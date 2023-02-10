三大法人賣超35億 台股下周續攻聚焦1事

外資回頭再等等 三大法人賣超35.31億元

美國聯準會官員放鷹及殖利率倒掛惡化，以致賣壓出籠，9日美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.02％至0.13％；台積電ADR逆揚2.56％。10日台股加權指數開盤上漲28.62點、報15,627.33點，隨後卻向下走，權值股MVP台積電（2330）、金融股擔綱撐盤要角，大盤開高走低仍有撐，終場小跌12.06點或0.08％、收15,586.65點，成交量降至2,097.74億元。本周下跌16.01點或0.1％，周線止步於連4紅。

今日外資（不含外資自營商）賣超1.5646億元，投信買超6.2075億元，自營商賣超39.9604億元，三大法人賣超35.31億元。外資連2日賣超，累計7.14億元；本周累計賣超2.03億元；本月來累計買超441.75億元；今年來累計買超2,449.25億元。

（編輯：廖小蕎）

台股擁好「積」友 分析師看中線給4字評

台股歷經急漲後，今（10）日小幅開高後隨即壓低陷入高檔震盪，惟台積電（2330）等部分電子權值股力挺撐盤下，跌幅有守，終場台股收跌12.06點、報在15,586.65點、成交量為2,097.74億元；本周台股下跌16點。

電子權值股今有台積電力挺大盤跌幅有守，台積電收漲0.93％、報在545元；聯電（2303）震盪收漲0.59％；鴻海（2317）盤中股價最高達102元、終場收漲0.5％；大立光（3008）開高走高，一度大漲逾3％，最高來到2290元，創下今年來新高價，驚險奪回股王寶座，終場收漲2.04％、報2255元；信驊（5274）收跌0.22％至2225元。

MSCI明晟今公布最新一季度調整，台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重為13.97％維持不變，其中，全球標準型指數成分股台股並無新增或刪除，全球小型指數則新增10檔，相關個股調整預計提前於24日收盤後生效，八方雲集（2375）攻上漲停。

由於本次MSCI全球小型指數中並未見到IC設計類股，就連先前呼聲高的創意（3443）也意外未入榜，股價跌約1％，使得今日IC設計股猶如洩了氣的皮球，指標股聯發科（2454）開低震盪下挫逾1％，股價最低達739元，M31（6643）、祥碩（5269）重挫逾4％，晶心科（6533）跌約2.5％、瑞昱（2379）跌逾1％。

台股明顯輪動，AI概念漲多拉回，軍工概念則震盪激烈，雷虎（8033）攻上漲停，精剛（1584）、八貫（1342）均開高後震盪劇烈，八貫更一度攻上漲停，漲幅收斂至1.76％，精剛也漲逾1％。

航運股今成弱勢指標，運輸指數破季線位置，貨櫃三雄長榮（2603）收跌逾2％，陽明（2609）、萬海（2615）分別收跌1.78％、1.82％。

分析師表示。台股加權指數仍維持向上楔型之趨勢，中線居高思危，技術面滿足點16,200-16,300點，目前基本面仍不足以支撐漲勢，高出低進，萬六以上建議減碼。以目前籌碼來看，台股將以盤堅向上格局進行整理，指數短線漲勢慣性可望延續，需要補量才能續攻，操作建議以短打為主，下周聚焦美國CPI公布。

（時報資訊 王逸芯 ）

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