買超量最多，台積電、日月光投控各買超6.05萬張、3.38萬張，新唐及漢翔兩檔買超量也突破萬張，顯示基本面相對抗跌，吸引法人買盤提前卡位，也推升股價上攻走勢。