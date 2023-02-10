12檔元月營收雙增 外資力捧

上市櫃2023年元月營收成績單公布，雖受到農曆春節長假影響，不過，整體仍有187家公司繳出月、年雙增佳績，進一步篩選有外資買盤進駐的個股，則有岱宇（1598）、保瑞（6472）等12檔脫穎而出。

包括岱宇、保瑞、王品、泰詠、合勤控、群益證、鈊象、台積電、零壹、鴻海、中化、愛之味等，2023年元月營收表現優於去年同期及12月，且近期湧入外資買盤，期間加碼達千張以上。若以類股來看，則分布較為廣泛，涵蓋運動器材、生技、餐飲、網通、證券、半導體、食品等，呈現個股表現。

健身器材大廠岱宇歷經全球家用健身器材市場近一年調整，整體庫存已逐漸回歸正常水位，元月營收回暖，達7.9億元，年增8.87％、月增6.38％，市場看好集團在今年首季將陸續推出新款家用健身器材及智能化家用重訓設備，有望持續帶動整體銷售動能，外資已連17日偏多操作，期間買超1,543張。

而在網通族群部分，合勤控受惠客戶恢復對PON拉貨，加上對比去年同期缺料問題已明顯舒緩，推升元月營收達29.74億元，年增率23.95％，月增4.55％，不受農曆春節因素影響，首季營收可望淡季不淡。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，台積電法說激勵其他科技股表現，元月營收強勁，帶動股價反彈。

另外，中國大陸解封也是盤面一大利多題材，大陸非製造業PMI從去年12月41.6躍升至今年1月的54.4，中國民眾疫情間家庭新增額外儲蓄人民幣4.9兆元，被認為是「報復性消費」資金來源。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，元月營收因工作天數較短，導致以出口為導向的電子、製造業營收普遍低於去年同期，以基本面分析，根據電子業法說內容來看，庫存在第二季即可降到較為合理水位，下半年獲利優於上半年。

展望後市，法人認為，上市櫃元月營收陸續反應後，接下來將關注14日將要公布美國1月CPI、15日則有巴菲特旗下波克夏將公布持股明細，是否進一步增加台積電持股，為盤面兩大焦點。