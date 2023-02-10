2/10盤中熱門焦點股

今（2/10）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）真水餃股！八方雲集入選MSCI再噴新高

真正的「水餃股」八方雲集（2753）入選MSCI明晟全球小型指數，但市場呼聲高、股價創天價925元的創意（3443）反而落選，水餃股竟然打贏翻紅的IC設計股，真不可思議！八方雲集兔年開紅盤時，因美國展店效應，股價創新高至227.5元，之後一路盤整，今（10）日挾著水餃漲價和入選MSCI雙利多，盤中再飆漲逾8％至237元新高，連網友都說「真水餃股」、「八方漲價，又入選MSCI，是不是穩了？」

八方雲集表示，因原物料及基本工資雙漲，從13日起部分產品漲價，平均漲約5％，包括招牌鍋貼、水餃每顆漲0.5元至6.5元，韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米口味鍋貼與水餃每顆漲0.3元至6.6元，新蔬食鍋貼水餃漲0.5元至7元，鮮蝦水餃漲0.5元至10元。至於其他產品，包括麵類、餛飩、抄手及各式湯品、小菜等皆維持原價。

八方雲集在2021年底曾漲價，僅隔1年多又再漲價，公司解釋，因雞蛋年漲逾30％太兇，沙拉油、調理油也年漲逾11％，加上豬肉和麵粉年漲6％，才不得不漲價。

八方雲集於2000年創立，旗下擁有多家品牌連鎖店，門市逾千家，最大品牌八方雲集營收占逾7成，去年原物料成本大漲，前3季每股仍賺7.53元。因疫情退出中國大陸市場，但去年攻進美國，在加州開了2家店，預計今年每季再開2家店，至年底達到10家店，也不排除在台積電美國新廠所在的亞利桑那州鳳凰城開店。

由於美國市場商機大，單店營收、毛利都高，法人表示，八方雲集若美國展店順利，營收將占逾10％，有機會超越香港，成為第2大營收市場，並看好利潤率將改善，今年獲利加速成長。

PTT股板網友有褒有貶，也有為創意可惜的，「水餃多」、「八方：好的，開漲」、「創意漲太少了，再漲多一點就入選」、「八方要噴0.5元了，拒吃，嗚嗚」、「八方越來越不好吃，又一直漲」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

（2） 政治題材發酵 漢翔盤中逆勢走揚 八貫一度攻漲停

台股今天開高震盪，盤中翻黑，但航空業復甦帶動維修及零組件需求，加上俄烏戰爭方興未艾、中國偵查氣球入侵美國領空一事持續發酵，推動漢翔、長榮航太、八貫等航太維修及軍工概念股盤中逆勢走揚。

漢翔今天股價開高，盤中高點至新台幣40.35元，漲幅超過半根漲停板。預計3月底由興櫃轉上市的長榮航太，因切入軍用無人機業務，同為軍工概念股一員，今天表現不俗，盤中高點至95.5元，漲幅超過2%。

八貫為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，去年打入全球防彈裝備供應大廠供應鏈，目前在手訂單能見度樂觀，9日宣布董事會通過每股擬配發現金股利5.4元，配發率73.6%，今天股價一度攻上漲停板，漲停價156元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪分析，全球逐步解封，航空業者陸續增班，帶動飛機維修零組件需求成長，相關公司業績，支撐個股基本面表現，此外，近期美中軍事爭議持續發酵，俄烏戰爭等相關地緣政治議題，也為具備軍工題材的個股帶來消息面的支撐。

（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.創意（3443）：MSCI（明晟）今公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股不變，創意並未如預期入選，股價下跌。

2.M31（6643）：ChatGPT掀AI熱潮帶旺，入選MSCI全球小型指數新增10檔成分股，但股價創新高後下壓。

3.榮剛（5009）：新納MSCI全球小型指數成分股，1月營收同期次高，產能滿載樂觀營運，放量彈升2％，挺進40元高檔區。

4.材料-KY（4763）：新納MSCI全球小型指數成分股+元月營收雙增點火，盤初急漲4.5％後熄火，力撐盤上。

5.雷虎（8033）：1月營收年增2成，中美國防角力帶旺軍工股，早盤亮燈漲停，鎖在47.85元。

6.八貫（1342）：去年EPS達7.34元，擬配息5.4元。開高勁揚，續寫新高價。

7.視陽（6782）：納入MSCI全球小型指數新增成分股，聞訊彈升3％，挺進355元波段高。

8.森崴能源（6806）：入列MSCI全球小型指數成分股，今早拉半根漲停板。

9.和成（1810）：軍工題材再成焦點，買盤搶進，大漲5％挑戰20元整數關卡。

10.八方雲集（2753）：鍋貼水餃再漲5％，入選MSCI全球小型指數新增成分股，股價續攻兔年開紅盤後新高。

11.信驊（5274）：領跌高價IC設計股，股價連二天走弱，將股王寶座再拱手讓給大立光。

12.漢翔（2634）：受惠軍工股題材熱，三大法人連兩天聯袂買超，股價開高走高，再創本波段新高，進逼40元。

13.陽明（2609）：1月營收127.18億元，月減22.26％，年減64.27％。股價小跌。

14.日月光投控（3711）：去年每股稅後純益達14.53元，法人估，首季營收將季減逾2成，全年可望再戰新高，股價開高壓回。

15.精測（6510）：第一季業績下滑，但看好營運將季季增，股價開高走低。

16.兆豐金（2886）：元月獲利衝破40億元創單月歷史新高、EPS達0.29元領先上市金控，早盤彈漲並站回短均。

17.精剛（1584）：國防及航太訂單增加，外資昨回補3124張，帶動早盤放量長紅。

18.保瑞（6472）：1月營收年增4倍並寫次高，今年獲利續噴發，獲外資及投信連買助威，晨盤彈升6％，再衝天價574元，穩坐生技股王寶座。

19.大立光（3008）：全年營運拚先蹲後跳，聚焦下半年美系客戶新機導入潛望式鏡頭及8P滲透率提升，買盤點火彈升3％，衝上2290元，再登台股股王寶座。

20.帝寶（6605）：元月營收帶勁，為14.86億元，年增3.58％，價量俱揚彈升3.5％，站上2個月高價。

21.星寶國際（6130）：多角化經營，擬斥資1.9億取得IC設計公司諾肯科技51％股權，聞訊亮燈漲停，挺進4個月高點。

22.騰輝電子-KY（6672）：看好後續需求將復甦，搭配外資轉向買超，早盤攻漲3％再創波段高點。

23.碩天（3617）：今年展望樂觀，籌碼面有外資撐住，高檔震盪後，今跳空大漲5％。

24.泰詠（6266）：1月營收佳績+擴充兩岸SMT產能，多方續強，跳漲3％突破28元上方壓力區。

25.光頡（3624）：2023年開紅盤以來股價一路向上，連2日留下影線，多方再強攻半根漲停板。

（時報資訊 沈培華）

（4）去年EPS登高 精材躍4個半月高價

封測廠精材（3374）去年雙率雙增，獲利19.83億元，年增5.68％，基本每股盈餘7.31元，再創史上新高度，並擬配息3元，配發率約41％，殖利率2.73％。外資連4日買超近千張，周五開盤股價衝上113.5元，寫下去年9月23日以來的四個半月新高價，2023年以來已漲達17.86％。

精材董事會通過111年度經會計師查核之財務報告，去年營業收入77.31億元，年增0.84％，營業毛利28.67億元，年增10.81％，毛利率37.08％，年增3.34個百分點，營業利益24.58億元，年增11.35％，營益率31.8％，年增3個百分點，稅前淨利25.00億元，年增13.74％，歸屬於母公司業主淨利19.83億元，年增5.68％，基本每股盈餘7.31元，相較前年6.92元成長，並再度刷新歷史新高紀錄。

精材去年第四季營收17.99億元，季減15.3％、年減2.29％，稅後淨利4.54億元，季減24.84％、年增0.22％，每股稅後盈餘1.67元，低於去年第三季的2.23元、持平2021年第4季。精材目前尚未公布元月營收，精材將在112年2月16日受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會，會中說明公司經營結果及營運展望。

精材董事會決議股利分派，擬配發111年度每股3元現金股利，配發率約41％，以周四收盤價109.5元計算，殖利率2.73％，公司並於5月29日召開實體股東會，地點位於桃園市中壢區吉林路23號B1。

（時報資訊 葉時安）

（5）業績冷暖不一 喬山守平盤、岱宇強漲5%

健身器材業者1月營收出爐，喬山（1736）年減19.7％、岱宇（1598）年增8.9％，今日股價聯袂揚升，岱宇強漲近5％、喬山維持在平盤上方。

全球家用健身器材市場庫存消耗暫告一段落，岱宇集團旗下各品牌經銷通路商拉貨恢復正常，元月合併營收為7.9億元，年增8.9％。

岱宇表示，全球家用健身器材市場經過一年的調整後，整體庫存已逐漸回到正常水準，看好集團將於2023年第一季陸續推出全新改款的家用健身器材以及智能化家用重訓設備，有望持續帶動整體銷售動能持續。

岱宇集團切入電動輔助自行車市場，於2022年底時開始加入電動輔助自行車代工組裝業務，隨著近期上游原物料供應陸續恢復，預期整體出貨狀況有望更加順利。目前集團已在台中大甲地區興建廠房，預計完工後整體電輔車產能有望成長兩倍，屆時電輔車業務將有望成為集團另一大事業體。

家用零售放緩、部分健身房客戶因裝修使得裝機時間往後，喬山元月營收20.7億元，年減19.7％，公司指出，商用客戶推遲的裝機訂單預計將在2個月陸續完成，首季業績仍抱持樂觀看法。

（時報資訊 郭鴻慧）

（6）千金股熄火 大立光暫搶回股王寶座

AI人工智慧機器人聊天題材熄火，高價股不振，信驊（5274）從高檔下墜，多檔與矽智財（IP）相關個股都大跌，尤其創意（3443）未如市場預期納入大摩成分股，今（10）日一早股價跌破900元大關，大立光（3008）逆勢突起，一早來到2,290元，至近午盤時，來到2,245元小漲35元，重返股王寶座。

高價股今天整體表現疲弱，尤其300元以上高價股氣衰，據統計，在47檔300元俱樂部中，不到10檔股價上漲，而千金股及900元俱樂部共九檔，則只有大立光一檔逆勢上漲，再度從信驊手中拿回股王寶座，不過，信驊股價於近午盤時回到平盤價2,230元震盪，股王股后兩者股價仍十分接近。

世芯-KY今天股價跌破千元，台股今天剩下五千金。外資短線操作忽多忽空，台股加權指數也在5日線附近震盪，高價股因欠缺追價買盤，今天再度熄火。

（工商時報 呂淑美）

（7）官股金控領頭攻堅 金融類股指數撐盤

近日表現疲軟的金融股，今（10）日在官股金控股兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）及華南金（2880）等領頭上漲下，指數先蹲後彈，維持上漲格局、站回月線之上，成為電金傳三大族群中唯一上漲的族群，扮演台股盤面撐盤指標。

兆豐金連日來股價表現疲弱，一度沿著下彎的半年線往下，不過，今天在特定買盤點火下，股價異軍突起，一早盤最高來到35.7元上漲1.87％，突破半年線反壓，甚至還向上突破5日線及10日線等代表短期均線重要指標。

另外，合庫金、華南金、臺企銀等官股金控銀行股，今天也多維持上漲榮面，至於民營金控股的中信金、玉山金，以及王道銀行馭上海商銀等，今天也逆勢上揚，金融股整體表現相對抗跌。

（工商時報 呂淑美）