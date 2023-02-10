雙利多加持 八方雲集狂漲8％飆新天價

真正的「水餃股」八方雲集（2753）入選MSCI明晟全球小型指數，但市場呼聲高、股價創天價925元的創意（3443）反而落選，水餃股竟然打贏翻紅的IC設計股，真不可思議！八方雲集兔年開紅盤時，因美國展店效應，股價創新高至227.5元，之後一路盤整，今（10）日挾著水餃漲價和入選MSCI雙利多，盤中再飆漲逾8％至237元新高，連網友都說「真水餃股」、「八方漲價，又入選MSCI，是不是穩了？」

八方雲集表示，因原物料及基本工資雙漲，從13日起部分產品漲價，平均漲約5％，包括招牌鍋貼、水餃每顆漲0.5元至6.5元，韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米口味鍋貼與水餃每顆漲0.3元至6.6元，新蔬食鍋貼水餃漲0.5元至7元，鮮蝦水餃漲0.5元至10元。至於其他產品，包括麵類、餛飩、抄手及各式湯品、小菜等皆維持原價。

八方雲集在2021年底曾漲價，僅隔1年多又再漲價，公司解釋，因雞蛋年漲逾30％太兇，沙拉油、調理油也年漲逾11％，加上豬肉和麵粉年漲6％，才不得不漲價。

創意漲太少了，再漲多一點就入選

八方雲集於2000年創立，旗下擁有多家品牌連鎖店，門市逾千家，最大品牌八方雲集營收占逾7成，去年原物料成本大漲，前3季每股仍賺7.53元。因疫情退出中國大陸市場，但去年攻進美國，在加州開了2家店，預計今年每季再開2家店，至年底達到10家店，也不排除在台積電美國新廠所在的亞利桑那州鳳凰城開店。

由於美國市場商機大，單店營收、毛利都高，法人表示，八方雲集若美國展店順利，營收將占逾10％，有機會超越香港，成為第2大營收市場，並看好利潤率將改善，今年獲利加速成長。

PTT股板網友有褒有貶，也有為創意可惜的，「水餃多」、「八方：好的，開漲」、「創意漲太少了，再漲多一點就入選」、「八方要噴0.5元了，拒吃，嗚嗚」、「八方越來越不好吃，又一直漲」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

MSCI小型指數新寵妃 八方雲集燦笑、1檔垂淚入冷宮

經濟衰退隱憂拖累美股收黑，MSCI明晟今日公布最新季度調整，台股成分股在全球標準指數無變動，今以15,627.33點開出，權值股台積電(2330)上漲觸及546元，聯發科(2454)下跌觸及739元，指數落於盤下整理，MSCI全球小型指數則新增10檔，八方雲集(2753)聞訊亮燈觸頂，視陽(6782)、森崴能源(6806)一度雙雙強彈近半根停板，僅M31(6643)下挫半根停板獨自垂淚。

MSCI明晟最新季度調整今日出爐，台股成分股在全球標準指數無變動，全球小型指數則新增八方雲集(2753)、晶睿(3454)、健喬(4114)、材料-KY(4763)、榮剛(5009)、M31(6643)、視陽(6782)、森崴能源(6806)、東哥遊艇(8478)、高力(8996)等10檔，將在24日盤後生效。

在全球逾1000家店的鍋貼大王八方雲集(2753)因食材原物料、人力、物流成本持績增加，宣布13日起調整部分產品價格，合計6款鍋貼及水餃平均漲幅約5％，成為繼鬍鬆張後，第二個在農曆年後宣布漲價的中式庶民餐食連鎖集團，今日受到新納MSCI全球小型指數成分股消息激勵，一度亮燈漲停衝上240元波段高點，為新增股中表現最猛。

森崴能源(6806)1月營收為5.63億元，年增285.87%，在綠能題材看俏下，今日放量大漲半根停板，挺進月線關口，東哥遊艇(8478)、健喬(4114)、榮剛(5009)、視陽(6782)同步走高，高力(8996)、晶睿(3454)同步走揚，材料-KY(4763)遭獲利回吐翻黑，M31(6643)沾上AI概念光環昨日亮燈漲停，今日遭賣單調節壓回逾半根停板，表現最弱勢。

全球小型指數（MSCI Small Cap）成分股部分，此次新增157檔、刪除110檔。其中，亞太區以印度新增25檔、刪除4檔最多，中國大陸新增、刪除各12檔居次，日本新增9檔、刪除4檔，台灣則新增10檔。

（時報資訊 龍彩霖）

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